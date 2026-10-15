สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สภากาชาดไทย ยกย่อง “น้องกล้วย” ด.ญ.วัย 7 ขวบ นางฟ้าผู้ให้ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society เปิดเผยเรื่องราวอันน่ายกย่องของนางฟ้าผู้ให้ตัวน้อย “น้องกล้วย” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ จากจังหวัดตรัง ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลงด้วยภาวะสมองตาย ทางครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ และดวงตา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยการปลูกถ่ายให้มีชีวิตรอดต่อไป
““น้องกล้วย” นางฟ้าตัวน้อยวัย 7 ขวบ บริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ #สภากาชาดไทย สร้างกุศลใหญ่ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์
น้องกล้วย ด.ญ.ธวัลรัตน์ สงขาว วัย 7 ขวบ ชาวจังหวัดตรัง ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลงด้วย #ภาวะสมองตาย
ทางครอบครัวได้ตัดสินใจทำความดีครั้งสำคัญท่ามกลางความสูญเสีย ด้วยการ #บริจาคอวัยวะ และ #บริจาคดวงตา เพื่อนำไปช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยการปลูกถ่ายให้มีชีวิตรอดต่อไป
#สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องกล้วย ด.ญ.ธวัลรัตน์ สงขาว และขออนุโมทนาบุญในการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์แห่งผลบุญส่งให้ดวงวิญญาณของน้องกล้วยไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ”
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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society