ส่งกำลังใจ ตลกดัง ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:37 น.
ส่งกำลังใจ ตลกดัง "ขมิ้น เชิญยิ้ม" ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม

ส่งกำลังใจ ตลกดัง “ขมิ้น เชิญยิ้ม” หลังผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน ชูษี เชิญยิ้ม นำทีมเพื่อนตลกรุดเยี่ยมข้างเตียง

ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคตลกคาเฟ่รุ่งเรือง สำหรับ ขมิ้น เชิญยิ้ม หรือ วสันต์ คงเชื้อนาค ที่ล่าสุดมีรายงานว่า ตลกดังต้องเข้ารับการผ่าตัดกะทันหันจากภาวะลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน ณ โรงพยาบาลภูมิพล

ล่าสุด 13 ตุลาคม 2569 ชูษี เชิญยิ้ม ได้โพสต์ภาพขณะเข้าเยี่ยม ขมิ้น เชิญยิ้ม หลังการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และได้ออกจากห้อง ICU มาพักฟื้นที่ห้องผู้ป่วยธรรมดาแล้ว ท่ามกลางคอมเมนต์เพื่อนตลกแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม

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“#ขมิ้นเชิญยิ้ม มาเยี่ยมเพื่อน ไอ้แก่กระถาง โรงพยาบาลภูมิพล ตึกคุ้มเกล้าชั้นหก นายวสันต์

ขมิ้นเชิญยิ้มหนึ่งในนักแสดงตลกคณะพี่เป็ดเชิญยิ้มเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด้วยอาการลิ้นหัวใจรั่วเส้นเลือดอุดตัน ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเรียนศิลปินทุกท่านขมิ้นเชิญยิ้ม รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ตึกคุ้มเกล้าชั้นหกครับผม จึงเรียนให้ท่านได้ทราบ ชื่อนายวสันต์ คงเชื้อนาค (ขมิ้น)”

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม-1 ส่งกำลังใจ ตลกดัง ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม-2

เพื่อนตลกและแฟนคลับส่งกำลังใจ เพื่อนตลกและแฟนคลับส่งกำลังใจ-1

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อ้างอิงจาก : FB ชูษี เชิญยิ้ม

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:37 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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