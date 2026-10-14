กทม. เตือนด่วน ริมคลองหลวงแพ่ง เฝ้าระวังน้ำสูงขึ้น 15.30 น. วันนี้ หลังเปิดประตูระบายน้ำ 50 ซม.
กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองหลวงแพ่ง ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันนี้ หลังมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ 50 เซนติเมตร พื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 14.20 น. กรุงเทพมหานคร ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิด โดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงข้างหน้า
สาเหตุมาจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมชลประทาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง 50 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขต ในพื้นที่เขตหนองจอกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์
พื้นที่เฝ้าระวัง
- แขวงกระทุ่มราย และแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
- แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
สิ่งที่ขอความร่วมมือจากประชาชน
- ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลอง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำ
- หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ ให้แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ช่องทางแจ้งเหตุ
ประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ไลน์ @traffyfondue หมายเลข 0 2248 5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน เตือนฝนหนัก 10-13 ต.ค. 69
- อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม “แฟลตคลองจั่น” ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา
- สาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมโอนช้า-ได้ไม่เท่ากัน ใครรับ 5000 หรือ 9000 บาท