พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน
พนัส ไทยล้วน เปิดใจหลังเพจเฟซบุ๊กส้วนตัวปลิว อ้างถูกทัวร์ลงรีพอร์ต ล่าสุดกำลังยื่นอุทธรณ์กู้คืน ชี้หากไม่สำเร็จเตรียมย้ายเปิดบัญชี TikTok แทน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ถึงกรณีเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวถูกกลุ่มผู้ใช้งานระดมกดรายงาน (Report) จนเพจถูกปิดและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
นายพนัสเปิดเผยว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์เพื่อขอกู้คืนเพจเฟซบุ๊ก แต่ก็ทำใจเผื่อไว้แล้วระดับหนึ่ง หากสุดท้ายผลการอุทธรณ์ผ่านและได้เพจคืน ก็จะกลับมาสื่อสารผ่านช่องทางเดิมตามปกติ แต่ในกรณีที่ไม่สำเร็จ ก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้ว โดยจะหันไปเปิดบัญชีบนแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและพูดคุยกับผู้ติดตามแทน
เมื่อสอบถามว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ นายพนัสตอบกลับว่า ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากนัก เพราะเพจเฟซบุ๊กที่ถูกปิดไปไม่ได้มีผู้ติดตามจำนวนมาก จึงไม่ถือว่าได้รับผลกระทบหรือเป็นความสูญเสียที่รุนแรงอะไรนัก ตอนนี้เพียงแค่รอผลการพิจารณาจากระบบว่าจะกู้เพจคืนได้หรือไม่เท่านั้น
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