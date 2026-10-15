“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ยกเป็นต้นแบบนำ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก
“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกเป็นเยาวชนต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ นางสาวรัตติกานต์ อำลอย หรือ “เนเน่ รอยัล” เยาวชนไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
หลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ (Champion) จากการแข่งขันระดับโลก America’s Got Talent 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วม
ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถด้านดนตรีร็อกและทักษะการเล่นกีตาร์อันโดดเด่น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ทั้งกิริยามารยาทที่งดงาม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ “การไหว้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมไทย
ขณะเดียวกัน ”เนเน่“ ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ “ผ้าไทย” อาทิ ผ้ายกทองจันทร์โสมา ผ้าบาติกเพอรานากัน และผ้าไหมมัญจาคีรี ถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยสามารถผสานเข้ากับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย เล็งเห็นถึงความสามารถที่เป็นเลิศและชื่นชมในการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่งดงาม จึงยกย่องให้นางสาวรัตติกานต์ อำลอย หรือ “เนเน่ รอยัล” เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
การยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการชื่นชมความสำเร็จของเยาวชนไทยบนเวทีโลก แต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยมีคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดคุณค่าความเป็นไทยสู่สังคมนานาชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย และทำให้เอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกอย่างสง่างาม
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