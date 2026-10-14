แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:46 น.
แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด

แม่ดา รับตี-ตบลูกจริง โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ยอมส่งให้ พม. ดูแลต่อ ฟ้าใส แฉกลับทั้งน้ำตา เคยโดนใช้ซื้อยาเสพติด

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 14 ต.ค. 69 แม่ดา แม่ของน้องฟ้าใส ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก หลังเกิดเรื่องราวดราม่าครั้งใหญ่ขึ้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

แม่ดา ระบุว่า ตนเองมีลูกทั้งหมด 4 คน โดยน้องฟ้าใสเป็นลูกของสามีคนที่ 2 ที่เสียชีวิตไปแล้ว สาเหตุที่ออกจากสังกัดเดิม เพราะแม่ไม่ชอบสังคมโซเชียล ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ และรู้สึกอึดอัดที่ไม่มีอิสระในการไปไหนมาไหน

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แม่ดา เล่าต่อว่า เรื่องเงินก็มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสังกัดเดิมให้เงินใช้อาทิตย์ละ 2,500 บาท (บางเดือนที่ต้องจ่ายค่าน้ำไฟจะได้ 3,000 กว่าบาท) ซึ่งแม่มองว่าแม้จะมากกว่าตอนเก็บขยะ แต่ก็ไม่พอใช้ จึงตัดสินใจอยากกลับบ้านและบอกทีมงานเสมอ สุดท้ายน้องฟ้าใสมากอดแม่ร้องไห้และตกลงยอมกลับด้วย โดยตอนออกมาได้เงินก้อนมา 90,000 บาท และตามมาอีก 40,000 บาท รวมเป็น 130,000 บาท

ในส่วนการทำงานกับ “นุ้งตี้”

เมื่อมาอยู่กับสังกัดใหม่ แม่รู้สึกอึดอัดและมองว่าทุกอย่างเป็นละคร มีการบรีฟให้ทำคอนเทนต์ที่แม่ไม่เต็มใจ เช่น บังคับให้ใส่ชุดสีส้มไปถ่ายคลิปที่ต้นมะพร้าวจนโดนโซเชียลโจมตี

ในเรื่องรายได้ สัญญาถูกระบุว่าหักเปอร์เซ็นต์ให้แม่ 20-30% โดยงานที่ได้เงินเยอะที่สุดคือการรีวิวครีม ได้เงินมา 15,000 บาท

ปัญหาเรื่องเวลาทำงาน สังกัดนัดให้ไปถึง 4 โมงเย็น แต่น้องฟ้าใสเลิกเรียนบ่าย 3 กว่า ทำให้เดินทางไปไม่ทัน และถูกทีมงานบ่นว่ามาไม่ตรงเวลา

อีกทั้งทีมงานบังคับว่าคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ต้องมีแม่เข้ากล้องด้วย เพราะกลัวช่องจะปลิว ทำให้แม่ถูกมองว่าอิจฉาลูกทั้งที่แม่ไม่อยากอยู่ในกล้อง

ดราม่าที่ร้านยำ “เจ๊เบียร์”

วันเกิดเหตุที่ร้านยำ แม่ถูกนัดให้มาทำงานตอนบ่ายโมงและต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างผัก เช็ดโต๊ะ เสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงตี 2 แม่รู้สึกเหนื่อยมากและไม่ได้กินข้าว จนเกือบจะเป็นลม

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แม่ไม่พอใจที่น้องฟ้าใสไม่ยอมช่วยเสิร์ฟ และถูกทีมงานห้ามไม่ให้น้องทำ โดยอ้างว่าน้องฟ้าใสเป็นเด็กในสังกัด ทำให้แม่ต้องทำงานหนักคนเดียว

พฤติกรรมของน้องฟ้าใสเปลี่ยนไปมาก ไม่ยอมทำงานบ้าน ไม่หุงข้าว เล่นแต่โทรศัพท์ และที่แม่ทนไม่ได้คือ น้องถอดกางเกงในแช่ทิ้งไว้จนเหม็นเน่าไม่ยอมซักเอง

ปมปาหินโดนเท้านักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ และการเรียกเงิน 40 ล้าน

เหตุการณ์ปาหิน แม่ยอมรับผิดและขอโทษฝรั่งไปแล้ว แต่ฝรั่งโวยวายและด่าแม่ชุดใหญ่ ส่วนเรื่องการเรียกเงิน 40 ล้าน แม่ชี้แจงว่า พูดไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบและพูดไปเรื่อย เพราะรู้ว่าตัวเองยังมีสัญญาผูกมัดอยู่และไม่สามารถเอาเงินนั้นได้จริง และเรื่องเงินรายได้ของฟ้าใสที่โอนเข้าบัญชีแม่ แม่ยืนยันว่าใช้จ่ายร่วมกันกับน้อง และน้องมักจะใช้เงินเก่งตามใจปาก ส่วนแม่กินแค่เครื่องดื่มชูกำลังขวดเดียว

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สาเหตุที่ขับซาเล้งหนี เพราะถูกฝั่งนั้นไล่ตะเพิดให้ออกไป ประกอบกับความโมโหและหิวข้าว จึงบิดมอเตอร์ไซค์หนีออกไปอย่างรวดเร็ว

ฟ้าใส แฉแม่ดา ทั้งน้ำตา แม่ กล้าสาบานไม่เคยยุ่งยาเสพติด

ตัวแทนนักข่าวในวงสัมภาษณ์ เปิดคลิปเสียง ฟ้าใส แฉแม่ดาว่า แม่เคยบังคับให้ไปเอายาเสพติดกับพม่า ถ้าไม่ไปก็จะถูกใช้เชือกฟาด

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“ถูกแม่บังคับให้ไปเอายาเสพติดกับชาวพม่า และสั่งไปซื้อเหล้าที่ร้านค้า ถ้าไม่ไปโดนเชือกมีด้ามฟาด”

หลังฟังคลิปเสียงจบ แม่ดา ท้าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่รู้จักคนพม่า และไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อยามาเสพ ยืนยันว่าลูกพูดโกหกในเรื่องนี้ ที่ลูกพูดแบบนั้นเพราะยังมีโกรธแม่อยู่

สำหรับเรื่องทำร้ายร่างกาย แม่ดา ยอมรับว่า เคยใช้ไม้แขวนเสื้อตีลูกเพื่อสั่งสอน และเคยตบหน้าลูกจริง สาเหตุเพราะน้องไปบอกคนอื่นว่าตัวเอง “โสด”

นอกจากนี้ทาง แม่ดาบอกว่า ยอมรับว่ายังรักลูก แต่ไม่สามารถควบคุมความดื้อรั้นและการเถียงของน้องฟ้าใสได้อีกต่อไป แม่และน้องฟ้าใสได้ตกลงพูดคุยกันแล้ว โดยน้องยินยอมที่จะไปอยู่ในความดูแลของ พม.

ทาง พม. จะเข้ามาคุ้มครองเด็ก โดยให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตปกติและเรียนหนังสือ หากอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องรอให้อายุ 18 ปีก่อน

แม่ดายืนยันว่า ต้องการยกเลิกสัญญากับนุ้งตี้ ไม่อยากให้น้องทำงานนี้แล้ว ส่วนตัวแม่เอง จะขอกลับไปใช้ชีวิตอิสระแบบเดิม โดยพี่ชายคนโตจะลงทุนให้แม่กลับไปยึดอาชีพขายลูกชิ้นหรือขายผลไม้ต่อไป

มุมมองจากหน่วยงาน (มูลนิธิเป็นหนึ่ง และ พม.)

ทางคุณต้นอ้อ จากมูลนิธิเป็นหนึ่ง เปิดเผยว่า เคสของน้องฟ้าใสมีดราม่ามาตลอด 2 ปี โดยเมื่อ 2 ปีก่อนแม่เคยเอาน้องไปทิ้งไว้ และทางมูลนิธิได้ส่งเรื่องให้ พม. ดูแล ปัจจุบัน พม. มีความกังวลและเป็นห่วงสวัสดิภาพของเด็ก รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป เพราะตอนนี้น้องโดนกระแสสังคมโจมตีอย่างหนัก หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงตำรวจไซเบอร์และอัยการ ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อกฎหมายและสัญญาการจ้างงาน ว่ามีการหักเปอร์เซ็นต์หรือเอาพวกลูกไปหาผลประโยชน์หรือไม่ พม. ไม่เห็นด้วยกับการที่อินฟลูเอนเซอร์ให้เด็กมาด่าแม่ตัวเอง และมองว่าสังคมส่วนหนึ่งกำลังทำร้ายเด็กจากการป้อนสถานะอินฟลูเอนเซอร์ให้

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:46 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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