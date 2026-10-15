สรุปปมโกคาร์ท “น้องพายุ” ล่าสุด DT Motorsport แถลงโต้ “ปอ” ยันเครื่องแท้ ไร้ดัดแปลง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 08:49 น.
สรุปดราม่า! "ปอ" ยื่นแย้งรถ "น้องพายุ" ด้าน DT Motorsport แถลงยันไม่ผิดกติกา

สรุปดราม่าผลแข่งโกคาร์ท หลัง ปอ ตนุภัทร ยื่นประท้วงเสื้อสูบรถน้องพายุ ล่าสุดทีม DT Motorsport ร่อนแถลงการณ์ยันใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนแท้ตามสเปก IAME ผ่านตรวจสภาพฉลุย ย้ำไม่ผิดกติกา

วันนี้ (14 ตุลาคม 2569) ทีม DT Motorsport ผู้ดูแลรถโกคาร์ทหมายเลข 69 ของ น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อพิพาทเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ในการแข่งขัน Super Kart Thailand Championship 2026 รุ่น Cadet B โดยยืนยันว่ารถใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของแท้จากผู้ผลิต IAME ไม่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ พร้อมนำเอกสารรับรองมาตรฐานมาอ้างอิง

ข้อพิพาทเกิดขึ้นหลังการแข่งขันวันที่ 11 ตุลาคม ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อน้องพายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ทีม TNP Motorsport ของ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ซึ่งมีน้องแมคลาเรนเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ยื่นประท้วงให้ตรวจสอบเสื้อสูบเครื่องยนต์ เนื่องจากสงสัยว่าเป็นชิ้นส่วนคนละรุ่นกับที่รถแข่งคันอื่นใช้ ทำให้ยังไม่มีการรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

โฆษณา
เครื่องยนต์น้องพายุถูกต้องตามกติกา
ภาพจาก : FB/DT Motorsport

DT Motorsport ชี้แจงว่า รถหมายเลข 69 ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้ หมายเลขเครื่องยนต์เดิม และไม่ได้ดัดแปลงชิ้นส่วน โดยอ้างข้อบังคับทางเทคนิคของการแข่งขันข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้รุ่น Cadet B ใช้เครื่องยนต์ชนิดนี้ตามใบรับรองมาตรฐาน Homologation หมายเลข 364/H พร้อมคาร์บูเรเตอร์ Tillotson HW-31A

นอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 14.5 ยังระบุให้ใบรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน ทีมจึงยืนยันว่าความถูกต้องของเสื้อสูบต้องพิจารณาจากแบบและรายละเอียดทางเทคนิคที่ผู้ผลิตรับรอง ไม่ใช่ตัดสินจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากรถคันอื่นเพียงอย่างเดียว

อ่านเอกสารฉบับเต็มพร้อมหลักฐานจากใบรับรอง IAME

ทีมระบุว่า IAME รับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบภายใต้เอกสารมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง แม้ชิ้นส่วนจะมีรูปลักษณ์ต่างกัน แต่ขนาดช่องพอร์ตและองศาการเปิดปิดพอร์ตตรงกันตามค่าที่ระบุในใบรับรองทั้ง 3 ฉบับ จึงยืนยันว่าเสื้อสูบที่เลือกใช้ไม่ได้ทำให้รถมีความได้เปรียบจากขนาดและองศาพอร์ต

โฆษณา
dt motorsport ยืนยันน้องพายุใช้ถูกต้อง
ภาพจาก : FB/DT Motorsport

ส่วนการตรวจสภาพรถ DT Motorsport ยืนยันว่า รถหมายเลข 69 ผ่านการตรวจและซีลเครื่องยนต์ก่อนแข่งขัน รวมถึงผ่านการตรวจหลังเข้าเส้นชัย โดยไม่ได้รับแจ้งว่าพบการดัดแปลงหรือความผิดปกติจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ

ก่อนหน้านี้ ปอ ตนุภัทร และช่างเครื่องฝ่ายผู้ประท้วงตั้งข้อสงสัยว่า เสื้อสูบที่ใช้เป็นชิ้นส่วนสเปกรุ่นเก่าซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถส่วนใหญ่ใช้ในปี 2569 จึงต้องการให้ตรวจสอบว่ากติกาการแข่งขันรุ่น Cadet B อนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นร่วมกันได้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานที่ใช้กับรถทุกคันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขณะที่ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ออกคำชี้แจงเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายควบคุมการแข่งขัน ผู้จัด และผู้ผลิตเครื่องยนต์ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามกติกา โดยยังไม่มีการวินิจฉัยว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด

โฆษณา

DT Motorsport ยืนยันว่าเคารพสิทธิการยื่นประท้วงและอำนาจพิจารณาของ ร.ย.ส.ท. พร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้หลักฐานทางเทคนิคในการหารือ และหลีกเลี่ยงการโจมตีบุคคล เนื่องจากการแข่งขันมีนักแข่งเยาวชนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและควรได้รับความเป็นธรรมทุกคน

ทุกคนต้องเหมือนกันหมายถึงอะไร
ภาพจาก : FB/DT Motorsport

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 08:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ บันเทิง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

4 นาที ที่แล้ว
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว บันเทิง

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

4 นาที ที่แล้ว
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี เศรษฐกิจ

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

6 นาที ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

41 นาที ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ตเพจเฟซบุ๊กปลิว ข่าว

พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน

47 นาที ที่แล้ว
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น เศรษฐกิจ

ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

50 นาที ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS วงเงิน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

53 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบนซ์ พริกไทย&quot; ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข่าว

สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าหรีด อุดร นักร้องอีสานยุค 90 เสียชีวิต ข่าว

สิ้นตำนาน ‘จ่าหรีด อุดร’ นักร้องลูกทุ่งอีสานยุค 90 แน่นหน้าอก เสียชีวิตกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘สม รังสี’ แฉเอง &quot;เขมรยิงไทยก่อน&quot; กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ ข่าวการเมือง

‘สม รังสี’ แฉเอง “เขมรยิงไทยก่อน” กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซาบีดา&quot; ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ยกเป็นต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก ข่าว

“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ยกเป็นต้นแบบนำ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท &quot;กิจ&quot; ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้ ข่าว

โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท “กิจ” ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์ &quot;ปอ&quot; ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ ข่าว

ย้อนโพสต์ “ปอ” ลั่น บ่ายนี้มีข่าวดี สุดท้าย DT Motorsport ร่อนแถลงรถพายุไม่ผิดกฎ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก ตามทวงค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่ ข่าว

สั่งปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก โขกค่ารถ นทท.ต่างชาติ 4,000 ถึงโรงแรม พบไร้ใบขับขี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นายโยธิน มาพบพันธ์ นักแสดงบทพระ บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ‘ลุงโยธิน’ อดีตนักแสดงบทพระ เร่ร่อนไร้บ้าน-ป่วยรุมเร้า หางานประทังชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดถนนวันนี้ รับประชุม IMF–World Bank แนะเลี่ยงเส้นทาง 15 ตุลาคม 69 เศรษฐกิจ

ปิดถนนวันนี้ รับประชุม IMF–World Bank แนะเลี่ยงเส้นทาง 15 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย มองขาด ดรามาโกคาร์ท ปะทุหนัก เพราะชื่อ ปอ บพายุ เผย เบนซ์ ฝากเคลียร์ ชมพู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ลูเชียน เปียเน อดีตกรรมการ RuPaul&#039;s Drag Race ถูกรถชนเสียชีวิตวัย 46 ปี บันเทิง

ช็อกวงการแดร็ก ‘ลูเชียน เปียเน’ อดีตกรรมการ RuPaul’s Drag Race ถูกรถชนเสียชีวิตกะทันหัน วัย 46 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อพลัดตกรถไฟเหาะ ทั้งที่เพิ่งรอดชีวิตรถไฟไหม้ ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก ชายตกรถไฟเหาะดับต่อหน้าลูก รอดตายหลายครั้ง รถไฟไหม้-ชนะโรคร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button