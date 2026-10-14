สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 05:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 05:59 น.
สลด แม่จ้วงแทงดับผัว-ลูก 3 ขวบคาเตียงรีสอร์ต กรีดแขนหวังตายตาม อ้างอยากไปด้วยกัน

ตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งข้อหาฆ่าคน 2 กระทง หญิงวัย 27 ปี หลังพบสามีและลูกชายวัย 3 ขวบเสียชีวิตในห้องพักรีสอร์ตครอบครัวชื่อดัง โดยผู้ต้องหาเป็นคนโทรแจ้ง 911 ด้วยตัวเอง

ตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ดำเนินคดีกับ เมทัลลิกา โรส แฮร์ริสัน หญิงวัย 27 ปี ชาวเมืองโทวันดา ในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนา 2 กระทง หลังก่อเหตุแทงสามีกับลูกชายวัย 3 ขวบจนเสียชีวิต ภายในห้องพักของรีสอร์ต เกรต วูล์ฟ ลอดจ์ (Great Wolf Lodge) เมืองสกอตรัน เขตโพโคโนทาวน์ชิป เคาน์ตีมอนโร

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ตำรวจรับแจ้งเหตุมีบุคคลต้องการทำร้ายตัวเองในห้องพักรีสอร์ต แฮร์ริสันเป็นผู้โทรแจ้งด้วยตนเองเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามว่าอยู่คนเดียวหรือไม่ เจ้าตัวตอบว่า ชาร์ลส์ แฮร์ริสัน ผู้เป็นสามี กับลูกชายวัย 3 ขวบ นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้ว แต่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้แก่ทั้งสองคน

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เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบร่างของสามีกับลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน สภาพศพมีบาดแผลแทงเข้าบริเวณหน้าอกทั้งคู่ ตรวจค้นภายในห้องน้ำพบมีด 2 เล่ม เล่มหนึ่งเป็นมีดขนาดใหญ่ อีกเล่มมีขนาดเล็ก พนักงานรีสอร์ตยืนยันว่าไม่ใช่มีดของทางรีสอร์ต

ตรวจดูร่างกายของแฮร์ริสันพบบาดแผลที่ข้อมือซ้าย รอยบาดตื้นบริเวณลำคอ ตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ระหว่างนำส่ง เธอแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพว่ากินยาละลายลิ่มเลือดเข้าไปก่อนหน้านี้ ร่างกายไม่พบบาดแผลการต่อสู้ป้องกันตัว พร้อมบอกกับตำรวจว่าต้องการไปอยู่กับสามีและลูกชาย

ไมค์ แมนคูโซ อัยการเขตเคาน์ตีมอนโร ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นโศกนาฏกรรมความรุนแรงในครอบครัว ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างรอการไต่สวนมูลฟ้องทางคดี ส่วนผลการชันสูตรพลิกศพของสองพ่อลูกกำหนดดำเนินการภายในสัปดาห์นี้

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อ้างอิงจาก : ABC News, 6abc

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 05:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 05:59 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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