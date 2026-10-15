หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:12 น.
หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่

หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์ผ่านเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ชี้ฝ่ายหนึ่งกระแสสังคมติดลบ อีกฝั่งแฟนคลับล้นประเทศ ยันหลังบ้านไร้ศึก แม่ชมห่วงแค่ความรู้สึกลูก เชื่อต่างฝ่ายไม่คิดแย่งรางวัล

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แสดงความคิดเห็นในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงกระแสดรามาการแข่งขันรถโกคาร์ทรุ่นจิ๋ว ชี้ชัดว่าเรื่องราวลุกลามใหญ่โตเนื่องจากตัวบุคคลมีต้นทุนกระแสสังคมเดิมอยู่แล้ว หากคู่กรณีไม่ใช่ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ กับ น้องพายุ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา กับ น็อต วิศรุต เรื่องคงไม่ถูกพูดถึงในวงกว้างขนาดนี้

พิธีกรดังเปิดมุมมองตรงไปตรงมา สังคมมอง ปอ ตนุภัทร ในแง่ลบมาตั้งแต่คดีแตงโม นิดา ตามด้วยกระแสเรื่องลูกพระยานาหมื่นของ เบนซ์ พริกไทย ผู้เป็นภรรยา ทำให้อีกฝ่ายขยับตัวทำอะไรก็มักถูกตำหนิ ส่วนฝั่งน้องพายุมีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก กระแสวิจารณ์จึงพุ่งแรงตามไปด้วย

โฆษณา

เบนซ์ พริกไทย ฝากข้อความผ่านตนไปถึง ชมพู่ อารยา เพื่อชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับชมพู่ เป็นคอนเทนต์ที่ตนทำขึ้นมาเอง บังเอิญไปกระทบจังหวะเวลานี้พอดี

หนุ่ม กรรชัย เล่าถึงท่าทีของ ชมพู่ อารยา หลังบ้านไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน แม่ชมไม่ติดใจผลการแข่งขัน กังวลเพียงความรู้สึกของลูกชายที่ยืนรอการตัดสิน หากผลสรุปออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับ เพื่อหาทางอธิบายกับลูกอย่างถูกต้อง

ส่วนฝั่ง ปอ ตนุภัทร เชื่อว่าคงไม่ต้องการรับรางวัลนี้เช่นกัน หากกรรมการตัดสินว่าน้องพายุทำผิดกติกาแล้วยกรางวัลให้น้องแมคลาเรน เพราะการรับไปย่อมทำให้เสียศักดิ์ศรี เรื่องนี้ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตัดสินอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องสภาพจิตใจของเด็กทั้งสองคน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
พนัส ไทยล้วน อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ตเพจเฟซบุ๊กปลิว

พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ บันเทิง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

6 นาที ที่แล้ว
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว บันเทิง

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

6 นาที ที่แล้ว
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี เศรษฐกิจ

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

9 นาที ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

43 นาที ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ตเพจเฟซบุ๊กปลิว ข่าว

พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน

49 นาที ที่แล้ว
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น เศรษฐกิจ

ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

52 นาที ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS วงเงิน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

55 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบนซ์ พริกไทย&quot; ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข่าว

สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าหรีด อุดร นักร้องอีสานยุค 90 เสียชีวิต ข่าว

สิ้นตำนาน ‘จ่าหรีด อุดร’ นักร้องลูกทุ่งอีสานยุค 90 แน่นหน้าอก เสียชีวิตกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘สม รังสี’ แฉเอง &quot;เขมรยิงไทยก่อน&quot; กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ ข่าวการเมือง

‘สม รังสี’ แฉเอง “เขมรยิงไทยก่อน” กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซาบีดา&quot; ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ยกเป็นต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก ข่าว

“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ยกเป็นต้นแบบนำ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท &quot;กิจ&quot; ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้ ข่าว

โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท “กิจ” ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์ &quot;ปอ&quot; ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ ข่าว

ย้อนโพสต์ “ปอ” ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก ตามทวงค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่ ข่าว

สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก โขกค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 65,750 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า! &quot;ปอ&quot; ยื่นแย้งรถ &quot;น้องพายุ&quot; ด้าน DT Motorsport แถลงยันไม่ผิดกติกา ข่าว

สรุปปมโกคาร์ท “น้องพายุ” ล่าสุด DT Motorsport แถลงโต้ “ปอ” ยันเครื่องแท้ ไร้ดัดแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน ข่าวต่างประเทศ

สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน ข่าว

โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อพลัดตกรถไฟเหาะ ทั้งที่เพิ่งรอดชีวิตรถไฟไหม้ ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก ชายตกรถไฟเหาะดับต่อหน้าลูก รอดตายหลายครั้ง รถไฟไหม้-ชนะโรคร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button