ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร “ฝ่ามือแห่งความสุข” แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต
ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร “ฝ่ามือแห่งความสุข” (Palms of Happiness) แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต ปลื้มใจคนแห่ถ่ายรูปแน่นขนัด
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Palms of Happiness หรือ ฝ่ามือแห่งความสุข แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนเขมร โดยเป็นรูปปั้นฝ่ามือขนาดยักษ์สูง 12 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดเมืองกำปอต จังหวัดกัมปอต ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา
ทางการกัมพูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโบกอร์ในอุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์ และชมพระอาทิตย์ตกดิน รวมถึงใช้เป็นจุดถ่ายภาพเช็กอิน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน หลังเปิดตัวก็มีผู้คนจำนวนมากแห่ไปชื่นชมความงดงาม และถ่ายรูปเช็กอินกันจนล้นพื้นที่เลยทีเดียว
ล่าสุด ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แชร์โพสต์ของชาวเน็ตชาวกัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งแนะนำให้มีการเพิ่มเติมลวดลายศิลปะเขมร เพื่อเสริมความสวยงามให้กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่มากยิ่งขึ้น โดย ฮุน มาเนต ระบุข้อความตอบกลับคำแนะนำนี้ว่า
“I support joining this brilliant idea.
I hope that H.E. Mao Thinint, the governor of Kampot Provincial Board, who initiated and built the statue of “Palm of Happiness” as a new tourism achievement in Kampot Province, will discuss with the Ministry of Culture and Arts to add Khmer style according to the suggestion of the citizens.
ผมเห็นด้วยกับการริเริ่มที่ยอดเยี่ยมนี้ครับ ผมหวังว่า ฯพณฯ เหมา ทินินท์ (Mao Thinint) ผู้ว่าราชการจังหวัดกำปอต ผู้ริเริ่มและสร้างอนุสาวรีย์ “ฝ่ามือแห่งความสุข” (Palm of Happiness) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดกำปอต จะหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมความเป็นสไตล์เขมรตามข้อเสนอแนะของประชาชนครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ASEAN “มอง” ไทย, FB Hun Manet