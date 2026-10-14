เกิดอะไรขึ้น? เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:05 น.
นานา ไรบีนา โพสต์ตัดพ้อ แฟนๆ ดอดให้กำลังใจ

เกิดอะไรขึ้น? เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ล่าสุดตัดพ้อเศร้า หลังเจอมรสุมดรามา ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตตามใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ อดีตดาราดัง นานา ไรบีนา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Rybena Intachai โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “เรายังจะไหวจริง ๆ ใช่มั๊ย??”

ขณะที่ทางหน้าอินสตาแกรมของ เวย์ ไทเทเนียม ก็โพสต์ร่ายยาวระบายความในใจ “เหนื่อย ไม่รู้จะแบกรับเรื่องเหล่านี้ต่อไปได้อีกแค่ไหน”

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“ผมรักสิ่งที่ YBL Thailand มอบให้กับเด็ก ๆ แต่วันนี้ผมอยากพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า เบื้องหลังการทำสิ่งนี้ ผมต้องใช้แรงกายและแรงใจไปมากแค่ไหน

ในเวลาเพียง 2 ปี เราจัดการแข่งขัน YBL มาแล้ว 5 ฤดูกาล ใน 2 รุ่น จัด GYBL มาแล้ว 2 ฤดูกาล และ Elite Varsity อีก 1 ฤดูกาล เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือเด็กหลายร้อยคนได้รับโอกาสลงแข่งขัน สร้างความมั่นใจ ได้มิตรภาพ และเติบโตผ่านกีฬาบาสเกตบอล

ผมกับภรรยาเริ่มต้นทำสิ่งนี้ เพราะเราเชื่อในศักยภาพของเยาวชนไทย เราอยากสร้างพื้นที่ที่ทั้งลูกของเราและลูกของคุณจะได้เติบโตไปด้วนกัน

ผมเหนื่อยครับ และผมกำลังมาถึงจุดที่ต้องถามตัวเองว่า ผมจะแบกรับเรื่องเหล่านี้ต่อไปได้อีกแค่ไหน

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม เราต้องการคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาเพื่อปรับปรุง แต่การช่วยกันทำให้สิ่งหนึ่งดีขึ้น กับการคอยบั่นทอนคนที่กำลังพยายามสร้างมันขึ้นมา เป็นคนละเรื่องกัน วิธีที่เราพูดต่อกันมีความสำคัญ วิธีที่เรารับมือเมื่อเห็นต่างกันก็มีความสำคัญเช่นกัน

ผมกับภรรยาก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันครับ

เราใช้เวลามากมายคิดถึงลูกของครอบครัวอื่น ทั้งพัฒนาการ โอกาส และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ จนบางครั้งผมอดสงสัยไม่ได้ว่า มีใครจำได้บ้างไหมว่า เราก็มีลูกที่ต้องการเวลาและความใส่ใจจากเราเช่นกัน

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YBL ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เรากำลังเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำ ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง และระหว่างทางก็ควรมีความอดทน ความเคารพ และความรับผิดชอบร่วมกันด้วย

ถ้าทุกการตัดสินใจกลายเป็นการต่อสู้ว่าใครจะได้ดั่งใจ ใครจะได้รับการยอมรับ หรือใครจะได้เป็นจุดสนใจ เราก็กำลังหลงลืมเหตุผลที่เด็ก ๆ เข้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรก

ผมยังเชื่อใน YBL ผมยังเชื่อในเด็ก ๆ เหล่านี้ แต่บรรยากาศรอบลึกจำเป็นต้องเปลี่ยน เพื่อให้เราสามารถทำงานนี้ต่อไปได้ในระยะยาว

ถ้า YBL มีความหมายกับคุณ ขอให้ช่วยกันดูแลมัน เสนอทางออก ให้โอกาสกันได้เรียนรู้ คิดถึงเด็ก ๆ นอกเหนือจากทีมของตัวเอง และนึกถึงคนที่กำลังทำงานเพื่อให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วย

เด็ก ๆ กำลังมองดูว่า ผู้ใหญ่อย่างเราปฏิบัติต่อกันอย่างไร

เบื้องหลัง YBL คือครอบครัวหนึ่ง เรามีขีดจำกัด มีความรู้สึก และมีเรื่องที่ต้องกังวล ซึ่งไม่ได้หายไปทันทีที่การแข่งขันคู่สุดท้ายจบลง

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ผมอยากขอให้ทุกคนในชุมชนนี้มองภาพทั้งหมด เวลามีบางอย่างผิดพลาด ขอให้ยังนึกถึงสิ่งที่เราร่วมกันสร้างมา โอกาสที่เกิดขึ้น และเด็กทุกคนที่ได้รับสิ่งดี ๆ จากพื้นที่นี้ด้วย

มาช่วยกันสร้างสังคมบาสเกตบอลที่พวกเขาจะภูมิใจที่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของมันครับ”

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จากโพสต์ดังกล่าวของทั้ง นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทเทเนียม ทำเอาหลายคนแห่จับตาว่าเกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่ ท่ามกลางความคิดเห็นของแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม

นานา ไรบีนา โพสต์ตัดพ้อ แฟนๆ ดอดให้กำลังใจ

เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-2
ภาพจาก : IG daboyway
เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-3
ภาพจาก : IG daboyway
เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-4
ภาพจาก : IG daboyway
เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-5
ภาพจาก : IG daboyway
เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-6
ภาพจาก : IG daboyway
เกิดอะไรขึ้น เปิดโพสต์ นานา ไรบีนา-เวย์ ไทเทเนียม ตัดพ้อเศร้า แฟนๆ ส่งกำลังใจ-7
ภาพจาก : IG daboyway

แฟนคลับให้กำลังใจ แฟนคลับให้กำลังใจ-1

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แฟนคลับให้กำลังใจ-2

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อ้างอิงจาก : FB Rybena Intachai, IG daboyway

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 14:05 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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