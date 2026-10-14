ตรวจผลหวยลาว 14 ต.ค. 69 รางวัล 6 ตัว พร้อมสถิติออกวันพุธ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 20:27 น.
หวยลาว 14 ต.ค. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาว 14 10 69 ตรวจผลสลากพัฒนารางวัลเลข 6 ตัว พร้อมเปิดสถิติเลขออกวันพุธและช่องทางถ่ายทอดสด

คืนนี้ กองสลาก สปป.ลาว ดำเนินการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

ทันทีที่กระบวนการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว

โฆษณา

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 14/10/69

ผลสลากพัฒนา งวด 14 ต.ค. 2569

  • เลข 6 ตัว : 500358
  • เลข 5 ตัว : 00358
  • เลข 4 ตัว : 0358
  • เลข 3 ตัว : 358
  • เลข 2 ตัว : 58
  • เลข 1 ตัว : 8

ดาวน์โหลดแอป Thaiger ฟรี อ่านข่าวไทยและเลขเด็ด

ย้อนผลหวยลาวออกวันพุธ

คอหวยสามารถตรวจสอบสถิติผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันพุธย้อนหลัง เพื่อนำไปวิเคราะห์ตัวเลขได้ตามตารางด้านล่างนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
7/10/69 0090 090 90 0
30/9/69 4614 614 14 4
23/9/69 7960 960 60 0
16/9/69 8902 902 02 02
9/9/69 3816 816 16 6
2/9/69 5351 351 51 1
26/8/69 5523 523 23 3
19/8/69 6063 063 63 3
12/8/69 9718 718 18 8
5/8/69 2222 222 22 2
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 20:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ศาลเกาหลีใต้รอลงอาญา

ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
พ่อพลัดตกรถไฟเหาะ ทั้งที่เพิ่งรอดชีวิตรถไฟไหม้

ขนลุก ชายตกรถไฟเหาะดับต่อหน้าลูก รอดตายหลายครั้ง รถไฟไหม้-ชนะโรคร้าย

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน ข่าว

โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

42 วินาที ที่แล้ว
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

14 นาที ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก

28 นาที ที่แล้ว
พ่อพลัดตกรถไฟเหาะ ทั้งที่เพิ่งรอดชีวิตรถไฟไหม้ ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก ชายตกรถไฟเหาะดับต่อหน้าลูก รอดตายหลายครั้ง รถไฟไหม้-ชนะโรคร้าย

43 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ บันเทิง

แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง ข่าว

เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร &quot;Palms of Happiness&quot; แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต ข่าว

ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร “ฝ่ามือแห่งความสุข” แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก &quot;ฝ่ามือแห่งความสุข&quot; กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน ข่าว

กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก “ฝ่ามือแห่งความสุข” กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชวาล สะเทินรัมย์ นักเตะเยาวชนภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

สลด ‘น้องเพชร’ นักเตะเยาวชนดาวรุ่ง อุบัติเหตุคร่าชีวิต จากไปกระทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเครนถล่มศูนย์ข้อมูล Yandex รัสเซีย 3 แห่งใน 4 วัน ระบบ AI และบริการออนไลน์ป่วนหนัก ข่าวต่างประเทศ

ยูเครนถล่มศูนย์ข้อมูล Yandex รัสเซีย 3 แห่งใน 4 วัน ระบบ AI และบริการออนไลน์ป่วนหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด บันเทิง

แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาร์ดิ บี ทำความสะอาดบ้านปู่ที่โดมินิกัน บันเทิง

นักร้องระดับโลก ใส่สายเดี่ยวถูพื้น ลุยงานบ้านไม่ห่วงสวย โซเชียลชมติดดิน-เรียบง่าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวเน็ตเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง ข่าว

แทบอ้วก! ชาวเน็ตเล่าวัยเด็ก ลองแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด บันเทิง

ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 ต.ค. 69 ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ เลขเด็ด

เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 ต.ค. 69 ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ เปิดเลขเด่น เลขชนก่อนหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเก้าอี้ สตง. 2 ตัว เกือบ 2 แสน โฆษกแจงของประธานฯ ยันยังไม่จ่ายสักบาท ข่าวการเมือง

เปิดราคาเก้าอี้ สตง. 2 ตัว เกือบ 2 แสน โฆษกแจงของประธานฯ ยันยังไม่จ่ายสักบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม บันเทิง

พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะเวนคืนที่ดิน 4 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูง โคราช–หนองคาย รวมกว่า 1,300 ไร่ เศรษฐกิจ

ครม. เคาะเวนคืนที่ดิน 4 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูง โคราช–หนองคาย รวมกว่า 1,300 ไร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16/10/69 ล้วงไหแจกเลขปิงปอง กระซิบเลขท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง &quot;นัฐวุฒิ แดนดี&quot; นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่ ข่าว

ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง “นัฐวุฒิ แดนดี” นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน ข่าวต่างประเทศ

เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม ข่าว

สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม. ข่าว

กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยพีบีเอส แจงปม ยื่นแก้กฎหมาย-จัดซื้อจัดจ้าง ยันโปร่งใส ทำระเบียบทุกขั้นตอน ข่าว

ไทยพีบีเอส แจงปม ยื่นแก้กฎหมาย-จัดซื้อจัดจ้าง ยันโปร่งใส ทำระเบียบทุกขั้นตอน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button