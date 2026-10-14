สลด ‘น้องเพชร’ นักเตะเยาวชนดาวรุ่ง อุบัติเหตุคร่าชีวิต จากไปกระทันหัน
อาลัย น้องเพชร ชัชวาล นักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จากไปกระทันหันด้วยอุบัติเหตุ สโมสรภูเก็ต ยูไนเต็ด แสดงความเสียใจ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
วงการกีฬาเยาวชนและแวดวงฟุตซอลไว้อาลัย กรณี น้องเพชร ชัชวาล สะเทินรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดสังเวช และนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน
สโมสรภูเก็ต ยูไนเต็ด Phuket United Futsal Club ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักกีฬาดาวรุ่ง พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ที่รักน้องเพชรทุกคนในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย ทางสโมสรขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และยืนยันว่าความทรงจำอันงดงามจะคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป
ขณะที่ IMANE Thailand ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนักฟุตซอลรุ่น 51 ของโรงเรียนวัดสังเวช และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวเข้มแข็งและก้าวผ่านความโศกเศร้าครั้งนี้ไปให้ได้
ทางด้านสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังเวช แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 พร้อมส่งความห่วงใยถึงครอบครัวของน้องเพชร ขอให้ครอบครัวเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยรักและอาลัยยิ่ง
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