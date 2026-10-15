เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน
เจาะธุรกิจและทรัพย์สิน เบนซ์ พริกไทย หรือ ดริณทร์รัฏ ภูวรินทร์ภัฏ (ชื่อเดิม สาวิตรี มีนะวาณิชย์) อดีตนักร้องดัง ส่องผลประกอบการ 2 บริษัทส่วนตัว ทั้งธุรกิจแผ่นแปะจุก-ความงาม และกิจการบันเทิงที่โกยรายได้รวมปีล่าสุดกว่า 21 ล้านบาท
ข้อมูลธุรกิจจาก Creden Data ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบชื่อของเบนซ์เป็นกรรมการบริษัท ฮาบีบี วิน จำกัด และบริษัท เบนเซ่19 จำกัด โดยมีข้อมูลการถือหุ้นที่เปิดเผย 1 รายการ มูลค่าตามบัญชีรวม 218,565 บาท
สำหรับ บริษัท ฮาบีบี วิน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เสริมความงาม ทั้งซิลิโคนแปะจุก แผ่นซิลิโคนปิดจุก แผ่นแปะหน้าอก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ตลอดจนธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว
เบนซ์ดำรงตำแหน่งกรรมการและถือหุ้นจำนวน 13,500 หุ้น คิดเป็น 45% ของบริษัท โดยข้อมูลปี 2568 ระบุมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของเธออยู่ที่ 218,565 บาท
ส่วนผลประกอบการย้อนหลังปี 2567 ไม่มีตัวเลขรายได้ระบุในข้อมูลที่เผยแพร่ และมีผลขาดทุน 10,300 บาท ขณะที่ปี 2568 ไม่ปรากฏตัวเลขรายได้เช่นกัน และมีผลขาดทุน 4,000 บาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 489,700 บาท และหนี้สินรวม 4,000 บาท ณ ปี 2568
มูลค่าหุ้น 218,565 บาทเป็นมูลค่าที่คำนวณตามข้อมูลทางบัญชี ไม่ใช่เงินสดในบัญชีส่วนตัวของเบนซ์ และไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่สามารถขายหุ้นได้จริงในปัจจุบัน
ขณะที่ บริษัท เบนเซ่19 จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการด้านความบันเทิง โดยเบนซ์มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท
ผลประกอบการปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกของการจดทะเบียน พบว่าบริษัทมีรายได้รวม 21,086,141.19 บาท หรือประมาณ 21.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,441,995.87 บาท หรือประมาณ 1.44 ล้านบาท
ในปีเดียวกัน บริษัท เบนเซ่19 จำกัด มีสินทรัพย์รวม 4,651,535.14 บาท และหนี้สินรวม 2,209,539.27 บาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.44 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ระบุสัดส่วนหุ้นของเบนซ์ในบริษัทแห่งนี้ จึงไม่สามารถนำรายได้ กำไร หรือมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทมานับเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเธอได้
นอกจากงานบริหารธุรกิจ เบนซ์ยังเดินหน้าทำงานในวงการเพลง หลังเคยสร้างชื่อในฐานะนักร้องนำวงพริกไทย สังกัดอาร์เอส เจ้าของเพลงดังอย่าง รักสามเศร้า, ที่รัก, หนี และเวรกรรม ก่อนกลับมารับงานแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2568 ถึง 2569
วันที่ 25 เมษายน 2569 เบนซ์จัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเดี่ยวในชื่อ BENZE PRIKTHAI: The Queen’s Celebration Birthday Concert ที่ LIDO HALL 2 สยามสแควร์ ก่อนเปิดตัวซิงเกิล HABIBI ร่วมกับ YOUNGGU แร็ปเปอร์ชาวไทยในเดือนกรกฎาคม
เพลง HABIBI ยังเชื่อมโยงกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เบนซ์กำลังพัฒนา โดยเธอเคยอธิบายว่าแนวคิดของเพลงเริ่มจากชื่อผลิตภัณฑ์แผ่นแปะจุกที่จำหน่าย ก่อนนำมาต่อยอดเป็นเพลงร่วมกับ YOUNGGU เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 เบนซ์เปิดเผยการเปลี่ยนมาใช้นามสกุล ภูวรินทร์ภัฏ โดยให้เหตุผลว่าเป็นนามสกุลที่มีความหมายดีและเป็นสิริมงคล พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับผลงานเพลง
ด้านชีวิตครอบครัว เบนซ์แต่งงานกับ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ เมื่อปี 2557 มีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ น้องเฟอร์รารี่ ลูกสาวคนโต และน้องแมคลาเรน ลูกชายคนเล็ก โดยปัจจุบันน้องแมคลาเรนลงแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนภายใต้ทีม TNP Motorsport ซึ่งปอทำหน้าที่ผู้จัดการทีม
สำหรับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของเบนซ์ ทั้งเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ การลงทุน และรายได้ส่วนบุคคล ยังไม่มีข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฉบับสมบูรณ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จึงไม่สามารถสรุปมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิของเธอจากข้อมูลธุรกิจทั้งสองแห่งได้
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