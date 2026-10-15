“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ยกเป็นต้นแบบนำ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:43 น.
"ซาบีดา" ชื่นชม "เนเน่ รอยัล" ยกเป็นต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกเป็นเยาวชนต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ นางสาวรัตติกานต์ อำลอย หรือ “เนเน่ รอยัล” เยาวชนไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก

หลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ (Champion) จากการแข่งขันระดับโลก America’s Got Talent 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วม

โฆษณา

ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถด้านดนตรีร็อกและทักษะการเล่นกีตาร์อันโดดเด่น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ทั้งกิริยามารยาทที่งดงาม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ “การไหว้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมไทย

ขณะเดียวกัน ”เนเน่“ ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ “ผ้าไทย” อาทิ ผ้ายกทองจันทร์โสมา ผ้าบาติกเพอรานากัน และผ้าไหมมัญจาคีรี ถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยสามารถผสานเข้ากับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย เล็งเห็นถึงความสามารถที่เป็นเลิศและชื่นชมในการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่งดงาม จึงยกย่องให้นางสาวรัตติกานต์ อำลอย หรือ “เนเน่ รอยัล” เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก

การยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการชื่นชมความสำเร็จของเยาวชนไทยบนเวทีโลก แต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยมีคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดคุณค่าความเป็นไทยสู่สังคมนานาชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย และทำให้เอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกอย่างสง่างาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:43 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; รุ่น Cadet-B บ่ายสองนี้ ข่าว

ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท “น้องพายุ” รุ่น Cadet-B เวลา 14.00 น.

2 นาที ที่แล้ว
พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ บันเทิง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

8 นาที ที่แล้ว
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว บันเทิง

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

9 นาที ที่แล้ว
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี เศรษฐกิจ

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

11 นาที ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

46 นาที ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ตเพจเฟซบุ๊กปลิว ข่าว

พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน

52 นาที ที่แล้ว
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น เศรษฐกิจ

ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

55 นาที ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS วงเงิน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

58 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบนซ์ พริกไทย&quot; ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข่าว

สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์ &quot;ปอ&quot; ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ ข่าว

ย้อนโพสต์ “ปอ” ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก ตามทวงค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่ ข่าว

สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก โขกค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นายโยธิน มาพบพันธ์ นักแสดงบทพระ บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ‘ลุงโยธิน’ อดีตนักแสดงบทพระ เร่ร่อนไร้บ้าน-ป่วยรุมเร้า หางานประทังชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดถนนวันนี้ รับประชุม IMF–World Bank แนะเลี่ยงเส้นทาง 15 ตุลาคม 69 เศรษฐกิจ

ปิดถนนวันนี้ รับประชุม IMF–World Bank แนะเลี่ยงเส้นทาง 15 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ โปเต้ นักจะแกง คือใคร? กรรชัยถึงกับอึ้ง หลังโผล่โหนกระแส อ้างดาวเทียมเกาหลีเหนือ ข่าว

เปิดประวัติ โปเต้ นักจะแกง คือใคร? กรรชัยถึงกับอึ้ง หลังโผล่โหนกระแส อ้างดาวเทียมเกาหลีเหนือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 65,750 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า! &quot;ปอ&quot; ยื่นแย้งรถ &quot;น้องพายุ&quot; ด้าน DT Motorsport แถลงยันไม่ผิดกติกา ข่าว

สรุปปมโกคาร์ท “น้องพายุ” ล่าสุด DT Motorsport แถลงโต้ “ปอ” ยันเครื่องแท้ ไร้ดัดแปลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน ข่าวต่างประเทศ

สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ลูเชียน เปียเน อดีตกรรมการ RuPaul&#039;s Drag Race ถูกรถชนเสียชีวิตวัย 46 ปี บันเทิง

ช็อกวงการแดร็ก ‘ลูเชียน เปียเน’ อดีตกรรมการ RuPaul’s Drag Race ถูกรถชนเสียชีวิตกะทันหัน วัย 46 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน ข่าว

โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button