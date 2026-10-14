นักร้องระดับโลก ใส่สายเดี่ยวถูพื้น ลุยงานบ้านไม่ห่วงสวย โซเชียลชมติดดิน-เรียบง่าย
เปิดภาพไวรัล ‘คาร์ดิ บี’ ช่วยครอบครัวล้างทำความสะอาดที่พักช่วงฉลองอายุครบ 34 ปี แฟนคลับแห่ชมติดดิน-ไม่ลืมรากเหง้า แม้มีทรัพย์สินพันล้าน
ลืมภาพซูเปอร์สตาร์บนพรมแดงไปได้เลย หลังแรปเปอร์สาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่ คาร์ดิ บี (Cardi B) เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่สาธารณรัฐโดมินิกัน งานนี้เธอเปลี่ยนชุดแบรนด์เนมมาสวมเสื้อผ้าสบาย ๆ ใส่รองเท้าแตะ หยิบไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาขัดล้างพื้นบ้านอย่างทะมัดทะแมง
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลทันทีหลังจากที่มีการแชร์โมเมนต์ติดดินลงโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นแรปเปอร์สาวกำลังช่วยงานบ้านอย่างจริงจัง ทั้งกวาดพื้น ขัดถู และฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบ้านของปู่กับย่าในเมืองคาสตานูเอลาส จังหวัดมอนเตกริสติ โดยลงมือทำเองจริง ๆ ไม่ได้แค่โพสท่าถ่ายรูป
เธอเดินทางไปฉลองวันเกิดอายุครบ 34 ปี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 แทนที่จะใช้ชีวิตหรูหราแบบวีไอพี เธอกลับเลือกใช้เวลาอย่างเรียบง่าย มีคลิปวิดีโอเผยให้เห็นญาติ ๆ ล้อมวงร้องเพลงอวยพรวันเกิดพร้อมกับเค้ก เป็นการฉลองที่อบอุ่นและเป็นกันเองต่างจากปาร์ตี้คนดังที่หลายคนคุ้นตา
หลังจากคลิปทำความสะอาดบ้านเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ เข้ามาแสดงความชื่นชมในความติดดินและไม่ถือตัว หลายคนแซวว่าต่อให้โด่งดังหรือร่ำรวยแค่ไหนก็หนีไม่พ้นการถูกใช้งานเมื่อไปบ้านญาติ ขณะที่กลุ่มแฟนคลับครอบครัวชาวแคริบเบียนและละตินต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ภาพการช่วยกันขัดพื้นและทำอาหารเป็นเรื่องปกติในชีวิตครอบครัว
แม้จะเกิดและเติบโตในนิวยอร์ก แต่คาร์ดิ บี ไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเอง คาร์ลอส อัลมันซาร์ พ่อของเธอเป็นชาวโดมินิกัน ส่วน คลารา อัลมันซาร์ แม่ของเธอมีเชื้อสายตรินิแดด แรปเปอร์สาวภูมิใจในวัฒนธรรมแคริบเบียนเสมอ ทั้งการพูดภาษาสเปน ใช้คำสแลงโดมินิกัน และเดินทางไปเยี่ยมญาติที่เมืองคาสตานูเอลาสอยู่บ่อยครั้ง
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ข้อมูลจาก : hola
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