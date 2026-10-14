สลด ‘น้องเพชร’ นักเตะเยาวชนดาวรุ่ง อุบัติเหตุคร่าชีวิต จากไปกระทันหัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:10 น.
ชัชวาล สะเทินรัมย์ นักเตะเยาวชนภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

อาลัย น้องเพชร ชัชวาล นักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จากไปกระทันหันด้วยอุบัติเหตุ สโมสรภูเก็ต ยูไนเต็ด แสดงความเสียใจ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ

วงการกีฬาเยาวชนและแวดวงฟุตซอลไว้อาลัย กรณี น้องเพชร ชัชวาล สะเทินรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดสังเวช และนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน

สโมสรภูเก็ต ยูไนเต็ด Phuket United Futsal Club ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักกีฬาดาวรุ่ง พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ที่รักน้องเพชรทุกคนในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย ทางสโมสรขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และยืนยันว่าความทรงจำอันงดงามจะคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป

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ขณะที่ IMANE Thailand ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนักฟุตซอลรุ่น 51 ของโรงเรียนวัดสังเวช และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวเข้มแข็งและก้าวผ่านความโศกเศร้าครั้งนี้ไปให้ได้

ทางด้านสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังเวช แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 พร้อมส่งความห่วงใยถึงครอบครัวของน้องเพชร ขอให้ครอบครัวเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยรักและอาลัยยิ่ง

นายชัชวาล สะเทินรัมย์
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนวัดสังเวช – Watsungwej School
นายชัชวาล สะเทินรัมย์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : IMANE Thailand
นายชัชวาล สะเทินรัมย์ เสียชีวิต-2
ภาพจาก Facebook : Phuket United Futsal Club

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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