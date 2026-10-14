ตร. ฮ่องกงทลายแก๊งค้าประเวณี จับหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสด 55 ล้าน
ตำรวจฮ่องกงทลายเครือข่ายค้าประเวณีข้ามชาติ จับกุม 16 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสดราว 13 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อายัดบัญชีอีกกว่า 5 ล้าน ด้านตำรวจไทยประสานสอบเส้นทางเงินและผู้เกี่ยวข้องในไทยแล้ว
ตำรวจฮ่องกงแถลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 ว่าสามารถทลายเครือข่ายค้าประเวณีข้ามชาติที่ชักชวนหญิงไทยเข้าไปขายบริการในฮ่องกง จับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 16 ราย เป็นชาย 7 คนและหญิง 9 คน อายุระหว่าง 19 ถึง 54 ปี
ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภูมิภาคเกาลูนตะวันตก ระหว่างวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ Thunderbolt 2026 และ Sharp Division
ผู้ต้องสงสัยที่เป็นแกนหลักของเครือข่ายมี 4 ราย ประกอบด้วยชายชาวฮ่องกง 3 คนซึ่งเป็นพี่น้องกัน และชายชาวไทยอีก 1 คน โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องชุดในย่านทึนมุ่น ซึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการของเครือข่าย และจับกุมแกนนำได้ที่นั่น ส่วนหญิงทั้ง 9 คนถูกจับกุมในห้องพักโรงแรม 9 ห้องย่านจิมซาจุ่ย
จากการสอบสวน เครือข่ายนี้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การชักชวนหญิงไทยให้เดินทางเข้าฮ่องกง ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ จัดหาที่พักในโรงแรมย่านจิมซาจุ่ย ไปจนถึงการติดต่อลูกค้าและเก็บเงินค่าบริการ
ด้านการหาลูกค้า สมาชิกเครือข่ายใช้วิธีลงโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอพร้อมรายละเอียดประวัติ แล้วติดต่อพูดคุยกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรม นอกจากนี้ยังจัดหาอุปกรณ์ให้ครบ ทั้งเจลหล่อลื่น ถุงยางอนามัย รวมถึงผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวแบบใช้แล้วทิ้ง
สำหรับของกลางที่ยึดได้ มีเงินสดราว 13 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 55 ล้านบาท พร้อมรถยนต์อีก 2 คัน ขณะที่เงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องถูกอายัดไว้อีกราว 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 22 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการ
ข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้กับผู้ถูกจับกุม ประกอบด้วยการฝ่าฝืนเงื่อนไขการพำนัก การค้ามนุษย์เข้าหรือออกจากฮ่องกง การควบคุมบุคคลเพื่อการค้าประเวณี การดำรงชีพด้วยรายได้จากการค้าประเวณีของผู้อื่น และการฟอกเงิน
ทั้งนี้ แกนนำทั้ง 4 รายและหญิงทั้ง 9 คนถูกส่งฟ้องต่อศาลแขวงเกาลูนซิตี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ฝั่งไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่า อยู่ระหว่างประสานงานกับตำรวจฮ่องกง เพื่อตรวจสอบบุคคลและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงมายังประเทศไทย พร้อมยืนยันจะขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องในไทยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตำรวจยังฝากเตือนผู้ที่กำลังหางานในต่างประเทศ ให้ตรวจสอบนายจ้าง นายหน้า เงื่อนไขการจ้าง ค่าจ้าง รวมถึงวีซ่าและสิทธิในการทำงานให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อเสนองานรายได้สูงที่พบตามสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมักอ้างว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วทำงานได้ทันที
สำหรับผู้ที่ถูกหลอกลวง ถูกแสวงหาประโยชน์ หรือถูกยึดหนังสือเดินทาง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดได้ทันที
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อ้างอิงจาก : Dim Sum Daily, Bangkok Post