“ทักษิณ” ยื่นขอนิรโทษกรรม เพื่อวางมือการเมือง ทนายเปิดเหตุผลนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:22 น.
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป
แฟ้มภาพ @AP

วันที่ 14 ตุลาคม 2569 วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม หลังได้รับมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข ขอให้วินิจฉัยว่าทักษิณมีสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 หรือไม่

คำร้องถูกยื่นตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2569 ต่อคณะกรรมการที่มี ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นประธาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาว่าคดีตามคำร้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่

วิญญัติอธิบายว่า กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศมานานกว่า 10 ปี และมองว่าทักษิณเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมือง

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ฝ่ายทนายเห็นว่า การดำเนินนโยบายซึ่งรัฐบาลเคยแถลงต่อรัฐสภา เป็นการทำหน้าที่ของตัวแทนประชาชน แต่ต่อมากลับถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการรัฐประหาร รวมทั้งนำไปสู่การดำเนินคดีหลายคดี

วิญญัติเปรียบเทียบกระบวนการดังกล่าวกับแนวคิดเรื่อง “ผลไม้จากต้นไม้พิษ” โดยมองว่าคดีที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้อำนาจและกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งของฝ่ายทักษิณ ยังไม่ใช่ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือศาล

โต้กลุ่มคัดค้าน ขอคณะกรรมการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

สำหรับเสียงคัดค้านที่มองว่าคดีของทักษิณเป็นคดีทุจริตและไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรม วิญญัติมองว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับที่ทักษิณมีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัย

ฝ่ายทนายยังวิจารณ์ว่า ผู้คัดค้านบางรายเคยได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ แต่กลับไม่ต้องการให้ทักษิณใช้สิทธิเช่นเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง เหตุการณ์ในอดีต และเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยไม่ใช้ข้อสรุปล่วงหน้ามาปฏิเสธคำร้อง

วิญญัติเสนอให้ตีความคำว่า “แรงจูงใจทางการเมือง” อย่างกว้างขวาง พร้อมโต้แย้งว่า ไม่ควรตัดสิทธิทักษิณทันทีเพียงเพราะคดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มทุจริต หากที่มาของคดีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและผลจากการรัฐประหาร posttoday.com

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ยื่นนิรโทษกรรมได้ แต่จะผ่านหรือไม่ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 ครอบคลุมการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งมีมูลเหตุจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

อย่างไรก็ตาม มาตรา 3 ของกฎหมายกำหนดกลุ่มความผิดที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมไว้หลายประเภท ได้แก่

  • ความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
  • ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
  • ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส
  • ความผิดที่กระทบสิทธิของเอกชนโดยตรง

ข้อถกเถียงสำคัญจึงอยู่ที่ว่า คดีที่ทักษิณยื่นขอให้พิจารณาเป็น “คดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง” ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเป็น “คดีทุจริต” ซึ่งถูกยกเว้นไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการจะเป็นผู้วินิจฉัยคำร้องตามข้อเท็จจริงและขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด

ไม่รวมคดีมาตรา 112

วิญญัติชี้แจงว่า คำร้องครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ไม่รวมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

แม้ฝ่ายทนายจะไม่ได้ยื่นคดีมาตรา 112 รวมไว้ในคำร้อง แต่กฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็กำหนดให้ความผิดฐานนี้เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมอยู่แล้ว

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ย้ำไม่หวังกลับมารับตำแหน่งทางการเมือง

ฝ่ายทนายปฏิเสธว่าการยื่นคำร้องมีเป้าหมายเพื่อฟื้นคุณสมบัติทางการเมืองหรือเปิดทางให้ทักษิณกลับมารับตำแหน่ง โดยอธิบายว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีอายุมากแล้ว ต้องการใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายตามปกติและดำเนินธุรกิจส่วนตัว

การยื่นคำร้องจึงเป็นความพยายามขอให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะทางกฎหมายและล้างผลของคดีที่ฝ่ายทักษิณเชื่อว่าเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องไม่ได้ทำให้คดีหรือคำพิพากษาสิ้นผลทันที ต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก่อน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:22 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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