กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:15 น.
กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม.

กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองหลวงแพ่ง ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันนี้ หลังมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ 50 เซนติเมตร พื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 14.20 น. กรุงเทพมหานคร ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิด โดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงข้างหน้า

สาเหตุมาจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมชลประทาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง 50 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขต ในพื้นที่เขตหนองจอกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์

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พื้นที่เฝ้าระวัง

  • แขวงกระทุ่มราย และแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
  • แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากประชาชน

  • ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง
  • สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลอง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำ
  • หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ ให้แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือ

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ช่องทางแจ้งเหตุ

ประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ไลน์ @traffyfondue หมายเลข 0 2248 5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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