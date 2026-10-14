เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน
ครอบครัวของ วิลเลียม แชปแมน (William Chapman) อดีตนักแสดงเด็กชาวอังกฤษวัย 23 ปี ที่ถูกเสือโคร่งไซบีเรียขย้ำเสียชีวิตในสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ออกมาเปิดเผยว่า วิลเลียมมีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงมานานหลายปี และได้รับยารักษาที่ครอบครัวระบุว่าเป็นยาแรง พร้อมตั้งคำถามว่าอาการป่วยหรือยาที่ได้รับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าไปในกรงเสือหรือไม่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด
วันที่ 13 ตุลาคม 2569 ครอบครัวแชปแมนออกแถลงการณ์ถึงการเสียชีวิตของลูกชาย หลังเกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงวิลเลียมว่าเป็นชายหนุ่มเฉลียวฉลาด อบอุ่น และเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นที่รักของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ครอบครัวเปิดเผยว่า วิลเลียมประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงมาหลายปี และได้รับยาที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาอาการ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคใด หรือใช้ยาชนิดไหน
สำหรับข้อสงสัยว่าอาการป่วยหรือยาที่ได้รับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่ ครอบครัวระบุว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพในการตรวจสอบและวินิจฉัย พร้อมขอให้ประชาชนเคารพกระบวนการตรวจสอบ เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุที่วิลเลียมตัดสินใจเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงเสือ
ครอบครัวยังเปิดเผยว่าทุกคนกำลังพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดลูกชายจึงกระทำเช่นนั้น
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เวลาประมาณ 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ได้รับแจ้งเหตุชายคนหนึ่งเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงเสือของ Yorkshire Wildlife Park ใกล้เมืองดอนคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ก่อนถูกเสือโคร่งอามูร์ หรือเสือโคร่งไซบีเรีย ชื่อ อัลไต (Altai) เข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนเกิดเหตุ พยานเล่าว่าวิลเลียมเดินทางมายังสวนสัตว์เพียงลำพัง โดยมีผู้พบเห็นเขาสวมหูฟัง เต้นตามจังหวะเพลง และขอให้ผู้มาเที่ยวช่วยถ่ายภาพโดยมีเสืออยู่ด้านหลัง ก่อนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ แม้ผู้คนบริเวณใกล้เคียงจะพยายามร้องห้าม
นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอที่วิลเลียมบันทึกไว้ก่อนเสียชีวิต เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาเดินเข้าไปใกล้เสือซึ่งกำลังพักอยู่ภายในพื้นที่เลี้ยง ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่นาน
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์พยายามเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ ขณะที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตวิลเลียมได้ โดยตำรวจยืนยันว่าเขาเสียชีวิตภายในพื้นที่เลี้ยงเสือ และสั่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากสวนสัตว์ทันที
ภายหลังเกิดเหตุ คลิปวิดีโอขณะวิลเลียมถูกเสือทำร้ายถูกเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีภาพบางส่วนที่ถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ครอบครัวต้องออกมาร้องขอให้ประชาชนหยุดเผยแพร่เนื้อหารุนแรงเหล่านี้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวอย่างมาก
สำหรับประวัติของวิลเลียม เขาเคยเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับการฝึกฝนจาก Jackie Palmer Stage School ในเมืองไฮวีคอมบ์ ประเทศอังกฤษ และมีผลงานทางโทรทัศน์ตั้งแต่อายุยังน้อย
ผลงานสำคัญ ได้แก่ ละครเรื่อง May Contain Nuts ทางสถานี ITV เมื่อปี 2009 โดยรับบท อัลฟี แชปลิน (Alfie Chaplin) ร่วมกับ เชอร์ลีย์ เฮนเดอร์สัน (Shirley Henderson) นักแสดงจากภาพยนตร์ชุด Harry Potter รวมถึงการแสดงเป็น เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) ในรายการเพื่อการศึกษา True Stories ของ BBC เมื่อปี 2012
หลังทราบข่าวการเสียชีวิต โรงเรียน Jackie Palmer Stage School ได้เผยแพร่ข้อความไว้อาลัย โดยกล่าวถึงช่วงเวลาที่เห็นวิลเลียมเติบโตทั้งในฐานะบุคคลและนักแสดง พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนของเขา
ขณะเดียวกัน สภาเมืองดอนคาสเตอร์ ซึ่งรับผิดชอบการออกใบอนุญาตให้สวนสัตว์ ได้เริ่มสอบสวนด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงเสือและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ส่วนเสือโคร่งอัลไตไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ และสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ยืนยันว่าจะไม่การุณยฆาตเสือ โดยจะดูแลสัตว์ต่อไปตามปกติ
ทั้งนี้ ยังไม่มีผลสอบสวนยืนยันว่าอาการป่วยทางจิตหรือยารักษาของวิลเลียมเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเข้าไปในกรงเสือ ครอบครัวจึงขอให้รอข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินหรือคาดเดาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน หนุ่มถูกเสือขย้ำดับ ที่แท้เคยเป็นนักแสดงเด็ก BBC และ ITV
- ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด
- นาทีชีวิต ชายปีนกรงเสือถูกขย้ำลากร่างดับคาที่ สั่งอพยพปิดพื้นที่ด่วน
ข้อมูล : New York Post