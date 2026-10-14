ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 21:00 น.
ศาลจีนสั่งประหาร 3 แกนนำตระกูลเว่ย แก๊งสแกมเมอร์เมียนมา จำคุกตลอดชีวิตอีก 3 ราย
ภาพจาก : South China Morning Post

ศาลจีนพิพากษาประหารชีวิต 3 แกนนำเครือข่ายอาชญากรรมตระกูลเว่ย (Wei Family) หนึ่งในกลุ่มมาเฟียที่ควบคุมศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของเมียนมา พร้อมสั่งจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกอีก 3 คน และลงโทษจำคุกผู้ร่วมขบวนการอีก 55 คน หลังพบว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ การพนันผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการฆาตกรรมชาวจีน 4 ราย โดยมีเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันรวมกว่า 12,200 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเฉวียนโจว และศาลประชาชนเมืองหนานอัน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีเครือข่ายอาชญากรรมตระกูลเว่ย ซึ่งดำเนินกิจการผิดกฎหมายในเขตปกครองตนเองโกก้าง (Kokang) รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ติดชายแดนจีน

จำเลยทั้ง 3 คนที่ถูกพิพากษาประหารชีวิต ได้แก่ เว่ย หวยเหริน (Wei Huairen) หนึ่งในผู้นำเครือข่าย เฉิน ต้าหเว่ย (Chen Dawei) หลานชายของเว่ย หวยเหริน และ เลี่ยว จิ่งฟาง (Liao Jingfang) ผู้ร่วมขบวนการ

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ส่วนจำเลยที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต 3 คน ได้แก่ เว่ย ชิงเทา (Wei Qingtao), คัง หมิ่น (Kang Min) และสยง เหิงซิง (Xiong Hengxing)

ศาลยังพิพากษาลงโทษจำเลยอีก 55 คน ให้จำคุกตั้งแต่ 3 ปี 3 เดือน ถึง 24 ปี ตามความผิดของแต่ละคน พร้อมกำหนดโทษเพิ่มเติมทั้งการปรับเงิน ริบทรัพย์สิน และเนรเทศ ทำให้คดีนี้มีผู้ถูกพิพากษาลงโทษรวม 61 คน

คำพิพากษาระบุว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เครือข่ายตระกูลเว่ยอาศัยอิทธิพลทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจในเขตโกก้าง เพื่อก่อตั้งและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมหลายแห่งในเมืองเล้าก์ก่าย (Laukkai) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญใกล้ชายแดนจีน

กลุ่มเว่ย หวยเหริน และเครือข่ายธุรกิจเฮนรี (Henry Group) ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกตระกูลเว่ย รับหน้าที่จัดหาสถานที่และให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มทุนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย โดยใช้กองกำลังติดอาวุธควบคุมพื้นที่และรักษาความปลอดภัยให้ศูนย์สแกมเมอร์

นอกจากการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ยังมีการเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมาย รีดไถเงิน จัดหาผู้หญิงเพื่อค้าประเวณี ค้ายาเสพติด และจัดให้มีการลักลอบข้ามพรมแดน โดยพบเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันรวมกว่า 12,200 ล้านหยวน

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เครือข่ายยังใช้ความรุนแรงกับบุคคลที่ทำงานภายในศูนย์สแกมเมอร์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่สามารถทำยอดหลอกลวงได้ตามเป้าหมาย

ศาลพบว่ากลุ่มตระกูลเว่ยร่วมกับขบวนการฉ้อโกงภายในศูนย์สแกมเมอร์ฆ่าชาวจีนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง 2 คน ขณะที่เฉิน ต้าหเว่ย ใช้กองกำลังติดอาวุธภายใต้การควบคุมของตัวเองก่อเหตุฆ่าชาวจีนอีก 2 คน ทำให้คดีที่ศาลพิจารณาครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย

พฤติการณ์เหล่านี้ทำให้ศาลวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดรวม 7 ฐานความผิด ซึ่งรวมถึงการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและการฉ้อโกง ก่อนกำหนดบทลงโทษตามบทบาทและความร้ายแรงของการกระทำแต่ละคน

สำหรับตระกูลเว่ย เป็นหนึ่งใน 4 ตระกูลผู้มีอิทธิพลในเขตโกก้างของเมียนมา ร่วมกับตระกูลไป๋ ตระกูลหมิง และตระกูลหลิว โดยกลุ่มเหล่านี้เคยมีอำนาจควบคุมธุรกิจ กองกำลังติดอาวุธ และพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองเล้าก์ก่าย ก่อนถูกทางการจีนขยายผลปราบปรามฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ข้ามชาติ

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กลุ่มตระกูลเว่ยใช้เครือข่ายธุรกิจและกองกำลังติดอาวุธสร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ เก็บค่าคุ้มครอง และรับส่วนแบ่งจากกิจการผิดกฎหมาย ก่อนการปราบปรามครั้งใหญ่ในปี 2566 ทำให้สมาชิกระดับแกนนำทยอยถูกจับกุม

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วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตำรวจจีนจับกุมเว่ย ชิงเทา และผู้ต้องหาสำคัญจากเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน ก่อนออกประกาศจับแกนนำรายอื่นในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

ต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่เมียนมาส่งตัวเว่ย หวยเหริน พร้อมผู้ต้องหาคนสำคัญจากเครือข่ายอาชญากรรมทางตอนเหนือของประเทศให้ตำรวจจีนดำเนินคดี

หลังรวบรวมพยานหลักฐาน อัยการจีนเริ่มยื่นฟ้องกลุ่มเว่ย หวยเหริน ในเดือนตุลาคม 2568 ก่อนที่ศาลเมืองเฉวียนโจวจะเปิดพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 พฤษภาคม 2569 โดยอัยการนำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกง การฆาตกรรม การรีดไถ และการจัดให้บุคคลลักลอบข้ามพรมแดน

คำพิพากษาล่าสุดเกิดขึ้นหลังทางการจีนประหารชีวิตสมาชิกเครือข่ายตระกูลหมิง 11 คน เมื่อเดือนมกราคม 2569 และประหารสมาชิกตระกูลไป๋อีก 4 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ จากคดีเกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์และอาชญากรรมรุนแรงในเมียนมาเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินคดีตระกูลเว่ยวันที่ 13 ตุลาคม เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ยังไม่ใช่การยืนยันว่ามีการนำตัวจำเลยทั้ง 3 คนไปประหารชีวิตแล้ว โดยการบังคับโทษประหารของจีนต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติตามกฎหมายก่อน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 21:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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