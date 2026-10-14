ตรวจผลหวยลาว 14 ต.ค. 69 รางวัล 6 ตัว พร้อมสถิติออกวันพุธ
ถ่ายทอดสดหวยลาว 14 10 69 ตรวจผลสลากพัฒนารางวัลเลข 6 ตัว พร้อมเปิดสถิติเลขออกวันพุธและช่องทางถ่ายทอดสด
คืนนี้ กองสลาก สปป.ลาว ดำเนินการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย
ทันทีที่กระบวนการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว
โฆษณา
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 14/10/69
ผลสลากพัฒนา งวด 14 ต.ค. 2569
- เลข 6 ตัว : 500358
- เลข 5 ตัว : 00358
- เลข 4 ตัว : 0358
- เลข 3 ตัว : 358
- เลข 2 ตัว : 58
- เลข 1 ตัว : 8
ย้อนผลหวยลาวออกวันพุธ
คอหวยสามารถตรวจสอบสถิติผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันพุธย้อนหลัง เพื่อนำไปวิเคราะห์ตัวเลขได้ตามตารางด้านล่างนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|7/10/69
|0090
|090
|90
|0
|30/9/69
|4614
|614
|14
|4
|23/9/69
|7960
|960
|60
|0
|16/9/69
|8902
|902
|02
|02
|9/9/69
|3816
|816
|16
|6
|2/9/69
|5351
|351
|51
|1
|26/8/69
|5523
|523
|23
|3
|19/8/69
|6063
|063
|63
|3
|12/8/69
|9718
|718
|18
|8
|5/8/69
|2222
|222
|22
|2
|29/7/69
|1480
|480
|80
|0
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาว 13 ต.ค. 69 ออกตามปกติไหม ตรงวันนวมินทรมหาราช เช็กเวลาออกรางวัล
- ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว 9 ตุลาคม 2569 รางวัล 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันศุกร์
โฆษณา