เปิดราคาเก้าอี้ สตง. 2 ตัว เกือบ 2 แสน โฆษกแจงของประธานฯ ยันยังไม่จ่ายสักบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:19 น.
เปิดราคาเก้าอี้ สตง. 2 ตัว เกือบ 2 แสน โฆษกแจงของประธานฯ ยันยังไม่จ่ายสักบาท
ภาพจาก : ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

โฆษก สตง. แจงปมเก้าอี้หรูตัวละ 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวม 195,800 บาท เป็นเก้าอี้สำหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ราคากำหนดโดยผู้ออกแบบเมื่อ 4 ปีก่อน ยืนยันยังไม่มีการจัดซื้อหรือเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2569 นายสุทธิพงษ์ ในฐานะรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษก สตง. ตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลังถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาครุภัณฑ์ภายในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

สำหรับเก้าอี้ที่เป็นประเด็น มีรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) หมวดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของโครงการก่อสร้างอาคาร สตง. แห่งใหม่ โดยกำหนดให้เป็น

โฆษณา
  • เก้าอี้ไม้บีชหุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี ราคาตัวละ 97,900 บาท จัดวางในห้องประชุมพิธีการ ชั้น 4 และห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 11 ห้องละ 1 ตัว รวมทั้งหมด 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า 195,800 บาท

นอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้ไม้ประดู่หุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี สำหรับใช้ในห้องประชุมทั้งสองแห่ง

  • ห้องละ 28 ตัว ราคาตัวละ 48,400 บาท

เป็นครุภัณฑ์อีกรายการหนึ่งที่เคยถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของราคาเช่นกัน

เก้าอี้สตง. 9 หมื่น
ภาพจาก : ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

นายสุทธิพงษ์ชี้แจงถึงเหตุผลที่เก้าอี้มีราคาสูงว่า เป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ใช่เก้าอี้สำนักงานทั่วไป โดยกล่าวว่า

“เก้าอี้ 2 ตัว ทำไมตัวละ 9 หมื่น คือเก้าอี้ตัวนี้ เป็นเก้าอี้ของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเก้าอี้ของตำแหน่ง กราบเรียน”

ส่วนราคาครุภัณฑ์ทั้งหมดมาจากบริษัทผู้ออกแบบที่ สตง. ว่าจ้างให้จัดทำแบบอาคาร พร้อมกำหนดรายการวัสดุและอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ โดยหน่วยงานรับรายการและราคาที่ผู้ออกแบบเสนอมาใช้ประกอบโครงการ

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรากฏในแบบเป็นราคาที่จัดทำไว้เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน หากโครงการก่อสร้างเดินหน้าจนถึงขั้นตอนจัดหาครุภัณฑ์จริง จำเป็นต้องทบทวนราคาให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้นอีกครั้ง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อเก้าอี้ตามราคาที่ระบุไว้เดิมโดยอัตโนมัติ

โฆษก สตง. ยืนยันว่า การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ยังดำเนินงานไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งครุภัณฑ์ โดยการเบิกจ่ายเงินยังอยู่ในงวดงานโครงสร้าง จึงไม่มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกตั้งข้อสงสัย

“ครุภัณฑ์ยังไม่จ่ายสักบาท เพราะงานก่อสร้างยังอยู่ในงวดของโครงสร้าง ครุภัณฑ์ยังไม่มีการเบิกจ่าย ยังไม่มีการซื้อ”

พร้อมอธิบายว่า สตง. ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์หรือปรับลดราคาในลักษณะใด เนื่องจากโครงการก่อสร้างยุติลงหลังเกิดเหตุอาคารถล่ม

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เคยชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเก้าอี้ราคาสูงว่า อาคารสำนักงานถูกออกแบบให้มีครุภัณฑ์แตกต่างกันตามระดับตำแหน่งและลักษณะการใช้งาน โดยเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีราคาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท ส่วนเก้าอี้ราคาเกือบแสนบาทเป็นชุดพิเศษสำหรับประธานและห้องประชุมกรรมการ

โฆษณา

นายมณเฑียรอธิบายด้วยว่า การกำหนดครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาตามฐานะของตำแหน่ง โดยยกตัวอย่างว่าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ สตง. มีสถานะตามกฎหมายเทียบเท่าตำแหน่งระดับรัฐมนตรี แต่ยืนยันว่ารายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกแบบ ยังไม่ใช่การจัดซื้อจริง

สำหรับอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างมูลค่าสัญญา 2,136 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนพังถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวม 96 ราย

โฆษก สตง. เปิดเผยเพิ่มเติมในวันที่ 14 ตุลาคมว่า โครงการก่อสร้างมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 22 งวด จากทั้งหมด 36 งวด โดยเป็นเงินในส่วนของงานก่อสร้างที่ดำเนินการก่อนเกิดเหตุ และปัจจุบัน สตง. ยืนยันว่าจะไม่สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ทดแทน แต่จะใช้อาคารสำนักงานเดิมในซอยอารีย์ต่อไป พร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้รองรับระบบดิจิทัลและการทำงานจากที่บ้าน

ส่วนประเด็นครุภัณฑ์ราคาแพง ยังคงมีข้อสงสัยเรื่องความเหมาะสมของราคาที่กำหนดไว้ในแบบเดิม แม้ สตง. จะยืนยันว่าไม่มีการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์แล้วก็ตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง

เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร &quot;Palms of Happiness&quot; แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต

ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร “ฝ่ามือแห่งความสุข” แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก &quot;ฝ่ามือแห่งความสุข&quot; กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก “ฝ่ามือแห่งความสุข” กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ทุกฝ่าย ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ บันเทิง

แม่ดา ยกมือไหว้ขอโทษ แก๊งอินฟลูฯ ปมดรามาน้องฟ้าใส รับใช้อารมณ์ชั่ววูบ

5 นาที ที่แล้ว
เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง ข่าว

เย็นนี้มีเปียก กรมอุตุฯ เตือน กทม.-ปริมณฑล ฝนถล่มลมกระโชกแรง

18 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร &quot;Palms of Happiness&quot; แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต ข่าว

ฮุน มาเนต สั่งเพิ่มศิลปะเขมร “ฝ่ามือแห่งความสุข” แลนด์มาร์กใหม่ กลางหาดเมืองกำปอต

46 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก &quot;ฝ่ามือแห่งความสุข&quot; กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน ข่าว

กัมพูชา เปิดตัวแลนด์มาร์ก “ฝ่ามือแห่งความสุข” กลางหาด คนแห่แซวคล้ายท่าขอทาน

46 นาที ที่แล้ว
ชัชวาล สะเทินรัมย์ นักเตะเยาวชนภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

สลด ‘น้องเพชร’ นักเตะเยาวชนดาวรุ่ง อุบัติเหตุคร่าชีวิต จากไปกระทันหัน

50 นาที ที่แล้ว
ยูเครนถล่มศูนย์ข้อมูล Yandex รัสเซีย 3 แห่งใน 4 วัน ระบบ AI และบริการออนไลน์ป่วนหนัก ข่าวต่างประเทศ

ยูเครนถล่มศูนย์ข้อมูล Yandex รัสเซีย 3 แห่งใน 4 วัน ระบบ AI และบริการออนไลน์ป่วนหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด บันเทิง

แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาร์ดิ บี ทำความสะอาดบ้านปู่ที่โดมินิกัน บันเทิง

นักร้องระดับโลก ใส่สายเดี่ยวถูพื้น ลุยงานบ้านไม่ห่วงสวย โซเชียลชมติดดิน-เรียบง่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวเน็ตเมนต์เล่าวัยเด็ก เอานิ้วแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง ข่าว

แทบอ้วก! ชาวเน็ตเล่าวัยเด็ก ลองแตะชิมน้ำข้างโลง ก่อนรู้ความจริงสุดสยอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด บันเทิง

ร.ย.ส.ท. แถลง ดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ” เร่งตรวจหลักฐาน ยังไม่ชี้ฝ่ายใดผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะเวนคืนที่ดิน 4 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูง โคราช–หนองคาย รวมกว่า 1,300 ไร่ เศรษฐกิจ

ครม. เคาะเวนคืนที่ดิน 4 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูง โคราช–หนองคาย รวมกว่า 1,300 ไร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16/10/69 ล้วงไหแจกเลขปิงปอง กระซิบเลขท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง &quot;นัฐวุฒิ แดนดี&quot; นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่ ข่าว

ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง “นัฐวุฒิ แดนดี” นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน ข่าวต่างประเทศ

เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม ข่าว

สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม. ข่าว

กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยพีบีเอส แจงปม ยื่นแก้กฎหมาย-จัดซื้อจัดจ้าง ยันโปร่งใส ทำระเบียบทุกขั้นตอน ข่าว

ไทยพีบีเอส แจงปม ยื่นแก้กฎหมาย-จัดซื้อจัดจ้าง ยันโปร่งใส ทำระเบียบทุกขั้นตอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันศุกร์ 16 ต.ค. 69 ใส่เสื้ออะไร เสริมโชคลาภ เช็กสีกาลกิณีก่อนออกจากบ้าน ไลฟ์สไตล์

หวยออกวันศุกร์ 16 ต.ค. 69 ใส่เสื้ออะไร เสริมโชคลาภ เช็กสีกาลกิณีก่อนออกจากบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ ตลกดัง &quot;ขมิ้น เชิญยิ้ม&quot; ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69 เช็กสาขาที่นี่ การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69 เช็กสาขาที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยื่นขอนิรโทษกรรม เพื่อวางมือการเมือง ทนายเปิดเหตุผลนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา โพสต์ตัดพ้อ แฟนๆ ดอดให้กำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผื่นซิฟิลิสระยะที่ 2 ขึ้นที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้วิกฤต ป่วยซิฟิลิสพุ่ง 7 เท่าใน 2 ปี วัยรุ่นติดเยอะมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ชี้แจงสาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ไม่เท่ากันและโอนช้า เศรษฐกิจ

สาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมโอนช้า-ได้ไม่เท่ากัน ใครรับ 5000 หรือ 9000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว ข่าว

ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button