ช็อกวงการแดร็ก ‘ลูเชียน เปียเน’ อดีตกรรมการ RuPaul’s Drag Race ถูกรถชนเสียชีวิตกะทันหัน วัย 46 ปี
วงการบันเทิงอาลัย “ลูเชียน เปียเน” นักแต่งเพลงและอดีตกรรมการ RuPaul’s Drag Race ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดัง Sissy That Walk ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตที่แคลิฟอร์เนีย ในวัย 46 ปี
วงการบันเทิงสหรัฐอเมริกาสูญเสีย ลูเชียน เปียเน (Lucian Piane) นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และอดีตกรรมการรับเชิญรายการ RuPaul’s Drag Race หลังประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตในเมืองเกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 ด้วยวัย 46 ปี โดยสำนักงานแพทย์ชันสูตรศพลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทก และจัดประเภทการเสียชีวิตเป็นอุบัติเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 04.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณถนน San Fernando Road ใกล้ทางแยก Harvard Street ในเมืองเกลนเดล ขณะที่เปียเนกำลังเดินอยู่บนถนน ก่อนถูกรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกลนเดลเปิดเผยว่า ผู้ขับขี่ไม่ได้หลบหนี แต่หยุดรถอยู่ในที่เกิดเหตุและโทรแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน 911 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม แม้พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่เปียเนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตำรวจไม่พบหลักฐานว่าผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ขับรถเร็วเกินกำหนด หรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุทางถนน ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ภายหลังข่าวการเสียชีวิตถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม บริษัท World of Wonder ผู้ผลิตรายการ RuPaul’s Drag Race ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวถึงเปียเนในฐานะนักดนตรีผู้มีความสามารถ เพื่อนร่วมงานที่เป็นที่รัก และบุคคลที่ฝากผลงานเพลงไว้มากมาย พร้อมขอให้ทุกคนจดจำความสามารถและผลงานของเขา
ขณะที่ มิเชล วิซาจ (Michelle Visage) กรรมการประจำรายการ RuPaul’s Drag Race ซึ่งเคยร่วมงานกับเปียเนมาเป็นเวลาหลายปี ได้แสดงความอาลัย พร้อมกล่าวถึงความสามารถด้านดนตรีและบุคลิกที่น่าประทับใจของเพื่อนร่วมงาน
สำหรับประวัติของลูเชียน เปียเน เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2523 ที่เมืองแคนซัสซิตี รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประพันธ์ดนตรีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) เมื่อปี 2546 ก่อนเริ่มทำงานเบื้องหลังวงการดนตรี ภาพยนตร์ และละครเวที
เปียเนเริ่มเป็นที่รู้จักจากการร่วมงานกับ มาร์ก เชแมน (Marc Shaiman) นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน โดยมีส่วนร่วมในงานดนตรีของภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Team America: World Police, Rumor Has It… และ Hairspray รวมถึงงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 76 เมื่อปี 2547
หนึ่งในผลงานสำคัญคือการร่วมทำเพลงประกอบภาพยนตร์มิวสิคัล Hairspray (2007) ซึ่งอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ สาขา Best Compilation Soundtrack Album for Motion Picture, Television or Other Visual Media
ต่อมาในปี 2552 เปียเนเข้าร่วมทีมงานรายการ RuPaul’s Drag Race ตั้งแต่ซีซันแรก โดยรับหน้าที่แต่งเพลง ผลิตดนตรี ให้คำแนะนำผู้เข้าแข่งขันในโจทย์เกี่ยวกับเสียงเพลง และปรากฏตัวในฐานะกรรมการรับเชิญ ก่อนร่วมงานกับรายการอย่างต่อเนื่องจนถึงซีซัน 8 ในปี 2559 รวมถึงรายการแยก RuPaul’s Drag Race All Stars
ผลงานเพลงของเขาถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์รายการ โดยเฉพาะเพลงที่ใช้ประกอบการแข่งขันและการแสดงบนเวที เช่น The Baddest Bitches in Herstory จาก All Stars ซีซัน 2, Shade: The Rusical, Rucapella และ Glamazonian Airways รวมถึงเพลงสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซีซัน 8 อย่าง Bob the Drag Queen, Naomi Smalls และ Kim Chi
นอกจากการทำเพลงให้รายการแล้ว เปียเนยังร่วมแต่งและโปรดิวซ์เพลงให้ รูพอล (RuPaul) หลายเพลงที่แฟนรายการคุ้นเคย ได้แก่ Sissy That Walk, Cover Girl, Jealous of My Boogie, Champion, Peanut Butter, Born Naked, Glamazon และ Main Event ซึ่งกลายเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงแดร็กและเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนรายการทั่วโลก
อีกด้านหนึ่ง เขายังเป็นที่รู้จักบนโลกอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ RevoLucian จากการนำเสียงพูดของบุคคลมีชื่อเสียงมาตัดต่อและเรียบเรียงเป็นเพลงรีมิกซ์ โดยผลงาน Bale Out ซึ่งนำเสียงของนักแสดง คริสเตียน เบล (Christian Bale) มาสร้างเป็นเพลงแดนซ์ เคยได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ในปี 2552
นอกจากนี้ ยังมีผลงานแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์และสารคดี เช่น Sorority Row, Making the Boys และ An Omar Broadway Film รวมถึงงานเพลงสำหรับรายการเด็ก Sid the Science Kid ของสถานี PBS
การเสียชีวิตของลูเชียน เปียเน ในวัย 46 ปี ทำให้ RuPaul’s Drag Race สูญเสียหนึ่งในทีมงานดนตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อรายการยุคแรก โดยผลงานเพลงที่เขาร่วมสร้างยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและวัฒนธรรมการแสดงแดร็กที่แฟนรายการจดจำมาจนถึงปัจจุบัน
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