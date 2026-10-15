ปิดถนนวันนี้ รับประชุม IMF–World Bank แนะเลี่ยงเส้นทาง 15 ตุลาคม 69
กระทรวงการคลัง ปิดถนนวันนี้ 15 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF–World Bank ยกระดับความปลอดภัยรอบศูนย์ฯ สิริกิติ์ คัดกรองรถเข้าพื้นที่เข้มงวด รถไฟฟ้า MRT เปิดวิ่งตามปกติ คนในพื้นที่สัญจรได้ ผู้จัดงานแนะวางแผนล่วงหน้า
กระทรวงการคลัง ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2569 (IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026) ประกาศปรับแผนการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้นำทางการเงิน คณะผู้แทนจากทั่วโลก
มาตรการสำคัญกำหนดปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกพระราม 4 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การประชุมฯ ต้องมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่ (Placard) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไข รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ สามารถจอดรับส่งผู้เข้าร่วมงานได้เฉพาะจุดนอกแนวรักษาความปลอดภัย บริเวณแยกอโศกมนตรี หรือแยกพระราม 4 เท่านั้น
ระบบขนส่งสาธารณะยังคงเปิดใช้งานตามปกติ รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดให้บริการตามรอบเวลาเดิม ประชาชนที่มีภูมิลำเนา พักอาศัย หรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ควบคุม สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนต้องแสดงบัตรผ่านเข้างาน (Badge) ก่อนเข้าสู่พื้นที่ตามขั้นตอนการคัดกรองความปลอดภัย
คณะผู้จัดงานขอความร่วมมือประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ใช้ทางสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าด้านการจราจรล่าสุดได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุม IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026
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