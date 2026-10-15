เปิดประวัติ โปเต้ นักจะแกง คือใคร? กรรชัยถึงกับอึ้ง หลังโผล่โหนกระแส อ้างดาวเทียมเกาหลีเหนือ
รู้จัก โปเต้ นักจะแกง หลังถูกเชื่อมโยงกับคุณกิจ เพื่อนทหารหนุ่มที่อ้างใช้ดาวเทียมเกาหลีเหนือตามพิกัดโทรศัพท์กลางโหนกระแส จนหนุ่ม กรรชัย ถึงกับอึ้ง ย้อนประวัติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี 2560 และประกาศเตือนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2564
เรื่องราวเริ่มต้นจากรายการโหนกระแส วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ซึ่งนำเสนอกรณีสิบเอกเวฟ ทหารหนุ่มวัย 25 ปี ร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอด หลังกล่าวหาว่าอดีตคู่หมั้นซึ่งเป็นพยาบาลและแม่ของฝ่ายหญิงหลอกเอาเงินไปรวมกว่า 600,000 บาท รวมถึงเงินหมั้นจำนวน 400,000 บาท
ระหว่างรายการมีชายชื่อคุณกิจปรากฏตัวในฐานะเพื่อนของสิบเอกเวฟ โดยเล่าว่ารู้จักกันประมาณ 4 ถึง 5 เดือน และเข้ามาช่วยเหลือหลายเรื่อง ทั้งจัดหาทนายความ สำรองค่าทนาย ติดตามข้อมูล และประสานงานตรวจสอบสถานที่ที่อดีตคู่หมั้นเดินทางไป
ช่วงหนึ่งคุณกิจอ้างว่าสามารถใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจากประเทศเกาหลีเหนือ ระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ต้องการติดตามได้ ทำให้หนุ่ม กรรชัย ถึงกับอุทานว่า “ห๊ะ” กลางรายการด้วยความประหลาดใจ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานทางเทคนิคยืนยันว่าคุณกิจสามารถเข้าถึงระบบดาวเทียมของเกาหลีเหนือหรือระบุพิกัดโทรศัพท์ได้ตามที่กล่าวอ้าง
หลังรายการออกอากาศ ผู้ใช้งานโซเชียลและเพจเตือนภัยออนไลน์เริ่มนำภาพของคุณกิจมาเปรียบเทียบกับชายที่รู้จักกันในฉายา โปเต้ นักจะแกง ซึ่งเคยถูกพูดถึงจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแอบอ้างตัวตนและหลอกโอนเงินหลายกรณี
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“กูว่าแล้ว มึงใครเนี่ย อยู่ดีๆ ก็มีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือ นี่มึงล้วงคองูทางมะพร้าวถึงถิ่นเลยเหรอโปเต้”
ขณะที่ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ซึ่งเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือสิบเอกเวฟ ก็มีปฏิกิริยาประหลาดใจหลังทราบข้อมูลเกี่ยวกับชายที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ร้องเรียน
สำหรับชื่อ โปเต้ นักจะแกง เป็นฉายาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์มาหลายปี โดยเพจจ๊อกจ๊อก ซึ่งเคยรวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโปเต้ เป็นผู้ตั้งชื่อเรียกดังกล่าว จากการนำคำว่า “นักแสดง” มารวมกับคำว่า “แกง” ซึ่งเป็นศัพท์โซเชียลที่หมายถึงการหลอกหรือแกล้งให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
เปิดประวัติ โปเต้ นักจะแกง คือใคร?
ประวัติที่เพจจ๊อกจ๊อกรวบรวมไว้เริ่มตั้งแต่ปี 2560 โดยมีข้อกล่าวหาว่าโปเต้เคยแนะนำตัวว่ากำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ สาขาอัยการ มหาวิทยาลัยมหิดล อ้างว่าเคยได้รับรางวัลจากเวที Boys & Girls Thailand 2017 รวมถึงนำภาพตัวเองไปตัดต่อกับสื่อโฆษณาเพื่อแสดงว่าเคยร่วมงานกับแบรนด์สินค้า
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อกล่าวหาที่ผู้ใช้งานโซเชียลรวบรวมไว้ ยังไม่มีหลักฐานจากมหาวิทยาลัย ผู้จัดประกวด หรือบริษัทเจ้าของสินค้า ที่ยืนยันข้อเท็จจริงทุกกรณี
ต่อมาในปี 2563 มีผู้ร้องเรียนว่าโปเต้เคยอ้างว่าจะช่วยชำระค่าอินเทอร์เน็ตให้ชายสูงอายุคนหนึ่ง ก่อนรับเงินจำนวน 1,300 บาทไป แต่ผู้ร้องเรียนระบุว่าไม่ได้รับบริการตามที่ตกลงกันไว้ โดยเรื่องนี้เคยปรากฏในรายงานข่าวย้อนหลังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ส่วนเหตุการณ์ที่มีหลักฐานจากหน่วยงานชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ออกประกาศเตือนประชาชน หลังพบชายที่ใช้ชื่อว่า นายสุรสิทธิ์ ศิริแสงสว่าง หรือ นายกฤตธวัฒน์ ศิริแสงสว่าง แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือเสมียนของศูนย์ทนายความ เพื่อขอข้อมูลจากบุคคลอื่น
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในประกาศไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบบัตรประจำตัวหรือสอบถามองค์กรโดยตรง หากพบผู้แอบอ้างเป็นบุคลากรของศูนย์
ในช่วงเดียวกัน นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ซึ่งขณะนั้นเป็น สส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ชี้แจงหลังมีภาพถ่ายร่วมกับโปเต้ถูกเผยแพร่ โดยระบุว่า
“โปเต้ (ผมสีทอง) ไม่ได้เป็นผู้ช่วย หรือทีมงานผม และไม่ได้เป็นทีมงานพรรคก้าวไกลนะครับ”
นายสมเกียรติอธิบายว่า ภาพถ่ายเกิดขึ้นระหว่างที่ตนเดินทางไปใช้ตำแหน่ง สส. ช่วยประกันตัวผู้ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมบริเวณสี่แยกบางนา ไม่ได้หมายความว่าบุคคลในภาพเป็นทีมงานหรือผู้ช่วยทางการเมือง
หลังจากนั้น ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโปเต้ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์อีกหลายครั้ง ทั้งกรณีชักชวนสมัครเรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษา การอ้างเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเสนอบริการเสริมความงาม และข้อพิพาทเกี่ยวกับการขายบัตรคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ในปี 2567
เพจจ๊อกจ๊อกเคยรวบรวมเรื่องร้องเรียนเหล่านี้และเผยแพร่ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2567 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนหนึ่งยังเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ร้องเรียน ไม่พบหลักฐานคำพิพากษาที่สามารถยืนยันได้ว่าข้อกล่าวหาทุกกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว
สำหรับชื่อสุรสิทธิ์และกฤตธวัฒน์ที่ปรากฏในประกาศของศูนย์ทนายความเมื่อปี 2564 ยังไม่มีเอกสารยืนยันชื่อปัจจุบันของบุคคลที่ถูกเชื่อมโยงกับคุณกิจในรายการโหนกระแส รวมถึงยังไม่มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ชัดเจนเกี่ยวกับวันเกิด อายุ ภูมิลำเนา และประวัติการศึกษาที่สำเร็จจริง
ล่าสุด การปรากฏตัวของคุณกิจในโหนกระแส ทำให้เรื่องราวของโปเต้ นักจะแกง กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะคำกล่าวอ้างเรื่องดาวเทียมเกาหลีเหนือ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวติดตามบุคคลตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่
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