ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก
ศาลเกาหลีใต้พิพากษาจำคุก 1 ปี แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี ครูสอนพิเศษวัย 33 ปี กระทำอนาจารนักเรียนเยาวชน 2 คนในสถานกวดวิชาของตัวเอง รวม 19 ครั้ง ระบุเหตุผลว่าเป็นความผิดครั้งแรก รับสารภาพ และผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ศาลแขวงแทจ็อน องค์คณะคดีอาญาที่ 13 ซึ่งมีนายจาง มินกยอง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ มีคำพิพากษาจำคุกชายวัย 33 ปี ผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษ เป็นเวลา 1 ปี แต่ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี
จำเลยถูกฟ้องในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากอาชญากรรมทางเพศ ฐานกระทำอนาจารโดยใช้กำลังบังคับ
ตามคำฟ้องระบุว่า ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของปีที่ผ่านมา จำเลยได้กระทำอนาจารนักเรียนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน ภายในสถานกวดวิชาที่ตัวเองเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง
นอกจากโทษจำคุกที่ให้รอลงอาญาแล้ว ศาลยังมีคำสั่งให้จำเลยเข้ารับโปรแกรมบำบัดผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นเวลา 40 ชั่วโมง พร้อมสั่งห้ามเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ เป็นเวลา 5 ปี
ในคำพิพากษา ศาลระบุว่า เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ที่จำเลยก่อเหตุกับนักเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ในสถานกวดวิชาของตัวเอง ประกอบกับจำนวนครั้งที่กระทำ ถือว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่ดี
อย่างไรก็ตาม ศาลระบุต่อว่า จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและยอมรับการกระทำ อีกทั้งแม้จะล่าช้าแต่ก็สามารถตกลงยอมความกับผู้เสียหายได้ และผู้เสียหายทั้งสองแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์ให้ลงโทษทางอาญา จึงนำมาประกอบการกำหนดโทษ
ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติของสื่อเกาหลีใต้ รายงานข่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงของจำเลย โดยเรียกเพียงว่านาย A และไม่เปิดเผยรายละเอียดที่อาจระบุตัวผู้เสียหายทั้งสองราย
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อ้างอิงจาก : 매일신문