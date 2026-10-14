สาวจับโป๊ะ! ร่างทรง ซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม
สาววัย 24 จับโป๊ะ! ร่างทรง ตีเนียนซ่อนเส้นผมในเล็บ เรียกค่าพิธี 9 พัน ก่อนตอกไข่ดิบเจอสิ่งแปลกปลอม อ้างโดนทำของใส่
เกิดเรื่องสะเทือนวงการสายมูเข้าแล้ว เมื่อเพจ เจ๊มอย v+ ออกมาโพสต์คลิปและเรื่องราวที่ได้รับจากสาวรายหนึ่ง โดยเธอแฉพฤติกรรมหลอกลวงของร่างทรงรายหนึ่ง ในจ.ปัตตานี เรียกค่าทำพิธี 9,000 บาท แต่กลับเจอพิรุธจากคลิปที่ถ่ายเอาไว้ขณะทำพิธี
เจ๊มอย v+ โพสต์เล่าว่า “จับโป๊ะร่างทรง !! ไปทำพิธีแก้กรรม เสีย 9,000 บ. แต่พอกลับมาดูคลิปอีกรอบ อึ้ง
น.ส. บี วัย 24 ปี เดินทางไปยังสำนักพิธีกรรมแห่งหนึ่งใน จ.พัทลุง เพื่อทำพิธีแก้ของตามความเชื่อ
เธอได้พบสำนักแห่งนี้ผ่านทางติ๊กต็อก ก่อนจะเกิดความสนใจและติดต่อไปยังเจ้าสำนัก ระหว่างพูดคุย เจ้าสำนักก็ได้บอกว่า “เธอถูกทำของใส่ อาคมแรง ต้องทำพิธีแก้”
หลังจากได้ยินว่าตัวเองโดนของ น.ส.บี จึงตัดสินใจเดินทางจาก จ.ปัตตานี ไปยังสำนักดัง ใน จ.พัทลุง พร้อมกับเพื่อนรัก
เมื่อไปถึงได้ทำพิธีกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการบริกรรมคาถาและพิธีกรรม ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตอกไข่ไก่ (*ตามความเชื่อ เพื่อสังเกตสิ่งของไม่ดีที่ถูกทำใส่ตัว จะถูกไข่ดิบดูดออกพร้อมกับไข่ดิบขณะรูดตามร่างกาย หากโดนทำของใส่จริงจะออกมาพร้อมกับไข่ที่ตอก*)
ขณะที่ตอกไข่ใส่ชามสะอาดที่เตรียมไว้ พบเส้นผม เส้นด้าย และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ปนอยู่ภายในถ้วยไข่ ทำให้ น.ส.บี เกิดความเชื่อว่าถูกทำของใส่จริง
หลังจากนั้นเจ้าสำนักได้ดำเนินพิธีกรรมต่อเนื่อง รวมถึงการทำของขลังและการบริกรรมคาถา แล้วได้
บอกให้เธอทำบุญเพื่อทำพิธี เธอจึงควักเงินจ่ายไป 9,000 บาท เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้น น.ส.บี และเพื่อนก็เดินทางกลับบ้านตามปกติ
ระหว่างเดินทางกลับ เพื่อนของ น.ส.บี ได้เปิดดูคลิปที่บันทึกไว้ขณะประกอบพิธี แต่กลับสังเกตเห็นความผิดปกติในระหว่างที่ร่างทรงกำลังตอกไข่
ในคลิปเห็นว่า มีเส้นผมเส้นด้ายติดอยู่บริเวณเล็บของเจ้าสำนัก ขณะดำเนินขั้นตอนการตอกไข่ไก่ และยังมีจังหวะที่นำเปลือกไข่เข้าไปบริเวณเล็บ ก่อนที่เส้นผมและเส้นด้ายจะปรากฏอยู่ภายในถ้วยไข่
เธอและเพื่อนจึงเกิดข้อสงสัยว่า “สิ่งแปลกปลอมที่พบในถ้วยไข่อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำพิธี” และเชื่อว่าอาจถูกหลอกให้เชื่อและจ่ายเงินเพื่อทำพิธี น.ส.บี จึงเข้าไปแจ้งความในทันที”
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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+