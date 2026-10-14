ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69 เช็กสาขาที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:23 น.
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69 เช็กสาขาที่นี่

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69 รับประชุมระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค. 69 IMF เช็กสาขาปิดให้บริการที่นี่

14 ตุลาคม 2569 ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพ ฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดประชุม 2026 IMF–World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ จะปิดให้บริการจำนวน 147 สาขา ส่วนสาขาภายในห้างสรรพสินค้าและสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

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ธุรกรรมและบริการที่งดให้บริการ

  • การโอนเงินไปต่างธนาคารภายในประเทศผ่านระบบบาทเนตและระบบ SMART
  • การโอนเงินต่างประเทศ
  • การส่งเช็คเรียกเก็บในระบบ ICCS
  • บริการด้านกองทุน / หุ้นกู้ / พันธบัตร

สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการได้ที่ https://www.bangkokbank.com ทั้งนี้สามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 0 2645 5555

ประกาศ ธนาคารกรุงเทพ ปิดให้บริการ 16 ตุลาคม 2569
FB/ Bangkok Bank

ดูรายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการที่นี่

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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