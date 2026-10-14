กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก “ฝ่ามือแห่งความสุข” กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:12 น.
กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก "ฝ่ามือแห่งความสุข" กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก “ฝ่ามือแห่งความสุข” กลางหาด หวังเป็นจุดเช็กอิน ดึงดูดนักท่องเที่ยว คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

กลายเป็นประเด็นที่ชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากเพจ ASEAN “มอง” ไทย ได้โพสต์ภาพประติมากรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของประเทศกัมพูชาเป็นมือสีขาวสองด้านทำท่าแบมือ โดยมีชื่อว่า “Palms of Happiness” (ฝ่ามือแห่งความสุข)

โดยแลนด์มาร์กดังกล่าวมีความสูง 12 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดเมืองกำปอต จังหวัดกัมปอต ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา ซึ่งทางการกัมพูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโบกอร์ในอุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์ และชมพระอาทิตย์ตกดิน รวมถึงใช้เป็นจุดถ่ายภาพเช็กอิน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน และฝั่งตรงข้ามของจังหวัดกำปอตคือเกาะฟูโกว๊กของประเทศเวียดนาม

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ประติมากรรมรูปฝ่ามือสีขาวความสูง 12 เมตรบริเวณชายหาดเมืองกำปอต
FB/ ASEAN “มอง” ไทย

อย่างไรก็ตาม ดีไซน์ของฝ่ามือดังกล่าวที่อยู่ในลักษณะแบมือขึ้น ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนมีการแซวและตั้งฉายาล้อเลียนว่าเป็น “อนุสาวรีย์ฝ่ามือขอทาน” หรือ “ทำท่าแบมือขอเกาะฟูโกว๊กคืนจากเวียดนาม” เนื่องจากมองว่าลักษณะท่าทางคล้ายกับการขอมากกว่าการต้อนรับ

ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความสามารถในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพราะมีรายงานภาพบรรยากาศร้านค้าในตลาดใกล้เคียงที่ยังคงซบเซา และจังหวัดนี้เคยถูกแบนจากประเทศเกาหลีใต้ไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยว จากประเด็นชาวเกาหลีใต้สูญหายบนภูเขาโบกอร์ที่อยู่ในจังหวัดกำปอต และบนภูเขานั้นเองก็ตรวจพบศูนย์สแกมเมอร์เป็นจำนวนมาก

จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อประติมากรรมดังกล่าวว่า “เก่งมากที่สามารถดึงอัตลักษณ์ของชาติมาสร้างเป็นผลงานได้ตรง concept ดี” , “ใครก็ได้ เอาขันไปวางให้ที” , “ใครมันช่างออกแบบ หัวครีเอตสุดๆ” , “ฝ่ามือคุ้นๆ เหมือนขออะไร”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 17:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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