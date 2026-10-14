แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ
“แม่ดา” ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้คิด ลั่นจะไม่กลับไปแล้ว
จากกรณีดรามาของ “แม่ดา” กับ “น้องฟ้าใส” ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ล่าสุดแม่ดาให้สัมภาษณ์และชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยหลังจากชี้แจงเสร็จแม่ดาได้ยกมือไหว้ พร้อมกล่าวว่า
“แม่ก็ขอฝากอินฟลูฯ ที่บริษัทเดิมที่แม่อยู่ที่ช่วยเหลือดูแลแม่กับน้อง พี่สไปรท์กับพี่อุงเอิง และทีมงานทุกคนที่ดูแลแม่กับน้องอย่างดี แม่ได้ทำผิดประการใด หรือผิดพลาดที่แม่ได้ล่วงเกินก็ขอโทษ แม่ขอโทษขออภัย
แม่ขอโทษทั้งอินฟลูฯ ทางฝ่ายเดิมและฝ่ายใหม่ที่แม่ยังอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าแม่ได้เคยล่วงเกินหรืออะไรแม่ก็ขอโทษ ขอโทษพี่นุ้งตี้ พ่อออดี้ พี่เซนต์ เจ๊เบียร์ แม่ก็ขอโทษ ขอโทษทุกคนที่แม่ได้ใช้อารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ได้คิด แม่ไม่กลับไปแล้ว”
นอกจากนี้ แม่ดายังขอโทษทางสไปรท์ SPD และอุงเอิง สำหรับความหวังดี หลังจากที่ได้ปฏิเสธข้อเสนอในการสนับสนุนเรื่องการเรียนของน้องฟ้าใสให้จบระดับปริญญาตรี
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