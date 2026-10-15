โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท “กิจ” ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้
โป๊ะแตก! โปเต้ จอมลวงโลก สวมบท “กิจ” ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้ เพจดังร่ายยาวแฉวีรกรรมดาวจ๊อกจ๊อก
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 หากใครได้รับชมรายการ โหนกระแส คงจะได้ทราบเรื่องราวของ คุณเวฟ ทหารหนุ่มยศสิบเอก ถูกพยาบาลสาวหลอกให้รัก ก่อนเชิดเงินหมั้นไป และขาดการติดต่อ พร้อมทิ้งหนี้ให้ตามชดใช้อีกนับไม่ถ้วน
แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนกลับหันไปโฟกัสที่ “กิจ” เพื่อนรุ่นพี่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยจับผิดและแฉพฤติกรรมของพยาบาลสาว โดย กิจ อ้างว่า “ใช้เทคโนโลยีของแฟนชาวเกาหลีและภาพจากดาวเทียมเพื่อตามรอยพิกัด GPS ของฝ่ายหญิง จนได้พบความจริงว่า สาวคนนี้ไปโผล่อยู่ที่โรงแรมม่านรูด” จน พี่หนุ่ม กรรชัย, ทนายแก้ว รวมถึง เอก สายไหมต้องรอด ถึงกับอึ้งในการลงทุนจับพิกัดดาวเทียมเพื่อช่วยเพื่อนขนาดนี้
หลังจากรายการจบโลกออนไลน์ก็ลุกฮือพูดถึง กิจ กันยกใหญ่ เพราะก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน เพจ เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้ เพิ่งจะออกมาโพสต์เตือนภัยว่า “โปเต้” จอมลวงโลก กุร่างอวตารร้อยอาชีพกลับมาอาละวาดหลอกคนอีกแล้ว โดยรอบนี้กลับมาในรูปแบบของ หนุ่มลูกครึ่งเกาหลี เตือนไม่ทันขาดคำ เพจ เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้ ก็เห็น โปเต้ ไปโผล่อยู่ในรายการ โหนกระแส เสียแล้ว
และเมื่อตามสืบประวัติ โปเต้ จอมลวงโลก ก็ต้องอึ้ง เพราะ โปเต้ มีวีรกรรมหลอกลวง-ฉ้อโกงเพียบ ตั้งแต่ปี 2017 จนปี 2024 โดยเมื่อต้นปี 2568 เพจ จ๊อกจ๊อก เป็นผู้มาก่อนกาลร่ายยาววีรกรรมแสบทั้งหมดของโปเต้ ไล่ออกมาเป็นไทม์ไลน์ จนกลายเป็นดาวจ๊อกจ๊อกผู้เลื่องลือในโซเชียล
ขณะที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (14 ต.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังทราบตัวตนที่แท้จริงของ กิจ ดาวเทียม แล้วว่าแท้จริงคือมิจจี้ที่มีวีรกรรมยาวเป็นหางว่าว โดยพี่หนุ่ม ระบุข้อความ “กูว่าแล้ว มึงใครเนี่ย อยู่ดี ๆ ก็มีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือ นี่มึงล้วงคองูทางมะพร้าวถึงถิ่นเลยเหรอโปเต้”
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อ้างอิงจาก : FB จ๊อกจ๊อก, เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้, หนุ่ม กรรชัย, อรรถรส-สรุปข่าว