ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง “นัฐวุฒิ แดนดี” นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่
ครม. มีมติแต่งตั้ง “นายนัฐวุฒิ แดนดี” ขึ้นตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่ ชูโปรไฟล์ลูกหม้อสายตรง เดินหน้ายกระดับระบบพยากรณ์-เตือนภัยภัยธรรมชาติ
14 ตุลาคม 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แทนนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ที่เกษียณอายุราชการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
นายนัฐวุฒิเติบโตในสายงานอุตุนิยมวิทยาโดยตรง มีประสบการณ์ตั้งแต่งานอุตุนิยมวิทยาการบิน งานเฝ้าระวังแผ่นดินไหว การบริหารงานอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค ไปจนถึงงานบริหารระดับกรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539
- ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ปี 2540
- ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาชั้นต้น ปี 2535
- ผ่านการฝึกอบรมอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐาน WMO หลักสูตรเรดาร์ตรวจอากาศ ความปลอดภัยของเขื่อน และเทคโนโลยีประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว
นายนัฐวุฒิดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม (DCIO) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ในปี 2569 มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ ทรัพยากรน้ำ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมติดตามโครงการยกระดับประสิทธิภาพการพยากรณ์และเตือนภัยของประเทศ
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