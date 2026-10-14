สตง. แจงผลตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ปมการใช้เงิน พบไร้ประสิทธิภาพ-ข้อบกพร่องเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 12:19 น.
สตง. แจงผลตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ปมการใช้เงิน พบไร้ประสิทธิภาพ-ข้อบกพร่องเพียบ

สตง. ชี้แจง ไทยพีบีเอส เปิดผลตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ปมการใช้เงินในองค์กร พบไร้ประสิทธิภาพ-ข้อบกพร่องเพียบ เปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้ง

14 ตุลาคม 2569 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) โดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เผยว่า

เมื่อช่วงต้นปี 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีเจตนาทำให้องค์กรเสียหาย ประเด็นหลักคือการจัดหาผู้ทำข่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

โฆษณา
นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงผลการตรวจสอบไทยพีบีเอส
YT/ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

น.ส.สินีนาต โพธิชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ 3 เผยว่า จากผลการตรวจสอบมีอยู่ 2 ประเด็น ระบุว่า การบรรลุตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการด้านการผลิต จัดหา และเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริง จากผลการตรวจสอบพบว่าผลการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดบางส่วนยังพบว่าขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบ่อยครั้ง แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัดที่ใช้ PSI Ranking สลับไปสลับมากับ PSI Market Share ซึ่งทำให้องค์กรไม่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังพบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดหารายการนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามความมุ่งหวัง เช่น สำนักข่าว สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา สาเหตุเนื่องจากไทยพีบีเอสขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้วยโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะการดำเนินการแบบปีต่อปี

โฆษณา
น.ส.สินีนาต โพธิชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ สตง. ให้ข้อมูล
YT/ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หากปีใดไม่ได้มีการดำเนินการต่อไปก็ไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วไม่ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข แต่ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อเป็นการเลี่ยงปัญหาแทน ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ให้ข้อมูลว่ามีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้รับชมมาใช้ แต่ไม่ได้นำมาสู่การผลิตและจัดหารายการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม ทำให้มีข้อจำกัดของชุดข้อมูลในระบบ PSI ที่ไม่สามารถระบุความต้องการ ความนิยมของผู้ชมแต่ละบุคคลได้

สำหรับผลการตรวจสอบประเด็นที่ 2 พบว่า ระบบการบริหารจัดการรายการยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยระบบบริหารจัดการแผนงาน (Business Management Plan) ยังไม่ครบถ้วน ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ไม่มีการแสดงผลตัวชี้วัดองค์กรในระบบ ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลในระบบไปวัดผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่เคยเสนอขออนุมัติงบประมาณหรือไม่ โดยมุ่งเน้นเพียงมีการเบิกจ่ายครบเกินกว่าร้อยละ 80 หรือไม่

โฆษณา

นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบจัดเก็บไฟล์รายการแยกตามสำนักต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามฐานข้อมูลเดียวกัน และยังมีระบบบริหารและจัดการการเผยแพร่บันทึกเทป หรือระบบ Broadcast Management System ยังใช้ในการบริหารจัดการเพียงรายการที่ออกทางโทรทัศน์เท่านั้น ยังไม่สามารถรองรับรายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์

โฆษณา

น.ส.สินีนาต ระบุต่อว่า รายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์ หรือ Online First ยังไม่ได้รับการประเมินผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดเพียง Active Users ของเว็บไซต์ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนการถึงเนื้อหาที่แท้จริงได้

ยังพบว่าการประเมินคุณภาพรายการที่ผลิตและจัดหาบางส่วนยังไม่รัดกุม โดยพบว่าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมยังไม่มีแนวทางในการคัดเลือกรายการและผู้ประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้การพิจารณาเป็นรายปี ไม่มีการจัดทำแนวทางที่ชัดเจน รวมถึงการสอบถาม Perception Survey ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ได้รับชมรายการนั้นก็จะจบการสัมภาษณ์ทันทีโดยไม่ได้มีการถามต่อไปว่าทำไมถึงไม่ได้รับชม เพื่อจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะสำหรับการผลิตและจัดหารายการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 12:19 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ชี้แจงสาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ไม่เท่ากันและโอนช้า

สาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมโอนช้า-ได้ไม่เท่ากัน เปิดเกณฑ์รับ 5000 หรือ 9000 บาท

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า พร้อมเลขฝัน งวด 16/10/69

ลุ้นเลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า มาพร้อมเลขฝันเทวดาประทานพร งวด 16/10/69

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ตร. ฮ่องกงทลายแก๊งค้าประเวณี จับหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสด 55 ล้าน

ตร. ฮ่องกงทลายแก๊งค้าประเวณี จับหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสด 55 ล้าน

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
รวมเลขเด็ด 16/10/69 4 สำนักดัง เลขดังชนสนั่น

รวมเลขเด็ด 16/10/69 4 สำนักดัง เลขดังชนสนั่น

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
กทม. ชี้แจงสาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ไม่เท่ากันและโอนช้า เศรษฐกิจ

สาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมโอนช้า-ได้ไม่เท่ากัน เปิดเกณฑ์รับ 5000 หรือ 9000 บาท

4 นาที ที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว ข่าว

ผู้เชี่ยวชาญรถดัง ไขดรามา โกคาร์ท ถ้าผิดกติกาให้แข่งได้อย่างไร ทั้งที่ตรวจก่อนแล้ว

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า พร้อมเลขฝัน งวด 16/10/69 เลขเด็ด

ลุ้นเลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า มาพร้อมเลขฝันเทวดาประทานพร งวด 16/10/69

28 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร หลั่งน้ำตา ลูกเบนซ์ สั่ง &#039;ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เซฟ&#039; จี้ต้องมีตำรวจร่วมเป็นพยาน ข่าว

แม่ภัทร หลั่งน้ำตา ลูกเบนซ์ สั่ง ‘ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เซฟ’ จี้ต้องมีตำรวจร่วมเป็นพยาน

40 นาที ที่แล้ว
ตร. ฮ่องกงทลายแก๊งค้าประเวณี จับหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสด 55 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ตร. ฮ่องกงทลายแก๊งค้าประเวณี จับหญิงไทย 9 คน ยึดเงินสด 55 ล้าน

57 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด 16/10/69 4 สำนักดัง เลขดังชนสนั่น เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/10/69 4 สำนักดัง เลขดังชนสนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายบาร์เบียร์เมืองคอน ค้ากามเด็ก 14-16 รวบแม่เล้าพร้อมเงินล่อซื้อคามือ ข่าวอาชญากรรม

ทลายบาร์เบียร์เมืองคอน ค้ากามเด็ก 14-16 รวบแม่เล้าพร้อมเงินล่อซื้อคามือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทองกร้าว สกัดหนุ่มคลั่งยาบุก รพ.มงกุฎวัฒนะ ใช้ไม่แข็งเด็ดขาด ข่าวอาชญากรรม

หมอเหรียญทองกร้าว สกัดหนุ่มคลั่งยาบุก รพ.มงกุฎวัฒนะ ใช้ไม่แข็งเด็ดขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้ว &quot;ช่างญา&quot; ชี้จุดต่างเสื้อสูบโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; เผยเหตุผลทำไมโดนประท้วง ข่าว

เฉลยแล้ว “ช่างญา” ชี้จุดต่างเสื้อสูบโกคาร์ท “น้องพายุ” เผยเหตุผลทำไมโดนประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น 5 ตัว จับตาเลขอายุ เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น 5 ตัว จับตาเลขอายุ-วันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้าง บันเทิง

สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้า ร่อนแถลงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง ข่าว

นิด้า ร่อนแถลงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! “สส.ไอเดียร์–สามี” ยกเลิกแถลง ปมโยงธุรกิจผิดกฎหมาย ข่าวการเมือง

ด่วน! “สส.ไอเดียร์–สามี” ยกเลิกแถลง ปมโยงธุรกิจผิดกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะบัญชีทรัพย์สิน &quot;ธนกร วังบุญคงชนะ&quot; อดีต รมต.อุตสาหกรรม รวยอู้ฟู่กว่า 2.5 พันล้าน เศรษฐกิจ

เจาะบัญชีทรัพย์สิน “ธนกร วังบุญคงชนะ” อดีต รมต.อุตสาหกรรม รวยอู้ฟู่กว่า 2.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมฮยอนอี นักแสดงแอ็กชันเกาหลีใต้เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ดาราสาว เสียชีวิตแล้ว เศร้า ซีรีส์เพิ่งออนแอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประชวร &#039;มะเร็งปอด&#039; ทีมแพทย์ผ่าตัดสำเร็จ ไร้ภาวะแทรกซ้อน ข่าว

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประชวร ‘มะเร็งปอด’ ทีมแพทย์ผ่าตัดสำเร็จ ไร้ภาวะแทรกซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายแพทย์สนาน สิมารักษ์ หมอ x ray คนแรกของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

สิ้นปูชนียบุคคล นพ.สนาน สิมารักษ์ ถึงแก่อนิจกรรม ผู้สร้างรากฐานรังสีแพทย์ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเผย รถไฟฟ้า 17-45 บาท ต้องจ่ายค่าโดยสารเต็ม ก่อนคืนส่วนต่างผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; เศรษฐกิจ

รัฐบาลเผย รถไฟฟ้า 17-45 บาท ยังต้องจ่ายค่าโดยสารเต็ม คืนส่วนต่างผ่าน “เป๋าตัง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16/10/69 บ้านท่าข้ามควาย สตูล ส่องเลขเด่น ซ่อนในผ้ามัดย้อม เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16/10/69 บ้านท่าข้ามควาย สตูล ส่องเลขเด่น ซ่อนในผ้ามัดย้อม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง &quot;ตายทิพย์&quot; เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน ข่าว

นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง “ตายทิพย์” เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยพาณิชย์ แจงแล้ว ปมแบงก์พันปลอม โผล่ตู้ ATM ยืนยัน เป็นธนบัตรจริงทุกใบ ข่าว

ไทยพาณิชย์ แจงแล้ว ปมแบงก์พันปลอม โผล่ตู้ ATM ยืนยัน เป็นธนบัตรจริงทุกใบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด

กองสลาก แจ้งด่วน เลื่อนวันหวยออก 2 งวด เช็กก่อนซื้อลอตเตอรี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีตึก สตง. ถล่ม ไปถึงไหนแล้ว? ล่าสุดฟ้อง 23 ราย ก่อนฟังสดแถลงตรวจเงินไทยพีบีเอสวันนี้ ข่าวการเมือง

คดีตึก สตง. ถล่ม ไปถึงไหนแล้ว? ล่าสุดฟ้องกี่ราย ก่อนฟังสดแถลงตรวจเงินไทยพีบีเอสวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำป่าถล่มพรมแดนเนปาล-ทิเบต เสียชีวิตแล้ว 162 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับเพิ่ม น้ำป่าถล่มเนปาล กวาดเมืองพินาศ ลุ้นชะตา 400 ชีวิตหายตัว กู้ภัยเร่งค้นหา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ บันเทิง

ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button