ส่งกำลังใจ ตลกดัง ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน เพื่อนตลกรุดเยี่ยม
ส่งกำลังใจ ตลกดัง “ขมิ้น เชิญยิ้ม” หลังผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน ชูษี เชิญยิ้ม นำทีมเพื่อนตลกรุดเยี่ยมข้างเตียง
ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคตลกคาเฟ่รุ่งเรือง สำหรับ ขมิ้น เชิญยิ้ม หรือ วสันต์ คงเชื้อนาค ที่ล่าสุดมีรายงานว่า ตลกดังต้องเข้ารับการผ่าตัดกะทันหันจากภาวะลิ้นหัวใจรั่ว-เส้นเลือดอุดตัน ณ โรงพยาบาลภูมิพล
ล่าสุด 13 ตุลาคม 2569 ชูษี เชิญยิ้ม ได้โพสต์ภาพขณะเข้าเยี่ยม ขมิ้น เชิญยิ้ม หลังการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และได้ออกจากห้อง ICU มาพักฟื้นที่ห้องผู้ป่วยธรรมดาแล้ว ท่ามกลางคอมเมนต์เพื่อนตลกแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม
“#ขมิ้นเชิญยิ้ม มาเยี่ยมเพื่อน ไอ้แก่กระถาง โรงพยาบาลภูมิพล ตึกคุ้มเกล้าชั้นหก นายวสันต์
ขมิ้นเชิญยิ้มหนึ่งในนักแสดงตลกคณะพี่เป็ดเชิญยิ้มเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด้วยอาการลิ้นหัวใจรั่วเส้นเลือดอุดตัน ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเรียนศิลปินทุกท่านขมิ้นเชิญยิ้ม รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ตึกคุ้มเกล้าชั้นหกครับผม จึงเรียนให้ท่านได้ทราบ ชื่อนายวสันต์ คงเชื้อนาค (ขมิ้น)”
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อ้างอิงจาก : FB ชูษี เชิญยิ้ม