เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:05 น.
เปิดทรัพย์สิน "เบนซ์ พริกไทย" ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน
ภาพจาก : IG/khunmaebenze

เจาะธุรกิจและทรัพย์สิน เบนซ์ พริกไทย หรือ ดริณทร์รัฏ ภูวรินทร์ภัฏ (ชื่อเดิม สาวิตรี มีนะวาณิชย์) อดีตนักร้องดัง ส่องผลประกอบการ 2 บริษัทส่วนตัว ทั้งธุรกิจแผ่นแปะจุก-ความงาม และกิจการบันเทิงที่โกยรายได้รวมปีล่าสุดกว่า 21 ล้านบาท

ข้อมูลธุรกิจจาก Creden Data ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบชื่อของเบนซ์เป็นกรรมการบริษัท ฮาบีบี วิน จำกัด และบริษัท เบนเซ่19 จำกัด โดยมีข้อมูลการถือหุ้นที่เปิดเผย 1 รายการ มูลค่าตามบัญชีรวม 218,565 บาท

สำหรับ บริษัท ฮาบีบี วิน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เสริมความงาม ทั้งซิลิโคนแปะจุก แผ่นซิลิโคนปิดจุก แผ่นแปะหน้าอก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ตลอดจนธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว

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บริษัท ฮาบีบี วิน จำกัด กรรมการ
ภาพจาก : CredenData

เบนซ์ดำรงตำแหน่งกรรมการและถือหุ้นจำนวน 13,500 หุ้น คิดเป็น 45% ของบริษัท โดยข้อมูลปี 2568 ระบุมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของเธออยู่ที่ 218,565 บาท

ส่วนผลประกอบการย้อนหลังปี 2567 ไม่มีตัวเลขรายได้ระบุในข้อมูลที่เผยแพร่ และมีผลขาดทุน 10,300 บาท ขณะที่ปี 2568 ไม่ปรากฏตัวเลขรายได้เช่นกัน และมีผลขาดทุน 4,000 บาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 489,700 บาท และหนี้สินรวม 4,000 บาท ณ ปี 2568

มูลค่าหุ้น 218,565 บาทเป็นมูลค่าที่คำนวณตามข้อมูลทางบัญชี ไม่ใช่เงินสดในบัญชีส่วนตัวของเบนซ์ และไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่สามารถขายหุ้นได้จริงในปัจจุบัน

ข้อมูลธุรกิจของ เบนซ์ พริกไทย
ภาพจาก : CredenData

ขณะที่ บริษัท เบนเซ่19 จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการด้านความบันเทิง โดยเบนซ์มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท

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ผลประกอบการปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกของการจดทะเบียน พบว่าบริษัทมีรายได้รวม 21,086,141.19 บาท หรือประมาณ 21.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,441,995.87 บาท หรือประมาณ 1.44 ล้านบาท

บริษัท เบนเซ่19 จำกัด ของเบนซ์ พริกไทย
ภาพจาก : CredenData

ในปีเดียวกัน บริษัท เบนเซ่19 จำกัด มีสินทรัพย์รวม 4,651,535.14 บาท และหนี้สินรวม 2,209,539.27 บาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.44 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ระบุสัดส่วนหุ้นของเบนซ์ในบริษัทแห่งนี้ จึงไม่สามารถนำรายได้ กำไร หรือมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทมานับเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเธอได้

นอกจากงานบริหารธุรกิจ เบนซ์ยังเดินหน้าทำงานในวงการเพลง หลังเคยสร้างชื่อในฐานะนักร้องนำวงพริกไทย สังกัดอาร์เอส เจ้าของเพลงดังอย่าง รักสามเศร้า, ที่รัก, หนี และเวรกรรม ก่อนกลับมารับงานแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2568 ถึง 2569

บริษัท เบนเซ่19 จำกัด กรรมการ
ภาพจาก : CredenData

วันที่ 25 เมษายน 2569 เบนซ์จัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเดี่ยวในชื่อ BENZE PRIKTHAI: The Queen’s Celebration Birthday Concert ที่ LIDO HALL 2 สยามสแควร์ ก่อนเปิดตัวซิงเกิล HABIBI ร่วมกับ YOUNGGU แร็ปเปอร์ชาวไทยในเดือนกรกฎาคม

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เพลง HABIBI ยังเชื่อมโยงกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เบนซ์กำลังพัฒนา โดยเธอเคยอธิบายว่าแนวคิดของเพลงเริ่มจากชื่อผลิตภัณฑ์แผ่นแปะจุกที่จำหน่าย ก่อนนำมาต่อยอดเป็นเพลงร่วมกับ YOUNGGU เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 เบนซ์เปิดเผยการเปลี่ยนมาใช้นามสกุล ภูวรินทร์ภัฏ โดยให้เหตุผลว่าเป็นนามสกุลที่มีความหมายดีและเป็นสิริมงคล พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับผลงานเพลง

ด้านชีวิตครอบครัว เบนซ์แต่งงานกับ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ เมื่อปี 2557 มีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ น้องเฟอร์รารี่ ลูกสาวคนโต และน้องแมคลาเรน ลูกชายคนเล็ก โดยปัจจุบันน้องแมคลาเรนลงแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนภายใต้ทีม TNP Motorsport ซึ่งปอทำหน้าที่ผู้จัดการทีม

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของเบนซ์ ทั้งเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ การลงทุน และรายได้ส่วนบุคคล ยังไม่มีข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฉบับสมบูรณ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จึงไม่สามารถสรุปมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิของเธอจากข้อมูลธุรกิจทั้งสองแห่งได้

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ภาพจาก : IG/khunmaebenze
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ภาพจาก : IG/khunmaebenze
เบนซ์ พริกไทย คือใคร ทรัพย์สิน ธุรกิจ
ภาพจาก : IG/khunmaebenze
เบนซ์ พริกไทย คือใคร ทรัพย์สิน ธุรกิจ เงินทอง
ภาพจาก : IG/khunmaebenze
เบนซ์ พริกไทย คือใคร ทรัพย์สิน
ภาพจาก : IG/khunmaebenze

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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