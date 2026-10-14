พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม
พลอย ชวพร เปิดภาพ น้องพายุ-แม่ชมพู่ หลังเผชิญดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม ล่าสุดยิ้มออกแล้ว แฟนคลับหายห่วง
ยังคงเป็นดราม่าที่คนในสังคมจับตามอง สำหรับประเด็นดราม่าการแข่งขันโกคาร์ท รุ่นอายุ 8-9 ปี ทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของ น้องพายุ ลูกชายฝาแฝดของซุปตาร์สาว ชมพู่ อารยา กับสามี น้อต วิศรุต หลังคว้าที่ 1 แต่กลับไม่ได้ขึ้นรับรางวัลบนโพเดียม เนื่องจากเกิดการประท้วงเรื่องสเปกเครื่องยนต์ จนมีภาพ น้องพายุ ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้างโฆษณา
ล่าสุด (14 ต.ค. 69) พลอย ชวพร ได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในบ้านของ แม่ชมพู่ อารยา ลงในอินตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นรอยยิ้มอันสดใสของ น้องพายุ ที่กลับมาเปื้อนอยู่บนใบหน้าอีกครั้ง หลังเกิดดราม่า พร้อมกำลังใจอันเต็มเปี่ยมจากคนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงแฟนคลับที่ต่างก็โล่งอกที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องพายุ และครอบครัวแม่ชมอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : IG ploychava