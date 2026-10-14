แม่ภัทร หลั่งน้ำตา ลูกเบนซ์ สั่ง ‘ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เซฟ’ จี้ต้องมีตำรวจร่วมเป็นพยาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:17 น.
แม่ภัทร หลั่งน้ำตา ลูกเบนซ์ สั่ง 'ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เซฟ' จี้ต้องมีตำรวจร่วมเป็นพยาน

ดีใจเก้อ! แม่ภัทร ร้องไห้กลางไลฟ์ ลูกเบนซ์ สั่งนิติหมู่บ้าน ‘ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เซฟ’ จี้ต้องมีตำรวจร่วมเป็นพยาน

ความคืบหน้าเรื่องราวภายในครอบครัวของ แม่ภัทร ที่เคยมาออกรายการโหนกระแส ล่าสุด 13 ตุลาคม 2569 แม่ภัทร ได้เดินทางไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านพร้อมด้วยทีมงานสายไหมต้องรอด และทีมงานของนายห้างประจักษ์ชัย เพื่อนำตู้เซฟส่วนตัวที่ถูกฝากไว้กลับคืน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการขนย้ายได้ เนื่องจากทางนิติบุคคลแจ้งว่า นายเบนซ์ ลูกชาย ได้โทรศัพท์เข้ามาสั่งห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายตู้เซฟดังกล่าว

ระหว่างการไลฟ์สดผ่านช่องทาง TikTok แม่ภัทรได้เล่าเหตุการณ์ทั้งน้ำตาด้วยความอึดอัดใจ พร้อมฝากข้อความถึงลูกชายและภรรยาให้พอและหยุดการกระทำกับแม่ได้แล้ว โดยระบุว่า “ตนเองได้จ้างบริษัทมายกและมีพยานมาพร้อม แต่ลูกชายกลับสั่งห้ามไม่ให้ยกและอ้างว่าต้องรอเรียกตำรวจมาเป็นพยานก่อน ทำให้แม่ภัทรตั้งคำถามว่าทรัพย์สินในตู้เซฟเป็นของตนเองเหตุใดจึงไม่สามารถนำกลับไปได้ แม้จะอยากยกไปเลยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทำตามเงื่อนไข”

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ต่อมาทางทีมข่าว โหนกระแส ได้ติดต่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวไปทาง คุณเอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ให้ข้อมูลว่า เบื้องต้นได้ประสานงานกับผู้กำกับการ สน.วังทองหลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาร่วมเป็นพยานในการเปิดและยกตู้เซฟในวันพรุ่งนี้ (14 ต.ค. 69) เนื่องจากทางฝั่งลูกชายติดธุระไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันนี้

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อ้างอิงจาก : honekrasae, TikTok เรื่องเด่นเย็นนี้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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