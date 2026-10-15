สิ้นตำนาน ‘จ่าหรีด อุดร’ นักร้องลูกทุ่งอีสานยุค 90 แน่นหน้าอก เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:53 น.
จ่าหรีด อุดร นักร้องอีสานยุค 90 เสียชีวิต

แฟนเพลงเศร้า ‘จ่าหรีด อุดร’ นักร้องอีสานยุค 90 เจ้าของเพลงกะเทยเฒ่า เสียชีวิตกะทันหันหลังมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก

เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวการสูญเสียของวงการเพลงลูกทุ่งอีสาน กรณี จ่าหรีด อุดร ศิลปินชื่อดังในยุค 90 มีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก ก่อนเสียชีวิตกะทันหันเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2569

ก่อนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง จ่าหรีด อุดร เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เขาเป็นคนอารมณ์ดี มีบุคลิกสนุกสนาน ทั้งยังมีสามารถถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นศิลปินภายใต้ค่ายเพลง PGM ในนาม “ร็อคไหแตก จ่าหรีด อุดร” มีผลงานสร้างชื่ออย่างเพลง “บ่าวขี้คร้าน” และ “กะเทยเฒ่า”

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ความสำเร็จของเพลงกะเทยเฒ่า ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในยุค 90 สถานีวิทยุและงานรื่นเริงต่าง ๆ เปิดเพลงนี้กันทั่วเมือง ด้วยจังหวะดนตรีสนุกสนาน เนื้อหาตลกขบขัน และสำเนียงภาษาอีสานที่ชัดเจน แฟนเพลงจึงจดจำผลงานนี้มาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากความบันเทิง เพลงกะเทยเฒ่ายังมีมิติทางสังคมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านดนตรีลูกทุ่งอีสาน ผลงานชิ้นนี้จึงทำหน้าที่บันทึกภาพสังคมและมุมมองของผู้คนในยุคนั้นไว้

ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน จ่าหรีด อุดร มีบทบาทในวงการบันเทิงและการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการเป็นเป็นเจ้าของกิจการ “พานทองภาพยนตร์” ในจังหวัดอุดรธานี นำความบันเทิงไปมอบให้ชุมชนในยุคที่หนังกลางแปลงเฟื่องฟู รวมทั้งทำหน้าที่ดีเจส่งมอบเสียงเพลงและความสนุกสนานให้ผู้ฟังในท้องถิ่นจ่าหรีด อุดร นักร้องลูกทุ่งอีสาน

ข้อมูลจาก : ดาราภาพยนตร์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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