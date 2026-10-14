“ทักษิณ” ยื่นขอนิรโทษกรรม เพื่อวางมือการเมือง ทนายเปิดเหตุผลนี้
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม หลังได้รับมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข ขอให้วินิจฉัยว่าทักษิณมีสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 หรือไม่
คำร้องถูกยื่นตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2569 ต่อคณะกรรมการที่มี ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นประธาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาว่าคดีตามคำร้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่
วิญญัติอธิบายว่า กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศมานานกว่า 10 ปี และมองว่าทักษิณเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมือง
ฝ่ายทนายเห็นว่า การดำเนินนโยบายซึ่งรัฐบาลเคยแถลงต่อรัฐสภา เป็นการทำหน้าที่ของตัวแทนประชาชน แต่ต่อมากลับถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการรัฐประหาร รวมทั้งนำไปสู่การดำเนินคดีหลายคดี
วิญญัติเปรียบเทียบกระบวนการดังกล่าวกับแนวคิดเรื่อง “ผลไม้จากต้นไม้พิษ” โดยมองว่าคดีที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้อำนาจและกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งของฝ่ายทักษิณ ยังไม่ใช่ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือศาล
โต้กลุ่มคัดค้าน ขอคณะกรรมการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
สำหรับเสียงคัดค้านที่มองว่าคดีของทักษิณเป็นคดีทุจริตและไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรม วิญญัติมองว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับที่ทักษิณมีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ฝ่ายทนายยังวิจารณ์ว่า ผู้คัดค้านบางรายเคยได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ แต่กลับไม่ต้องการให้ทักษิณใช้สิทธิเช่นเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง เหตุการณ์ในอดีต และเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยไม่ใช้ข้อสรุปล่วงหน้ามาปฏิเสธคำร้อง
วิญญัติเสนอให้ตีความคำว่า “แรงจูงใจทางการเมือง” อย่างกว้างขวาง พร้อมโต้แย้งว่า ไม่ควรตัดสิทธิทักษิณทันทีเพียงเพราะคดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มทุจริต หากที่มาของคดีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและผลจากการรัฐประหาร posttoday.com
ยื่นนิรโทษกรรมได้ แต่จะผ่านหรือไม่ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 ครอบคลุมการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งมีมูลเหตุจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568
อย่างไรก็ตาม มาตรา 3 ของกฎหมายกำหนดกลุ่มความผิดที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมไว้หลายประเภท ได้แก่
- ความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
- ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
- ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส
- ความผิดที่กระทบสิทธิของเอกชนโดยตรง
ข้อถกเถียงสำคัญจึงอยู่ที่ว่า คดีที่ทักษิณยื่นขอให้พิจารณาเป็น “คดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง” ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเป็น “คดีทุจริต” ซึ่งถูกยกเว้นไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการจะเป็นผู้วินิจฉัยคำร้องตามข้อเท็จจริงและขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด
ไม่รวมคดีมาตรา 112
วิญญัติชี้แจงว่า คำร้องครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ไม่รวมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
แม้ฝ่ายทนายจะไม่ได้ยื่นคดีมาตรา 112 รวมไว้ในคำร้อง แต่กฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็กำหนดให้ความผิดฐานนี้เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมอยู่แล้ว
ย้ำไม่หวังกลับมารับตำแหน่งทางการเมือง
ฝ่ายทนายปฏิเสธว่าการยื่นคำร้องมีเป้าหมายเพื่อฟื้นคุณสมบัติทางการเมืองหรือเปิดทางให้ทักษิณกลับมารับตำแหน่ง โดยอธิบายว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีอายุมากแล้ว ต้องการใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายตามปกติและดำเนินธุรกิจส่วนตัว
การยื่นคำร้องจึงเป็นความพยายามขอให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะทางกฎหมายและล้างผลของคดีที่ฝ่ายทักษิณเชื่อว่าเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องไม่ได้ทำให้คดีหรือคำพิพากษาสิ้นผลทันที ต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก่อน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- THE STANDARD – เปิดเหตุผลทักษิณยื่นนิรโทษกรรม
- Thai PBS – ทักษิณยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสันติสุข
- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม – สาระสำคัญ พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ – ตัวบทกฎหมาย