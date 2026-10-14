ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:29 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:30 น.
ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการแข่งขันคาร์ทรุ่น Cadet-B เตรียมตรวจข้อมูลจากกรรมการ ผู้จัด และผู้ผลิตเครื่องยนต์ ย้ำยังไม่มีผลวินิจฉัย ขอทุกฝ่ายหยุดกล่าวหาและคำนึงถึงนักแข่งเยาวชน

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา หรือ ร.ย.ส.ท. ออกคำชี้แจงกรณีข้อพิพาทในการแข่งขันคาร์ทรุ่น Cadet-B รายการ Super Kart Thailand Championship 2026 หลัง “น้องพายุ” เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ถูกยื่นประท้วงเรื่องสเปกเครื่องยนต์ จนยังไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้

ร.ย.ส.ท. ในฐานะองค์กรที่ให้การรับรองการแข่งขัน แจ้งว่า สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักแข่ง ผู้ปกครอง ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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ขณะนี้สมาคมกำลังรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เอกสาร รวมถึงหลักฐานจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
  • ผู้จัดรายการ Super Kart Thailand
  • ทีมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาเทียบกับกฎการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับ โดยสมาคมจะยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นหลัก พร้อมใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย

ขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญต่อข้อพิพาท เนื่องจากฝ่ายที่ยื่นประท้วงตั้งข้อสงสัยว่า รถซึ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ใช้เสื้อสูบคนละรุ่นกับรถส่วนใหญ่ ส่วนทีม DT Motorsport ซึ่งดูแลรถของน้องพายุชี้แจงว่า ชิ้นส่วนดังกล่าวมีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร Homologation ที่กติกาปี 2569 รับรอง และรถผ่านการตรวจสภาพทั้งก่อนและหลังการแข่งขันแล้ว

ร.ย.ส.ท. ยังไม่ได้ตัดสินว่ารถน้องพายุผิดหรือถูก

หนังสือชี้แจงฉบับนี้ยังไม่ใช่ผลตัดสินว่าเครื่องยนต์ของรถหมายเลข 69 ถูกหรือผิดกติกา แต่เป็นการยืนยันว่า ร.ย.ส.ท. รับทราบข้อพิพาทและกำลังตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

เมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น สมาคมจะแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางทางการอีกครั้ง ระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาบุคคลใด ก่อนมีคำวินิจฉัยออกมา

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ท่าทีของสมาคมเกิดขึ้นหลังข้อพิพาทขยายวงจากเรื่องทางเทคนิคในสนามไปสู่การโต้เถียงบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งบุคคลในวงการรถยนต์ นักการเมือง และคนบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็น จนเกิดการกล่าวหาฝ่ายที่ประท้วงและฝ่ายของผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง

ร.ย.ส.ท. ขอให้สังคมแสดงความคิดเห็นอยู่บนประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบ พร้อมคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งทุกคน เนื่องจาก Cadet-B เป็นการแข่งขันสำหรับเยาวชนอายุเพียง 8–9 ปี

การแข่งขันระดับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อเตรียมนักแข่งเข้าสู่รายการระดับสูงและเส้นทางอาชีพในอนาคต เด็กทุกคนต่างฝึกซ้อมและตั้งใจลงแข่งขัน จึงไม่ควรต้องรับแรงกดดันจากความขัดแย้งหรือคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่

สมาคมทิ้งท้ายว่า จะดำเนินการตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมแก่นักแข่งทุกคน

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ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด
ภาพจาก: ช้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ย้อนจุดเริ่มต้นดราม่าโกคาร์ทน้องพายุ

ข้อพิพาทเริ่มขึ้นหลังการแข่งขันเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อ “น้องพายุ” รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ขับรถหมายเลข 69 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ขณะที่ “น้องแมคลาเรน” ลูกชายของปอ ตนุภัทร และเบนซ์ พริกไทย เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 2

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ภายหลัง ปอ ตนุภัทร ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นประท้วงให้ตรวจสอบสเปกเครื่องยนต์ โดยตั้งข้อสงสัยเรื่องเสื้อสูบที่เป็นคนละรุ่นกับรถคันอื่น ก่อนชี้แจงภายหลังว่าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนลำดับการแข่งขันหรือกล่าวหาครอบครัวน้องพายุ แต่ต้องการให้ผู้จัดอธิบายมาตรฐานที่ใช้กับรถทุกคันอย่างชัดเจน mgronline.com

ผลการแข่งขันรุ่น Cadet-B จึงยังต้องรอการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้จัดและ ร.ย.ส.ท. หลังตรวจสอบหลักฐานครบทุกฝ่าย

สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้าง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:29 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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