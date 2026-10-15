‘สม รังสี’ แฉเอง “เขมรยิงไทยก่อน” กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ
รัฐบาลกัมพูชาขู่ดำเนินคดี สม รังสี ฐานทรยศชาติ จี้แถลงปฏิเสธคำอ้างของอดีตบิ๊กข่าวกรองไทยปมเขมรยิงไทยก่อน หลังฝ่ายค้านเบี่ยงประเด็นชน ฮุน เซน
เพ็ญ โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ออกโรงเตือน สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ให้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับกรณีที่ระบุว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อนในเหตุปะทะตามแนวชายแดน โดยระบุว่าหากเพิกเฉยจะถือว่าจงใจใส่ร้ายประเทศ และต้องเผชิญข้อหาหมิ่นประมาทกัมพูชารวมถึงพฤติกรรมเข้าข่ายทรยศต่อชาติ
ท่าทีแข็งกร้าวเกิดขึ้นหลังสื่อไทยเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อ้างว่า สม รังสี เคยแสดงความคิดเห็นว่ากองกำลังฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงใส่ไทยก่อน จนเป็นเหตุให้กองทัพไทยต้องยิงตอบโต้
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า หากข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง สม รังสี ต้องแสดงความกล้าหาญก้าวออกมาชี้แจงปฏิเสธทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ การนิ่งเงียบย่อมหมายถึงการยอมรับและจงใจปรักปรำกองทัพกัมพูชา
ด้าน สม รังสี ได้ออกมาชี้แจงผ่านสำนักข่าวต่างประเทศว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตนไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำนักใด ยกเว้นเพียง เรดิโอ ฟรี เอเชีย และเทเลวิชั่น ฟรี เอเชีย เท่านั้น พร้อมยืนยันว่าไม่เคยกล่าวถึงข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาตามที่ถูกอ้าง นอกจากนี้ยังกล่าวหา สมเด็จเตโช ฮุน เซน ว่าเป็นผู้ยกระดับความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ จากกรณีปล่อยคลิปเสียงการสนทนากับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
อย่างไรก็ตาม เพ็ญ โบนา สวนกลับทันทีว่า สม รังสี ไม่ได้ปฏิเสธประเด็นที่อดีตเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวอ้างอย่างตรงไปตรงมา แต่พยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อปกป้องตัวเอง ทั้งยังละเลยเหตุการณ์ปะทะบริเวณปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ซึ่งทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 1 นาย พร้อมระบุทิ้งท้ายว่า การกระทำของ สม รังสี สะท้อนถึงการปกป้องผลประโยชน์ของไทยมากกว่าประเทศบ้านเกิด เป็นพฤติกรรมทรยศชาติที่ชาวกัมพูชาไม่อาจยอมรับได้ โดยรัฐบาลกัมพูชายืนยันหนักแน่นว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อน กัมพูชาคือผู้เสียหาย
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