แทบอ้วก! ชาวเน็ตเล่าวัยเด็ก ลองแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:38 น.
แทบอ้วก! ชาวเน็ตเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

แทบอ้วก! ชาวเน็ตคอมเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง อธิบายรสชาติซะจนเห็นภาพ ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

เรียกได้ว่าใครที่กำลังกินข้าวอยู่อาจมีพุ่งได้ เมื่อผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอโลงศพขณะประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวัยเด็กว่า

“ตอนเด็กเคยเอานิ้วแตะๆ ชิม ไม่รู้ว่าน้ำเหลืองไง เค็มๆ มันๆ แต่เหม็นเน่าๆ คาวๆ เหม็นหนักๆ ดมแล้วเวียนหัวเลย ตอนโตจึงเข้าใจว่าอ๋อ ตอนนั้นเราชิมน้ำเหลืองจากศพ”

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แทบอ้วก! ชาวเน็ตเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

 

เจ้าของคอมเมนต์ได้ระบุต่อว่า “เรื่องเกิดจาก งานศพย่า แกอ้วน ตัวใหญ่ตอนเสียแทบยัดเข้าโลงไม่ได้ แล้วบ้านเราสวดเจ็ดวัน เมื่อ 20 กว่าปีก่อน โลงเย็นก็ไม่ค่อยดี 3-4 วันกลิ่นก็ออกแล้ว เด็กๆ อย่างเราพอป้าๆ ญาติๆ ทำอาหารเสร็จก็ให้เราเอาถาดข้าวไปเคาะโลงบอกคุณย่า ทานข้าวนะ ไปกับพี่ๆ

ด้วยความสงสัยครับ เป็นเด็กเห็นอะไรเอาเข้าปากหมด ก็ตามนั้น รสชาติเค็มจางแต่มัน มันแบบหัวกะทิแต่ไม่จัดเท่า กลิ่นเน่าผสมคาวเลือด เหม็นหนักแบบหัวตื้อ แต่ไม่ได้กลืนนะ คายทิ้ง พอโตแล้วคิดถึงตอนนั้นก็เข้าใจว่าแม่งคือสิ่งนี้”

แทบอ้วก! ชาวเน็ตเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

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จากความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตรายอื่นๆ ต่างแสดงความคิดเห็นด้วยความสะอิดสะเอียนเป็นจำนวนมาก อาทิ “กินข้าวอยู่ เจอท็อปเม้นไป อ้วกเกือบพุ่ง” , “ไม่ไหวกับท็อปเม้นกินเข้าไปไง ยิ่งกินข้าวอิ่มๆ” , “กำลังจะตักข้าวเข้าปาก.. เผลออ่านเม้นท์ มื้อเช้านี้ไม่อร่อยเลย”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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