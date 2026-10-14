สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:24 น.
สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม

สาววัย 24 จับโป๊ะ! ร่างทรง ตีเนียนซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม อ้างโดนทำของใส่

เกิดเรื่องสะเทือนวงการสายมูเข้าแล้ว เมื่อเพจ เจ๊มอย v+ ออกมาโพสต์คลิปและเรื่องราวที่ได้รับจากสาวรายหนึ่ง โดยเธอแฉพฤติกรรมหลอกลวงของร่างทรงรายหนึ่ง ในจ.ปัตตานี เรียกค่าทำพิธี 9,000 บาท แต่กลับเจอพิรุธจากคลิปที่ถ่ายเอาไว้ขณะทำพิธี

เจ๊มอย v+ โพสต์เล่าว่า “จับโป๊ะร่างทรง !! ไปทำพิธีแก้กรรม เสีย 9,000 บ. แต่พอกลับมาดูคลิปอีกรอบ อึ้ง

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น.ส. บี วัย 24 ปี เดินทางไปยังสำนักพิธีกรรมแห่งหนึ่งใน จ.พัทลุง เพื่อทำพิธีแก้ของตามความเชื่อ

เธอได้พบสำนักแห่งนี้ผ่านทางติ๊กต็อก ก่อนจะเกิดความสนใจและติดต่อไปยังเจ้าสำนัก ระหว่างพูดคุย เจ้าสำนักก็ได้บอกว่า “เธอถูกทำของใส่ อาคมแรง ต้องทำพิธีแก้”

หลังจากได้ยินว่าตัวเองโดนของ น.ส.บี จึงตัดสินใจเดินทางจาก จ.ปัตตานี ไปยังสำนักดัง ใน จ.พัทลุง พร้อมกับเพื่อนรัก

เมื่อไปถึงได้ทำพิธีกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการบริกรรมคาถาและพิธีกรรม ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตอกไข่ไก่ (*ตามความเชื่อ เพื่อสังเกตสิ่งของไม่ดีที่ถูกทำใส่ตัว จะถูกไข่ดิบดูดออกพร้อมกับไข่ดิบขณะรูดตามร่างกาย หากโดนทำของใส่จริงจะออกมาพร้อมกับไข่ที่ตอก*)

ขณะที่ตอกไข่ใส่ชามสะอาดที่เตรียมไว้ พบเส้นผม เส้นด้าย และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ปนอยู่ภายในถ้วยไข่ ทำให้ น.ส.บี เกิดความเชื่อว่าถูกทำของใส่จริง

หลังจากนั้นเจ้าสำนักได้ดำเนินพิธีกรรมต่อเนื่อง รวมถึงการทำของขลังและการบริกรรมคาถา แล้วได้
บอกให้เธอทำบุญเพื่อทำพิธี เธอจึงควักเงินจ่ายไป 9,000 บาท เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้น น.ส.บี และเพื่อนก็เดินทางกลับบ้านตามปกติ

ระหว่างเดินทางกลับ เพื่อนของ น.ส.บี ได้เปิดดูคลิปที่บันทึกไว้ขณะประกอบพิธี แต่กลับสังเกตเห็นความผิดปกติในระหว่างที่ร่างทรงกำลังตอกไข่

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ในคลิปเห็นว่า มีเส้นผมเส้นด้ายติดอยู่บริเวณเล็บของเจ้าสำนัก ขณะดำเนินขั้นตอนการตอกไข่ไก่ และยังมีจังหวะที่นำเปลือกไข่เข้าไปบริเวณเล็บ ก่อนที่เส้นผมและเส้นด้ายจะปรากฏอยู่ภายในถ้วยไข่

เธอและเพื่อนจึงเกิดข้อสงสัยว่า “สิ่งแปลกปลอมที่พบในถ้วยไข่อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำพิธี” และเชื่อว่าอาจถูกหลอกให้เชื่อและจ่ายเงินเพื่อทำพิธี น.ส.บี จึงเข้าไปแจ้งความในทันที”

สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม-5

สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม-6
ภาพจาก : FB เจ๊มอย v+

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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 15:24 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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