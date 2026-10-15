หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่
หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์ผ่านเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ชี้ฝ่ายหนึ่งกระแสสังคมติดลบ อีกฝั่งแฟนคลับล้นประเทศ ยันหลังบ้านไร้ศึก แม่ชมห่วงแค่ความรู้สึกลูก เชื่อต่างฝ่ายไม่คิดแย่งรางวัล
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แสดงความคิดเห็นในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงกระแสดรามาการแข่งขันรถโกคาร์ทรุ่นจิ๋ว ชี้ชัดว่าเรื่องราวลุกลามใหญ่โตเนื่องจากตัวบุคคลมีต้นทุนกระแสสังคมเดิมอยู่แล้ว หากคู่กรณีไม่ใช่ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ กับ น้องพายุ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา กับ น็อต วิศรุต เรื่องคงไม่ถูกพูดถึงในวงกว้างขนาดนี้
พิธีกรดังเปิดมุมมองตรงไปตรงมา สังคมมอง ปอ ตนุภัทร ในแง่ลบมาตั้งแต่คดีแตงโม นิดา ตามด้วยกระแสเรื่องลูกพระยานาหมื่นของ เบนซ์ พริกไทย ผู้เป็นภรรยา ทำให้อีกฝ่ายขยับตัวทำอะไรก็มักถูกตำหนิ ส่วนฝั่งน้องพายุมีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก กระแสวิจารณ์จึงพุ่งแรงตามไปด้วย
เบนซ์ พริกไทย ฝากข้อความผ่านตนไปถึง ชมพู่ อารยา เพื่อชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับชมพู่ เป็นคอนเทนต์ที่ตนทำขึ้นมาเอง บังเอิญไปกระทบจังหวะเวลานี้พอดี
หนุ่ม กรรชัย เล่าถึงท่าทีของ ชมพู่ อารยา หลังบ้านไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน แม่ชมไม่ติดใจผลการแข่งขัน กังวลเพียงความรู้สึกของลูกชายที่ยืนรอการตัดสิน หากผลสรุปออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับ เพื่อหาทางอธิบายกับลูกอย่างถูกต้อง
ส่วนฝั่ง ปอ ตนุภัทร เชื่อว่าคงไม่ต้องการรับรางวัลนี้เช่นกัน หากกรรมการตัดสินว่าน้องพายุทำผิดกติกาแล้วยกรางวัลให้น้องแมคลาเรน เพราะการรับไปย่อมทำให้เสียศักดิ์ศรี เรื่องนี้ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตัดสินอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องสภาพจิตใจของเด็กทั้งสองคน
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