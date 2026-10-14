สาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมโอนช้า-ได้ไม่เท่ากัน ใครรับ 5000 หรือ 9000 บาท
กทม. แจงสาเหตุโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมช้า ไขข้อสงสัยได้ต่างกัน 5,000 บาท กับ 9,000 บาทต่างกันอย่างไร ล่าสุดอนุมัติแล้ว 1.6 แสนราย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ กทม. หลังจากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องจำนวนเงินที่ได้รับแตกต่างกันและปัญหาการโอนเงินล่าช้า
ล่าสุด กทม. อนุมัติและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แล้วจำนวน 169,625 ราย จากนั้น ปภ. ได้พิจารณาส่งเรื่องต่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 676.083 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ต.ค. 69 เวลา 22.00 น.)
พร้อมกันนี้ กทม. ได้จัดระบบเขตบัดดี้เข้ามาเสริมทัพช่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน เพื่อแก้ปัญหาคิวรอรับบริการที่แออัดในแต่ละเขต
สาเหตุรับเยียวยา 5,000 และ 9,000 บาท ต่างกันอย่างไร?
สาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากัน เป็นไปตามเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พิจารณาจากลักษณะความเสียหายและระยะเวลาน้ำท่วมขัง แม้จะอยู่ในซอยหรือชุมชนเดียวกัน แต่ความสูงต่ำของพื้นที่และระดับพื้นบ้านแต่ละหลังไม่เท่ากัน ทำให้ปริมาณน้ำที่เข้าท่วมแตกต่างกัน โดยแบ่งเกณฑ์การจ่ายเงินดังนี้
- รับเงิน 5,000 บาท : เป็นกรณีที่น้ำท่วมขังล้อมรอบบริเวณบ้าน ทำให้การเข้า-ออกลำบาก แต่น้ำไม่ได้ไหลเข้าไปในตัวบ้าน
- รับเงิน 9,000 บาท : เป็นกรณีที่น้ำไหลเข้าท่วมถึงภายในตัวอาคารบ้านเรือน จนทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย
เช็ก 4 สาเหตุทำเงินเข้าช้า-สถานะค้าง “กำลังดำเนินการ”
จากการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา พบปัญหาหลักที่ทำให้เงินเยียวยาเข้าบัญชีล่าช้า หรือสถานะในระบบค้างอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ผูกพร้อมเพย์ผิดประเภท
มีประชาชนหลายพันรายผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้ระบบโอนเงินไม่ผ่านและถูกตีกลับ ประชาชนต้องไปแก้ไขการผูกพร้อมเพย์ให้ถูกต้องและยื่นเรื่องใหม่
2. ยื่นขอซ้ำซ้อน
เงื่อนไขกำหนดให้ 1 หลังคาเรือน (1 ครัวเรือน) ขอรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง หากสมาชิกในบ้านกดยื่นเรื่องซ้ำซ้อน รายการหลังจะถูกระบบปฏิเสธทันที
3. หลักฐานไม่ครบถ้วน
กรณีบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมชัดเจน 100% และเขตมีข้อมูลอยู่แล้ว จะได้รับการอนุมัติเร็ว แต่หากเป็นกรณีทรัพย์สินเสียหาย ต้องใช้รูปภาพประกอบการพิจารณา ซึ่งแอปฯ ทางรัฐ ในช่วงแรกไม่ได้เปิดฟังก์ชันให้แนบรูปภาพ ทำให้เรื่องค้างรอเอกสาร
หากประชาชนยื่นเรื่องผ่านระบบ claim.bangkok.go.th ของ กทม. ควบคู่ไปด้วยจะสามารถแนบรูปภาพได้ทันที ช่วยให้จับคู่ข้อมูลและอนุมัติได้ไวขึ้น
4. กรณีผู้เช่าบ้าน
ผู้ยื่นเรื่องต้องมีสัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ
หากประชาชนยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ พร้อมแนบเอกสารครบถ้วนแล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเรื่องซ้ำที่สำนักงานเขตอีก หากเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปเอง โดยสามารถติดตามสถานะการเยียวยาได้ผ่านแอปฯ ทางรัฐ หรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร
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