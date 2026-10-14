พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:08 น.
พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม

พลอย ชวพร เปิดภาพ น้องพายุ-แม่ชมพู่ หลังเผชิญดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม ล่าสุดยิ้มออกแล้ว แฟนคลับหายห่วง

ยังคงเป็นดราม่าที่คนในสังคมจับตามอง สำหรับประเด็นดราม่าการแข่งขันโกคาร์ท รุ่นอายุ 8-9 ปี ทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของ น้องพายุ ลูกชายฝาแฝดของซุปตาร์สาว ชมพู่ อารยา กับสามี น้อต วิศรุต หลังคว้าที่ 1 แต่กลับไม่ได้ขึ้นรับรางวัลบนโพเดียม เนื่องจากเกิดการประท้วงเรื่องสเปกเครื่องยนต์ จนมีภาพ น้องพายุ ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้าง

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ล่าสุด (14 ต.ค. 69) พลอย ชวพร ได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในบ้านของ แม่ชมพู่ อารยา ลงในอินตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นรอยยิ้มอันสดใสของ น้องพายุ ที่กลับมาเปื้อนอยู่บนใบหน้าอีกครั้ง หลังเกิดดราม่า พร้อมกำลังใจอันเต็มเปี่ยมจากคนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงแฟนคลับที่ต่างก็โล่งอกที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องพายุ และครอบครัวแม่ชมอีกครั้ง

พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม-1
ภาพจาก : IG ploychava
พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม-2
ภาพจาก : IG ploychava
พลอย ชวพร เปิดภาพล่าสุด น้องพายุ หลังดราม่าโกคาร์ท กำลังใจเต็มเปี่ยม-3
ภาพจาก : IG ploychava

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อ้างอิงจาก : IG ploychava

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:08 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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