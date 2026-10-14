เปิดราคาเก้าอี้ สตง. 2 ตัว เกือบ 2 แสน โฆษกแจงของประธานฯ ยันยังไม่จ่ายสักบาท
โฆษก สตง. แจงปมเก้าอี้หรูตัวละ 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวม 195,800 บาท เป็นเก้าอี้สำหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ราคากำหนดโดยผู้ออกแบบเมื่อ 4 ปีก่อน ยืนยันยังไม่มีการจัดซื้อหรือเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 นายสุทธิพงษ์ ในฐานะรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษก สตง. ตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลังถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาครุภัณฑ์ภายในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568
สำหรับเก้าอี้ที่เป็นประเด็น มีรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) หมวดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของโครงการก่อสร้างอาคาร สตง. แห่งใหม่ โดยกำหนดให้เป็น
- เก้าอี้ไม้บีชหุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี ราคาตัวละ 97,900 บาท จัดวางในห้องประชุมพิธีการ ชั้น 4 และห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 11 ห้องละ 1 ตัว รวมทั้งหมด 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า 195,800 บาท
นอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้ไม้ประดู่หุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี สำหรับใช้ในห้องประชุมทั้งสองแห่ง
- ห้องละ 28 ตัว ราคาตัวละ 48,400 บาท
เป็นครุภัณฑ์อีกรายการหนึ่งที่เคยถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของราคาเช่นกัน
นายสุทธิพงษ์ชี้แจงถึงเหตุผลที่เก้าอี้มีราคาสูงว่า เป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ใช่เก้าอี้สำนักงานทั่วไป โดยกล่าวว่า
“เก้าอี้ 2 ตัว ทำไมตัวละ 9 หมื่น คือเก้าอี้ตัวนี้ เป็นเก้าอี้ของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเก้าอี้ของตำแหน่ง กราบเรียน”
ส่วนราคาครุภัณฑ์ทั้งหมดมาจากบริษัทผู้ออกแบบที่ สตง. ว่าจ้างให้จัดทำแบบอาคาร พร้อมกำหนดรายการวัสดุและอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ โดยหน่วยงานรับรายการและราคาที่ผู้ออกแบบเสนอมาใช้ประกอบโครงการ
อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรากฏในแบบเป็นราคาที่จัดทำไว้เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน หากโครงการก่อสร้างเดินหน้าจนถึงขั้นตอนจัดหาครุภัณฑ์จริง จำเป็นต้องทบทวนราคาให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้นอีกครั้ง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อเก้าอี้ตามราคาที่ระบุไว้เดิมโดยอัตโนมัติ
โฆษก สตง. ยืนยันว่า การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ยังดำเนินงานไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งครุภัณฑ์ โดยการเบิกจ่ายเงินยังอยู่ในงวดงานโครงสร้าง จึงไม่มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกตั้งข้อสงสัย
“ครุภัณฑ์ยังไม่จ่ายสักบาท เพราะงานก่อสร้างยังอยู่ในงวดของโครงสร้าง ครุภัณฑ์ยังไม่มีการเบิกจ่าย ยังไม่มีการซื้อ”
พร้อมอธิบายว่า สตง. ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์หรือปรับลดราคาในลักษณะใด เนื่องจากโครงการก่อสร้างยุติลงหลังเกิดเหตุอาคารถล่ม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เคยชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเก้าอี้ราคาสูงว่า อาคารสำนักงานถูกออกแบบให้มีครุภัณฑ์แตกต่างกันตามระดับตำแหน่งและลักษณะการใช้งาน โดยเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีราคาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท ส่วนเก้าอี้ราคาเกือบแสนบาทเป็นชุดพิเศษสำหรับประธานและห้องประชุมกรรมการ
นายมณเฑียรอธิบายด้วยว่า การกำหนดครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาตามฐานะของตำแหน่ง โดยยกตัวอย่างว่าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ สตง. มีสถานะตามกฎหมายเทียบเท่าตำแหน่งระดับรัฐมนตรี แต่ยืนยันว่ารายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกแบบ ยังไม่ใช่การจัดซื้อจริง
สำหรับอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างมูลค่าสัญญา 2,136 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนพังถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวม 96 ราย
โฆษก สตง. เปิดเผยเพิ่มเติมในวันที่ 14 ตุลาคมว่า โครงการก่อสร้างมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 22 งวด จากทั้งหมด 36 งวด โดยเป็นเงินในส่วนของงานก่อสร้างที่ดำเนินการก่อนเกิดเหตุ และปัจจุบัน สตง. ยืนยันว่าจะไม่สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ทดแทน แต่จะใช้อาคารสำนักงานเดิมในซอยอารีย์ต่อไป พร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้รองรับระบบดิจิทัลและการทำงานจากที่บ้าน
ส่วนประเด็นครุภัณฑ์ราคาแพง ยังคงมีข้อสงสัยเรื่องความเหมาะสมของราคาที่กำหนดไว้ในแบบเดิม แม้ สตง. จะยืนยันว่าไม่มีการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์แล้วก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีตึก สตง. ถล่ม ไปถึงไหนแล้ว? ล่าสุดฟ้องกี่ราย ก่อนฟังสดแถลงตรวจเงินไทยพีบีเอสวันนี้
- ไทยพีบีเอส แจงปม ยื่นแก้กฎหมาย-จัดซื้อจัดจ้าง ยันโปร่งใส ทำระเบียบทุกขั้นตอน
- ต๊ะ นารากร ฉะยับ ไทยพีบีเอส จี้ปฏิรูปตัวเอง กังขาจ้างผลิตข่าวเจาะจง ผลาญงบสะพัด
แหล่งข่าวอ้างอิง