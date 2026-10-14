ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง “นัฐวุฒิ แดนดี” นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:27 น.
ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง "นัฐวุฒิ แดนดี" นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่

ครม. มีมติแต่งตั้ง “นายนัฐวุฒิ แดนดี” ขึ้นตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คนใหม่ ชูโปรไฟล์ลูกหม้อสายตรง เดินหน้ายกระดับระบบพยากรณ์-เตือนภัยภัยธรรมชาติ

14 ตุลาคม 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แทนนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ที่เกษียณอายุราชการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

นายนัฐวุฒิเติบโตในสายงานอุตุนิยมวิทยาโดยตรง มีประสบการณ์ตั้งแต่งานอุตุนิยมวิทยาการบิน งานเฝ้าระวังแผ่นดินไหว การบริหารงานอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค ไปจนถึงงานบริหารระดับกรม

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  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539
  • ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ปี 2540
  • ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาชั้นต้น ปี 2535
  • ผ่านการฝึกอบรมอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐาน WMO หลักสูตรเรดาร์ตรวจอากาศ ความปลอดภัยของเขื่อน และเทคโนโลยีประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว

นายนัฐวุฒิดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม (DCIO) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ในปี 2569 มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ ทรัพยากรน้ำ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมติดตามโครงการยกระดับประสิทธิภาพการพยากรณ์และเตือนภัยของประเทศ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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