เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง
กรมอุตุฯ เตือนกทม.-ปริมณฑล ฝนตกหนักลมกระโชกแรงช่วงเย็น 14 ต.ค.นี้ แนะเลิกงานเย็นนี้กางร่มรอ เช็กสภาพอากาศ 14-20 ต.ค.69
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเย็นวันนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. คาดว่าจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักบางแห่ง มีลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่า พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ปัจจุบันกลุ่มฝนกำลังขยายตัวและเคลื่อนขึ้นไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยส่งผลให้ฝนจะตกปกคลุมบางพื้นที่กินเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันอันตรายจากฝนตกหนัก ลมแรง และฟ้าผ่า
เช็กพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14-20 ต.ค. 2569
กรมอุตุฯ ประเมินสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคม
วันที่ 14-16 ต.ค. 69
ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปัจจัยหลักเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
วันที่ 17-20 ต.ค. 69
ตอนบนของไทยจะมีปริมาณฝนลดลง แต่มวลอากาศเย็นจะยังคงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ ขณะที่ภาคใต้ยังคงต้องรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกยังพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้พอดี
ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ ต้องระวังอันตรายจากปริมาณฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่มักเกิดน้ำท่วมขังได้
สำหรับชาวเรือ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
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