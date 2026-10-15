สรุปปมโกคาร์ท “น้องพายุ” ล่าสุด DT Motorsport แถลงโต้ “ปอ” ยันเครื่องแท้ ไร้ดัดแปลง
สรุปดราม่าผลแข่งโกคาร์ท หลัง ปอ ตนุภัทร ยื่นประท้วงเสื้อสูบรถน้องพายุ ล่าสุดทีม DT Motorsport ร่อนแถลงการณ์ยันใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนแท้ตามสเปก IAME ผ่านตรวจสภาพฉลุย ย้ำไม่ผิดกติกา
วันนี้ (14 ตุลาคม 2569) ทีม DT Motorsport ผู้ดูแลรถโกคาร์ทหมายเลข 69 ของ น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อพิพาทเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ในการแข่งขัน Super Kart Thailand Championship 2026 รุ่น Cadet B โดยยืนยันว่ารถใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของแท้จากผู้ผลิต IAME ไม่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ พร้อมนำเอกสารรับรองมาตรฐานมาอ้างอิง
ข้อพิพาทเกิดขึ้นหลังการแข่งขันวันที่ 11 ตุลาคม ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อน้องพายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ทีม TNP Motorsport ของ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ซึ่งมีน้องแมคลาเรนเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ยื่นประท้วงให้ตรวจสอบเสื้อสูบเครื่องยนต์ เนื่องจากสงสัยว่าเป็นชิ้นส่วนคนละรุ่นกับที่รถแข่งคันอื่นใช้ ทำให้ยังไม่มีการรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
DT Motorsport ชี้แจงว่า รถหมายเลข 69 ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้ หมายเลขเครื่องยนต์เดิม และไม่ได้ดัดแปลงชิ้นส่วน โดยอ้างข้อบังคับทางเทคนิคของการแข่งขันข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้รุ่น Cadet B ใช้เครื่องยนต์ชนิดนี้ตามใบรับรองมาตรฐาน Homologation หมายเลข 364/H พร้อมคาร์บูเรเตอร์ Tillotson HW-31A
นอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 14.5 ยังระบุให้ใบรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน ทีมจึงยืนยันว่าความถูกต้องของเสื้อสูบต้องพิจารณาจากแบบและรายละเอียดทางเทคนิคที่ผู้ผลิตรับรอง ไม่ใช่ตัดสินจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากรถคันอื่นเพียงอย่างเดียว
อ่านเอกสารฉบับเต็มพร้อมหลักฐานจากใบรับรอง IAME
- 🇹🇭 ฉบับภาษาไทย: https://drive.google.com/…/1nupE0LVPiIiaZOVzF4ZtVO…/view
- 🇬🇧 English version: https://drive.google.com/…/102fCVspHlNQk0VdNe7mAcS…/view
ทีมระบุว่า IAME รับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบภายใต้เอกสารมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง แม้ชิ้นส่วนจะมีรูปลักษณ์ต่างกัน แต่ขนาดช่องพอร์ตและองศาการเปิดปิดพอร์ตตรงกันตามค่าที่ระบุในใบรับรองทั้ง 3 ฉบับ จึงยืนยันว่าเสื้อสูบที่เลือกใช้ไม่ได้ทำให้รถมีความได้เปรียบจากขนาดและองศาพอร์ต
ส่วนการตรวจสภาพรถ DT Motorsport ยืนยันว่า รถหมายเลข 69 ผ่านการตรวจและซีลเครื่องยนต์ก่อนแข่งขัน รวมถึงผ่านการตรวจหลังเข้าเส้นชัย โดยไม่ได้รับแจ้งว่าพบการดัดแปลงหรือความผิดปกติจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
ก่อนหน้านี้ ปอ ตนุภัทร และช่างเครื่องฝ่ายผู้ประท้วงตั้งข้อสงสัยว่า เสื้อสูบที่ใช้เป็นชิ้นส่วนสเปกรุ่นเก่าซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถส่วนใหญ่ใช้ในปี 2569 จึงต้องการให้ตรวจสอบว่ากติกาการแข่งขันรุ่น Cadet B อนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นร่วมกันได้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานที่ใช้กับรถทุกคันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขณะที่ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ออกคำชี้แจงเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายควบคุมการแข่งขัน ผู้จัด และผู้ผลิตเครื่องยนต์ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามกติกา โดยยังไม่มีการวินิจฉัยว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
DT Motorsport ยืนยันว่าเคารพสิทธิการยื่นประท้วงและอำนาจพิจารณาของ ร.ย.ส.ท. พร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้หลักฐานทางเทคนิคในการหารือ และหลีกเลี่ยงการโจมตีบุคคล เนื่องจากการแข่งขันมีนักแข่งเยาวชนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและควรได้รับความเป็นธรรมทุกคน
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