ย้อนโพสต์ “ปอ” ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.
ย้อนโพสต์ "ปอ" ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ
ภาพจาก : FB/Thanupat Lerttaweevit

ย้อนรอยโพสต์มั่นใจ ปอ ตนุภัทร ลั่นบ่ายนี้รอฟังข่าวดี ท้าคนด่าแพ้แล้วพาลรับผิดชอบ ก่อน DT Motorsport กางใบรับรองตอกกลับ ยันเครื่องรถน้องพายุของแท้ ไม่ผิดกติกา ล่าสุดเจ้าตัวโร่ปิดคอมเมนต์

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตจับตากันตาไม่กะพริบ สำหรับมหากาพย์ดราม่าการแข่งขันโกคาร์ท Super Kart Thailand Championship 2026 รุ่น Cadet B หลัง “ปอ” ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันที่ “น้องพายุ” ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และ น็อต วิศรุต เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 โดยอ้างว่าเครื่องยนต์และเสื้อสูบมีความผิดปกติ ไม่ตรงตามสเปก

ทว่าสิ่งที่ทำให้สังคมออนไลน์เดือดและจับจ้องมากที่สุด คือการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รัว ๆ ของฝั่ง “ปอ” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ระบุว่าตนเองได้ไปกราบขอบารมีพระองค์เจ้าพีระ พร้อมทิ้งท้ายอย่างมั่นอกมั่นใจว่า “พรุ่งนี้ช่วงบ่าย (15 ต.ค.) อาจมีข่าวดีที่หลายคนรอคอยครับ” เพื่ออนาคตและความยุติธรรมของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย

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ย้อนรอยโพสต์มั่นใจ ปอ ตนุภัทร ลั่นบ่ายนี้รอฟังข่าวดี
ภาพจาก : FB/Thanupat Lerttaweevit

ไม่เพียงเท่านั้น ปอยังร่ายยาวตัดพ้อถึงกระแสสังคมที่ตราหน้าตนว่า “แพ้แล้วพาล” และ “พ่อแม่รังแกฉัน” พร้อมตั้งคำถามท้าทายกลับไปยังสังคมว่า

“ถ้าวันหนึ่ง คนที่ถูกกล่าวหาว่า ‘แพ้แล้วพาล’ กลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดล่ะครับ? คนที่เคยตัดสินผมไปก่อน โดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผม จะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไร? การแพ้ไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์พูดความจริง และการเป็นผู้ชนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไป”

าวันหนึ่ง คนที่ถูกกล่าวหาว่า ‘แพ้แล้วพาล’ กลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดล่ะครับ
ภาพจาก : FB/Thanupat Lerttaweevit

แถมยังเปิดฉากฟาดเดือดถึงทีมช่างคู่กรณีอย่างดุดันว่า “ฝากถึง DT Motorsport ครับ หายไปไหนแล้ว? 🤔 ตอนรับเงินลูกค้ากล้ารับงาน แล้วตอนมีคำถามเรื่องความถูกต้องของรถ ทำไมไม่กล้าออกมาตอบ? ถ้าทำถูกก็เอาหลักฐานมาชี้แจง ถ้าทำผิดก็ออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชาย รอฟังอยู่นะครับ”

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ปอถาม dt motorsport
ภาพจาก : FB/Thanupat Lerttaweevit

แต่สุดท้าย ข่าวดีที่ว่ากลับกลายเป็นหนังคนละม้วน เมื่อทาง DT Motorsport ทีมผู้ดูแลรถโกคาร์ทของน้องพายุ ได้ร่อนแถลงการณ์ฉบับเต็มพร้อมงัดเอกสารใบรับรองมาตรฐานทางเทคนิค (Homologation หมายเลข 364/H) จากโรงงานผู้ผลิต IAME ออกมาฟาดกลับอย่างเป็นทางการ

DT Motorsport ยืนยันอย่างชัดเจนว่า รถหมายเลข 69 ของน้องพายุ ใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของแท้ทั้งหมด ไม่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ ขนาดช่องพอร์ตและองศาตรงตามค่ามาตรฐาน ทั้งยังผ่านการตรวจสภาพและซีลเครื่องยนต์ทั้งก่อนและหลังแข่งตามกติกาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ได้ผิดระเบียบการแข่งขันตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

dt motorsport ยืนยันน้องพายุใช้ถูกต้อง
ภาพจาก : FB/DT Motorsport

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปรอดูว่า “ข่าวดีช่วงบ่าย” ที่ปอเคยลั่นวาจาไว้คืออะไรกันแน่ แต่ทว่าล่าสุด เมื่อเข้าไปตรวจสอบเฟซบุ๊กส่วนตัวของปอ ตนุภัทร กลับพบว่าเจ้าตัวได้ทำการ ตั้งค่าจำกัดผู้แสดงความคิดเห็น (Limited who can comment on this post) ไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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