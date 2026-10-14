แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:53 น.
แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

“แม่ดา” ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้คิด ลั่นจะไม่กลับไปแล้ว

จากกรณีดรามาของ “แม่ดา” กับ “น้องฟ้าใส” ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ล่าสุดแม่ดาให้สัมภาษณ์และชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยหลังจากชี้แจงเสร็จแม่ดาได้ยกมือไหว้ พร้อมกล่าวว่า

“แม่ก็ขอฝากอินฟลูฯ ที่บริษัทเดิมที่แม่อยู่ที่ช่วยเหลือดูแลแม่กับน้อง พี่สไปรท์กับพี่อุงเอิง และทีมงานทุกคนที่ดูแลแม่กับน้องอย่างดี แม่ได้ทำผิดประการใด หรือผิดพลาดที่แม่ได้ล่วงเกินก็ขอโทษ แม่ขอโทษขออภัย

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แม่ขอโทษทั้งอินฟลูฯ ทางฝ่ายเดิมและฝ่ายใหม่ที่แม่ยังอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าแม่ได้เคยล่วงเกินหรืออะไรแม่ก็ขอโทษ ขอโทษพี่นุ้งตี้ พ่อออดี้ พี่เซนต์ เจ๊เบียร์ แม่ก็ขอโทษ ขอโทษทุกคนที่แม่ได้ใช้อารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ได้คิด แม่ไม่กลับไปแล้ว”

นอกจากนี้ แม่ดายังขอโทษทางสไปรท์ SPD และอุงเอิง สำหรับความหวังดี หลังจากที่ได้ปฏิเสธข้อเสนอในการสนับสนุนเรื่องการเรียนของน้องฟ้าใสให้จบระดับปริญญาตรี

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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