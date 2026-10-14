ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:52 น.
ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว วอนหยุดวิพากษ์วิจารณ์ สงสารเด็กทั้งสองฝ่าย

นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช เกี่ยวกับการตรวจอุปกรณ์และเครื่องยนต์รถโกคาร์ทซึ่งกำลังเป็นดรามาอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า

“ขอพูดเรื่องโกคาร์ท อีกสักครั้ง แล้วจะไม่พูดอีกแล้ว เมื่อคืนผมโพสท์เรื่องโกคาร์ท ที่สังคมไทยกำลังลากเด็กและพ่อแม่ ออกมาฟัดกันสนุกปาก ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย บางคนไม่รู้เรื่องกติกาการแข่งก็ยังออกมาตัดสิน ผมสงสารเด็กทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และสงสารพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายด้วย จากเด็ก ๆ แข่งกัน กลายมาเป็นขี้ปากของสังคมของคนที่เอาแค่สนุกปากไปวัน ๆ

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ผมตื่นมาตอนตีสาม เปิดเฟซบุ๊คมาเห็นหลายท่าน เข้ามาบอกว่า ทำไมก่อนแข่งก็มีการตรวจและซีลหรือตีตราเครื่องยนต์และอุปกรณ์แล้ว ถ้ากรรมการเห็นว่าผิดแล้วให้แข่งไปได้อย่างไร ผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เพียงแต่เคยเดินรอบ ๆ สนามแข่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์มาบ้าง เคยเห็นเขาทำการตรวจมาบ้าง

การตรวจก่อนแข่งนั้นเขาจะตรวจสภาพภายนอกเท่าที่มองเห็น ตรวจทุกคันแล้วก็ตีตราเอาไว้ห้ามแกะห้ามลอก ไม่สามารถผ่าออกมาตรวจละเอียดได้ทุกคัน เพราะแต่ละรายการมีรถเป็นร้อยเป็นสิบคัน ใช้เวลาตรวจคันละเป็นชั่วโมง และทุกคันปรับแต่งหรือจูนอัพกันมาอย่างลงตัวแล้ว เผลอไปขันน๊อตเข้าหรือคลายออกแค่ครึ่งรอบ มันมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์รถแข่ง หลายจุดที่สำคัญ กรรมการตรวจสภาพจึงทำการป้ายสีแต้มเอาไว้ หรือมีลวดร้อยตีตราเอาไว้

เมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว บางรายการก็จะเอารถที่มีผลชนะอันดับหนึ่งถึงสาม หรืออันดับหนึ่งถึงห้า ไปตรวจละเอียดอีกครั้ง ต่อให้ไม่มีคนประท้วงก็ตาม อันดับหลัง ๆ เขาก็ไม่ตรวจ

กติกาอย่างนี้เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นกัน กล่าวคือพอตรวจพบว่าอันดับต้น ๆ ผิดกติกา ก็จะต้องมีการเลื่อนอันดับท้าย ๆ สมมุติว่าเลื่อนอันดับที่ 7 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ซึ่งมีผลต่อเงินรางวัลและคะแนนสะสม แต่อันดับที่ 7 แข่งเสร็จแล้ว เอารถกลับบ้านไปแล้ว จึงไม่ต้องผ่านการตรวจ ดังนั้นหากมีเสียงครหาว่า อันดับที่ 7 ทำรถมาผิดกติกาก็สบายไป

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จึงมีหลายรายการที่ปรับกติกา โดยจะตรวจต่อเมื่อมีการประท้วง ประท้วงเบอร์ไหนก็ตรวจรถเบอร์นั้น บางรายการแข่ง เอาทั้งรถทั้งคนขับมาชั่งน้ำหนัก เพราะกติกากำหนดน้ำหนักรวมเอาไว้ อย่างนี้ก็ชั่งกันหลังแข่งเสร็จแล้ว ก่อนแข่งเป็นหน้าที่ของแต่ละทีมที่จะต้องทำตามกติกา

การตรวจภายในของรถแข่ง เช่นเรื่องลูกสูบ, ฝาสูบ, ก้านสูบ, ข้อเหวี่ยง ฯลฯ จะทำการตรวจกันหลังจากแข่งเสร็จ ตรวจเมื่อกรรมการมีข้อสงสัย หรือมีผู้ประท้วง หรือการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าในกติกา

ดังนั้นที่มีคนสงสัยว่า “มีการตรวจก่อนแข่งแล้ว และตีตราแล้ว กรรมการให้แข่งแล้ว มันจะผิดไปได้อย่างไร” จากข่าวบอกว่า ชิ้นส่วนที่เป็นปัญหาคือ “ฝาสูบ” ซึ่งผมไม่ใช่ผู้รู้ในเรื่องเครื่องยนต์กลไก ผมจึงไม่สามารถบอกได้ว่าฝาสูบที่มีปัญหา มันมองด้วยสายตาได้หรือไม่

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ต่อให้มองด้วยสายตาแล้ว “สงสัย” ถ้าผมเป็นกรรมการผมคงไม่เปิดฝาสูบมาตรวจก่อนแข่ง เพราะขืนเปิดฝาสูบออกมาแล้วไม่ผิดกติกา ทีมแข่งเขาจะเสียหายถึงขั้น “ฉิบหายฉายที่นี่” ด้วยว่าฝาสูบเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากต่อเครื่องยนต์ เขาจึงซีลหรือทำเครื่องหมายห้ามเปลี่ยนห้ามขยับเขยื้อนเอาไว้

เมื่อแข่งเสร็จ “และมีคนประท้วง” เขาจึงตรวจหลังแข่ง คิดว่าที่ผมพิมพ์มาทั้งหมดนี้ คงมีข้อผิดพลาดไม่มากนัก หรือคงไม่ได้หลุดประเด็นไปนะครับ

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ผมหยุดแล้วนะครับ สงสารเด็กทั้งสองคน สงสารพ่อแม่ของเด็กทั้งสองฝ่าย ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และเอาเหตุการณ์นี้มาสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจให้ทั้งเด็กและพ่อแม่ด้วยครับ

โพสต์ของ พัฒนเดช ดราม่าโกคาร์ท
FB/ รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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