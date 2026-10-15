สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก โขกค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:33 น.
สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก ตามทวงค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่

ตำรวจ สน.หัวหมาก เรียกตัว คนขับรถตุ๊กตุ๊ก เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวต่างชาติ ราชมังฯ-สุขุมวิท 4,000 บาท ก่อนเปรียบเทียบปรับ ส่งต่อกรมการขนส่งทางบก

จากกรณีที่คนขับรถตุ๊กตุ๊กรายหนึ่งอัดคลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดีย อ้างว่ารับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจากสนามราชมังคลากีฬาสถาน หลังจบคอนเสิร์ต The Weeknd ไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท ซอย 4 ระยะทางประมาณ 11-13 กิโลเมตร เมื่อถึงที่หมาย คนขับเรียกค่าโดยสาร 4,000 บาท โดยอ้างว่ารถติดหนักช่วงคอนเสิร์ตเลิก ก่อนลดเหลือ 2,000 บาท

นักท่องเที่ยวมองว่าราคาแพงเกินจริง จึงยอมจ่ายเพียง 400 บาท และพูดกับคนขับว่าเป็น “มิจฉาชีพ” ก่อนเดินขึ้นลิฟต์เข้าห้องพัก คนขับโมโห เดินตามถ่ายคลิปทวงเงิน จนเรื่องกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

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ล่าสุด ตำรวจ สน.หัวหมาก ตรวจสอบกรณีที่ผู้ขับขี่ตุ๊กตุ๊กเรียกเก็บค่าโดยสาร 4,000 บาท จากการเดินทางจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ไปซอยสุขุมวิท 4 โดยผู้โดยสารจ่ายจริง 400 บาท ตำรวจประสานให้ผู้ขับขี่มาให้ข้อเท็จจริง

ผู้ขับขี่ยอมรับว่าเรียกค่าโดยสาร 4,000 บาทจริง แต่ได้รับเงินจากผู้โดยสารเพียง 400 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถสาธารณะ พบว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้

เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามกฎหมายในความผิดฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด และขับรถสาธารณะโดยไม่แสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ และเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทั้งสองข้อหา

ตำรวจยังประสานกรมการขนส่งทางบกให้เรียกเจ้าของรถและผู้ขับขี่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ให้บริการรถสาธารณะเป็นไปอย่างรอบคอบและครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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