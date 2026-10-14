ขนลุก ชายตกรถไฟเหาะดับต่อหน้าลูก รอดตายหลายครั้ง รถไฟไหม้-ชนะโรคร้าย
ย้อนประวัติ พ่อลูกสองพลัดตกรถไฟเหาะ ร่างกระเด็นดับต่อหน้าลูก เพิ่งรอดตายจากรถไฟไหม้ ชนะโรคมะเร็ง-โควิด ตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุ
จากโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในสวนสนุก Six Flags Over Georgia สหรัฐอเมริกา เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 กรณี ฮัสซัน จิฮาด อิบนุ คารีม (Hassan Jihad Ibn Kariem) คุณพ่อลูกสองวัย 42 ปี จากเมืองแอตแลนตา พลัดตกจากเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์โกไลแอธ (Goliath) ที่มีความสูงถึง 200 ฟุต จนเสียชีวิตคาที่ ต่อหน้าลูกชายที่นั่งอยู่เคียงข้างเขา
สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวอย่างมากคือ คารีมเพิ่งเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์รถยนต์ไฟลุกไหม้รุนแรงริมถนนพร้อมกับลูกสาวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อีกทั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขายังเป็นนักสู้ที่เอาชนะปัญหาสุขภาพร้ายแรงมาได้ ทั้งการป่วยเป็นโรคมะเร็งและรอดพ้นจากโควิด-19
นอกจากนี้ คารีมยังเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทและเป็นสมาชิกอันทรงคุณค่าของ Wesley International Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษาแอตแลนตาได้ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย ระบุว่าเขาเป็นคนที่รักเมืองนี้และมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพันในครอบครัว การจากไปของเขาจะทิ้งความเศร้าโศกและคิดถึงให้กับนักเรียนและเพื่อนร่วมงานอย่างยิ่ง
ในส่วนของชีวิตครอบครัว แอนเดรีย คลาร์ก น้องสาวของคารีมวัย 35 ปี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คารีมเป็นคนที่ทำงานหนักและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี พร้อมฝากข้อความวิงวอนไปถึงผู้ที่กำลังแชร์ภาพถ่ายสะเทือนใจในวินาทีสุดท้ายขณะที่พี่ชายพลัดตกลงมาจากเครื่องเล่น
“การทำแบบนั้นมันโหดร้ายมาก นี่คือเรื่องน่าเศร้า และฉันรู้สึกว่าสังคมของเรากำลังทำเกินขอบเขตไปมากแล้ว”
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เหตุเกิดในช่วงท้ายของรอบเครื่องเล่นซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 210 วินาที โดยเป็นจุดที่กล้องของสวนสนุกจะถ่ายภาพเพื่อให้ผู้เล่นซื้อเป็นที่ระลึก ผู้เห็นเหตุการณ์ชายรายหนึ่งระบุว่า “เราเห็นเขาลอยละลิ่วอยู่เหนือพวกเรา ร่างของเขากระเด็นหลุดออกจากขบวนรถไปปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ระลึก”
ขณะที่พยานหญิงอีกรายเสริมว่า เลือดของเขาสาดกระเซ็นไปโดนคนอื่น ๆ ร่างของเขาร่วงลงมากระแทกผู้โดยสารหญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้า 2 แถว และกระแทกกับขบวนรถถึง 3 ครั้ง ก่อนที่ร่างจะร่วงหล่นลงไปบริเวณด้านหลังเครื่องเล่นบ้านผีสิง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ 4 ราย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพบร่างของเขาในสภาพหมดสติและไม่หายใจอยู่ใต้เครื่องเล่น
หลังเกิดเหตุ สวนสนุกได้ประกาศอพยพผู้คนอย่างเป็นระเบียบ เชอร์รี ซัตตัน (Sherry Sutton) นักท่องเที่ยวที่ลูกๆ เพิ่งเล่น Goliath ไปก่อนหน้านั้น 20 นาที เล่าว่ามีเสียงประกาศแผ่วๆ ดังแทรกดนตรีของสวนสนุกขอให้ทุกคนออกจากพื้นที่และแจ้งว่าสวนสนุกปิดแล้ว ขณะที่หน่วยอาชญากรรมร้ายแรง (Major Crimes Unit) ของตำรวจคอบบ์เคาน์ตี้ (Cobb County) กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุ
ด้าน ซีซี เนลสัน (CiCi Nelson) นักท่องเที่ยวที่กำลังต่อคิวรอเล่น Goliath เล่าว่า เมื่อขบวนรถกลับมาถึงจุดจอด เธอเห็นที่นั่งว่างเปล่า 1 ที่ พร้อมกับผู้โดยสารที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกสุดขีด ชายคนหนึ่งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและบอกว่ามีคนตกลงไป เธอยังใจหายวาบเมื่อสังเกตเห็นบาร์กั้นนิรภัย (Safety bar) ที่หลุดอยู่ และเห็นผู้โดยสารเด็กคนหนึ่งมีเลือดเปรอะเปื้อนและได้รับบาดเจ็บ
ครอบครัวของคารีมเปิดเผยกับสื่อว่า เหตุการณ์นี้สร้างความช็อกอย่างรุนแรง ขณะเกิดเหตุ ภรรยาและลูกสาวของเขารออยู่ด้านล่างโดยไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย มีเพียงลูกชายที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นและต้องทนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ครอบครัวเพียงต้องการรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทั้งนี้ โฆษกของ Six Flags แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ยืนยันว่าทีมงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที และกำลังให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเตรียมการเยียวยาจิตใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ขณะที่ Bolliger & Mabillard บริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่น Goliath ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ และระบุว่ากำลังร่วมสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างแข็งขัน โดยยังไม่ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมจนกว่าจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้
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