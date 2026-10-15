ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน
วงการเพาะกายทั่วโลกอยู่ในความโศกเศร้า หลัง NPC Worldwide Chile องค์กรเพาะกายของประเทศชิลี ประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 ว่า มารีอานเน ฟอน เกียร์เคอ (Marianne von Gierke) นักกีฬาเพาะกายอาชีพสังกัด IFBB Pro League รุ่นวีเมนส์ ฟิสิค ชาวชิลี เสียชีวิตแล้วในวัย 40 ปี โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้สะเทือนใจแฟนกีฬาเป็นพิเศษ คือเธอเพิ่งขึ้นเวทีมิสเตอร์โอลิมเปีย 2026 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และคว้าอันดับ 13 ในรุ่นวีเมนส์ ฟิสิค ซึ่งหมายความว่าเธอจากไปหลังลงแข่งรายการใหญ่ที่สุดของวงการไม่ถึง 3 สัปดาห์ ขณะที่ยังเป็นนักกีฬาแอ็กทีฟในระดับสูงสุดของวงการอยู่
ปี 2569 ถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดฤดูกาลหนึ่งในอาชีพของเธอ เริ่มจากการคว้าอันดับ 6 ในรายการเท็กซัส โปร ก่อนจะทะยานคว้าแชมป์รุ่นวีเมนส์ ฟิสิค ในรายการไรซิง ฟีนิกซ์ แอริโซนา โปร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ด้วยคะแนนเต็มจากกรรมการ เอาชนะวินซัม ไวต์ และซาราห์ เครล ซึ่งเป็นผลงานที่ส่งให้เธอผ่านเข้าไปแข่งโอลิมเปียอีกครั้ง
สำหรับเส้นทางของ ฟอน เกียร์เคอเริ่มลงแข่งเพาะกายตั้งแต่ปี 2557 จนได้รับการ์ดอาชีพ IFBB Pro ในปี 2564 เป็นชาวแคว้นมากายาเนสทางตอนใต้สุดของชิลี โดยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเพาะกายหญิงอาชีพที่ประสบความสำเร็จที่สุดของประเทศ ผลงานสำคัญในอาชีพคือแชมป์แวนคูเวอร์ ไอส์แลนด์ โปร ที่แคนาดาในปี 2567 ซึ่งเป็นใบเบิกทางสู่โอลิมเปียครั้งแรก ก่อนจบอันดับ 16 ในปีเดียวกัน รวมแล้วเธอได้ขึ้นเวทีโอลิมเปีย 2 ครั้งในอาชีพ
นอกเหนือจากบทบาทนักกีฬา ฟอน เกียร์เคอยังเป็นทนายความ และเป็นบุคคลที่ได้รับความนับถือในแคว้นบ้านเกิด โดยความสำเร็จของเธอบนเวทีระดับนานาชาติถือเป็นหมุดหมายสำคัญของนักกีฬาชิลี โดยเฉพาะในรุ่นวีเมนส์ ฟิสิคที่การแข่งขันดุเดือดอย่างยิ่ง
ภายหลังข่าวเผยแพร่ออกไป วงการเพาะกายทั้งในชิลีและทั่วโลกต่างร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง โดย NPC Worldwide Chile ระบุในแถลงการณ์ว่า ความทุ่มเท เส้นทางการแข่งขัน และทุกสิ่งที่เธอสร้างไว้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของชุมชนกีฬาตลอดไป พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิด
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