เปิดโพสต์ล่าสุด ‘สส.ไอเดียร์’ หลังงดแถลงข่าว ไร้แจงปมสามี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:16 น.
เปิดโพสต์ล่าสุด ‘สส.ไอเดียร์’ หลังงดแถลงข่าว ไร้แจงปมสามี
ภาพจาก : FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

ไร้คำชี้แจง! สส.ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย งดแถลงข่าวปมสามีถูกโยงเว็บพนัน-สอบทรัพย์สินพันล้าน พบความเคลื่อนไหวล่าสุดบนเฟซบุ๊กเป็นภาพเด็กนักเรียนให้กำลังใจ ยังไม่กำหนดวันนัดหมายใหม่

สส.ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เคลื่อนไหวแล้วหลังมีรายงานยกเลิกการแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองและ นายไท่หยาง ซาง สามี ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (14 ตุลาคม 2569) โดยเจ้าตัวยังไม่มีคำอธิบายถึงสาเหตุที่ยกเลิกการแถลงข่าว ขณะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวกลับมีความเคลื่อนไหวเป็นภาพการลงพื้นที่พบปะนักเรียน พร้อมข้อความขอบคุณกำลังใจที่ได้รับ

โพสต์ล่าสุดบนเฟซบุ๊กของสุชาดาเป็นภาพถ่ายระหว่างลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้งภาพถ่ายคู่กับเด็กนักเรียนและประชาชน พร้อมเขียนข้อความว่า

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“ที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือสัปดาห์ก่อนได้รูปวาดพี่ไอเดียร์จากลูกสาวคนใหม่ น้องเฌอลิน ขอบคุณอาจารย์สำหรับกลอนให้กำลังใจ และความอบอุ่นจากพี่น้องและลูกๆนักเรียนตัวน้อยเสมอค่ะ”

โพสต์ล่าสุด สส.ไอเดียร์ แทนทรัพย์ หลังไม่มาแถลงวันนี้ (1)
ภาพจาก : FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

อย่างไรก็ตาม โพสต์ไม่ได้กล่าวถึงการยกเลิกแถลงข่าว ข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน หรือประเด็นธุรกิจของสามีที่กำลังถูกตรวจสอบ และยังไม่มีข้อความแจ้งกำหนดการชี้แจงครั้งใหม่ โดยไม่ปรากฏข้อมูลยืนยันว่าโพสต์นี้เผยแพร่ก่อนหรือหลังการแจ้งยกเลิกแถลงข่าว

ก่อนหน้านี้ สุชาดาแจ้งต่อสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม นายไท่หยาง ซาง จะเป็นผู้แถลงชี้แจงด้วยตัวเอง หลังมีข้อกล่าวหาพาดพิงถึงความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย เครือข่ายสแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์ รวมถึงคำถามเรื่องที่มาของทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท

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แต่ในช่วงเช้าวันนี้ มีรายงานว่าสุชาดาแจ้งสื่อมวลชนบางสำนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่า “ยังไม่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นในวันนี้” โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลเพิ่มเติม และยังไม่กำหนดวันแถลงข่าวครั้งใหม่ ทำให้ประเด็นที่สังคมรอคำตอบยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทั้งสองคน

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สำหรับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยความคืบหน้าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสุชาดาและสามี หลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความสามารถในการชำระหนี้ การถือหุ้น การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และรายการทรัพย์สินที่อาจแจ้งไม่ครบถ้วน

โพสต์ล่าสุดสส.ไอเดียร์ (1)
ภาพจาก : FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนสรุปผล โดยข้อสงสัยที่พบยังไม่ได้หมายความว่าสุชาดาหรือสามีกระทำความผิดฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จแล้ว

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ประเด็นนี้เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เมื่อนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีที่เคยมีผู้เสนอสินบนเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์

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ระหว่างการอภิปราย รังสิมันต์ได้ตั้งคำถามถึง สส.หญิงจังหวัดชัยภูมิและทรัพย์สินของสามี ทำให้สุชาดาลุกขึ้นโต้แย้งในห้องประชุม ก่อนที่ประเด็นจะขยายไปสู่การตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและธุรกิจของนายไท่หยาง

ต่อมาวันที่ 2 ตุลาคม สุชาดาเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีรังสิมันต์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยยืนยันว่าตัวเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์ พร้อมปฏิเสธว่าสามีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ และชี้แจงว่าสามีประกอบธุรกิจและลงทุนในกิจการหลายประเภท

ด้านรังสิมันต์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สิน เส้นทางการเงิน และข้อสงสัยเรื่องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญ

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เปิดโพสต์ล่าสุดสส.ไอเดียร์หลังเบี้ยงแถลง (1)
ภาพจาก : FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

ครั้งนั้น สุชาดาให้เหตุผลว่ามีกำหนดประชุมคณะกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยืนยันว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว

ขณะที่รังสิมันต์กล่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า การเชิญสุชาดาและสามีมาให้ข้อมูลเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องบัญชีทรัพย์สินและความเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกเป็นเอกสารราชการเพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป

รังสิมันต์ยืนยันด้วยว่า ไม่ว่าสุชาดาจะเข้าชี้แจงหรือไม่ คณะกรรมาธิการจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้จนถึงที่สุด พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบรับรองความบริสุทธิ์ของผู้ถูกตั้งข้อสงสัยก่อนกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น

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ล่าสุด วันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่สุชาดาเคยระบุว่าสามีจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง กลับมีการยกเลิกกำหนดการโดยยังไม่มีคำอธิบายถึงสาเหตุ ส่วนโพสต์ล่าสุดบนเฟซบุ๊กยังคงเป็นเรื่องการลงพื้นที่และกำลังใจจากประชาชน ขณะที่คำชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินและข้อกล่าวหาที่พาดพิงถึงนายไท่หยางยังคงรอการเปิดเผยจากเจ้าตัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 16:16 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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