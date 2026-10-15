ชีวิตปัจจุบัน ‘ลุงโยธิน’ อดีตนักแสดงบทพระ เร่ร่อนไร้บ้าน-ป่วยรุมเร้า หางานประทังชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:24 น.
ภาพล่าสุด นายโยธิน มาพบพันธ์ นักแสดงบทพระ

ภาพล่าสุด โยธิน มาพบพันธ์ อดีตนักแสดงสมทบบทพระ ปัจจุบันไร้งาน-เงินเก็บ อาศัยเบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาทประทังชีวิต เดินเท้าพึ่งตำรวจวอนหางานแลกข้าวประทังชีวิต

หากใครเป็นแฟนภาพยนตร์และละครไทย เชื่อว่าต้องคุ้นหน้าคุ้นตา ลุงโยธิน หรือ นายโยธิน มาพบพันธ์ อดีตนักแสดงสมทบวัย 73 ปี ที่มักได้รับบทบาทเป็นพระภิกษุ หรือพระผู้ใหญ่ในเรื่องต่าง ๆ แต่ภาพชีวิตจริงในวันนี้กลับแตกต่างจากในจออย่างสิ้นเชิง เพราะชีวิตปัจจุบันเจ้าตัวยากลำบาก ไร้ที่อยู่ และมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาทประทังชีวิต

ล่าสุด ลุงโยธิน ได้เดินทางไปที่ สภ.บางใหญ่ เพื่อขอความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ ให้ช่วยหาอาชีพให้ทำ โดยลุงโยธินเดินเท้ามาจากเขตลาดกระบัง มุ่งหน้าไปยังวัดสวนแก้ว เพื่อหวังขอที่พักพิงและหางานทำ แต่ทางวัดแจ้งว่าไม่มีที่พักและไม่มีงานให้ จึงต้องเดินออกมาเรื่อย ๆ กระทั่งบังเอิญพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางใหญ่ ซึ่งตำรวจได้แนะนำให้ไปที่ตลาด BB บางใหญ่ พร้อมมอบเงินให้ 100 บาทเพื่อไปซื้อข้าวกิน แต่พอกินข้าวอิ่ม ลุงโยธินก็ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อ จึงตัดสินใจเดินมายังโรงพักเพื่อขอที่พึ่ง

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ทุกวันนี้ชีวิตของลุงโยธินลำบากมาก ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง ต้องใช้ชีวิตแบบค่ำไหนนอนนั่น และไม่สามารถติดต่อลูกหลานได้เลย เงินติดตัวก็ไม่มี รายได้ทางเดียวคือเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท

ส่วนเงินจากการแสดงในอดีตก็ไม่มีเก็บไว้ เนื่องจากสมัยก่อนเป็นเพียงลูกจ้างรายวัน ได้รับค่าแรงในเรตที่ไม่มากนัก

แม้ร่างกายจะร่วงโรย ซ้ำยังมีอาการป่วยจากโรคเส้นเลือดตีบตันและโรคความดัน ทำให้การพูดจาไม่ชัดเจนเหมือนเก่า แต่อดีตนักแสดงยืนยันว่าใจยังสู้ อยากให้ตำรวจช่วยหางานให้ทำ จะเป็นยามก็ได้ พร้อมฝากความคิดถึงไปยังแฟนคลับที่เคยติดตามผลงานว่า หากมีใครติดต่อให้ไปทำงาน ตนก็พร้อมที่จะทำ แม้ตอนนี้จะแก่ชราและช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ยังอยากทำงานแลกข้าวแลกน้ำเพื่อดำรงชีวิตต่อไป

ทางด้าน พ.ต.อ.สิรภพ เผยว่า สถานีตำรวจคือโรงพักเพื่อประชาชน เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมา ตำรวจก็พร้อมที่จะดูแล อย่างน้อยก็ช่วยให้มีข้าวกิน มีที่ให้นอน และมีห้องน้ำให้ใช้บริการ จากนี้จะเร่งประสานไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ส่วนเรื่องที่ลุงขอความช่วยเหลือให้หางานทำให้จะพิจารณาดูว่าลุงสามารถทำงานประเภทใดได้บ้าง

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นายโยธิน มาพบพันธ์

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สำหรับประวัติของ นายโยธิน มาพบพันธ์ เริ่มต้นจากการเป็นช่างภาพให้นิตยสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ฉบับหนึ่ง ก่อนที่เพื่อนจะชักชวนให้มาเป็นนักแสดงรับเชิญ (เอ็กซ์ตร้า) ด้วยใบหน้าที่บังเอิญไปมีคนในกองถ่ายทักว่าละม้ายคล้ายกับคนดัง ทำให้ได้รับบทพระภิกษุเรื่อยมา โดยฝากฝีมือการแสดงไว้ในผลงานชื่อดังมากมาย อาทิ สมเด็จพระนเรศวร ภาค 2, นางนาค, พี่นาค, หมอยาท่าโฉลง, ไอ้ไข่, เสาร์ 5, ฤทัยบดี, สะใภ้พระโขนง, พยัคฆ์ยี่เก และ ชาติพยัคฆ์คมนักเลง

ก่อนหน้านี้ ลุงโยธินเคยตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดบวชเป็นพระที่วัดเทพสรธรรมาราม (หลวงปู่สรวง) จ.ปทุมธานี แต่หลังจากเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ได้ประมาณปีเศษก็ต้องลาสิกขาออกมาเนื่องจากมีโรครุมเร้า ไร้งานแสดง ไร้เงินซื้อข้าวกิน ชีวิตตกต่ำจนต้องเดินเร่ร่อนค่ำไหนนอนนั่นดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ลุงโยธิน และ เจมส์ จิรายุ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 09:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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