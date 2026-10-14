สตง. แจงผลตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ปมการใช้เงิน พบไร้ประสิทธิภาพ-ข้อบกพร่องเพียบ
สตง. ชี้แจง ไทยพีบีเอส เปิดผลตรวจสอบ ไทยพีบีเอส ปมการใช้เงินในองค์กร พบไร้ประสิทธิภาพ-ข้อบกพร่องเพียบ เปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้ง
14 ตุลาคม 2569 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) โดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เผยว่า
เมื่อช่วงต้นปี 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีเจตนาทำให้องค์กรเสียหาย ประเด็นหลักคือการจัดหาผู้ทำข่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
น.ส.สินีนาต โพธิชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ 3 เผยว่า จากผลการตรวจสอบมีอยู่ 2 ประเด็น ระบุว่า การบรรลุตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการด้านการผลิต จัดหา และเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริง จากผลการตรวจสอบพบว่าผลการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดบางส่วนยังพบว่าขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบ่อยครั้ง แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัดที่ใช้ PSI Ranking สลับไปสลับมากับ PSI Market Share ซึ่งทำให้องค์กรไม่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังพบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดหารายการนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามความมุ่งหวัง เช่น สำนักข่าว สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา สาเหตุเนื่องจากไทยพีบีเอสขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้วยโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะการดำเนินการแบบปีต่อปี
หากปีใดไม่ได้มีการดำเนินการต่อไปก็ไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วไม่ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข แต่ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อเป็นการเลี่ยงปัญหาแทน ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ให้ข้อมูลว่ามีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้รับชมมาใช้ แต่ไม่ได้นำมาสู่การผลิตและจัดหารายการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม ทำให้มีข้อจำกัดของชุดข้อมูลในระบบ PSI ที่ไม่สามารถระบุความต้องการ ความนิยมของผู้ชมแต่ละบุคคลได้
สำหรับผลการตรวจสอบประเด็นที่ 2 พบว่า ระบบการบริหารจัดการรายการยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยระบบบริหารจัดการแผนงาน (Business Management Plan) ยังไม่ครบถ้วน ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ไม่มีการแสดงผลตัวชี้วัดองค์กรในระบบ ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลในระบบไปวัดผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่เคยเสนอขออนุมัติงบประมาณหรือไม่ โดยมุ่งเน้นเพียงมีการเบิกจ่ายครบเกินกว่าร้อยละ 80 หรือไม่
นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบจัดเก็บไฟล์รายการแยกตามสำนักต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามฐานข้อมูลเดียวกัน และยังมีระบบบริหารและจัดการการเผยแพร่บันทึกเทป หรือระบบ Broadcast Management System ยังใช้ในการบริหารจัดการเพียงรายการที่ออกทางโทรทัศน์เท่านั้น ยังไม่สามารถรองรับรายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์
น.ส.สินีนาต ระบุต่อว่า รายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์ หรือ Online First ยังไม่ได้รับการประเมินผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดเพียง Active Users ของเว็บไซต์ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนการถึงเนื้อหาที่แท้จริงได้
ยังพบว่าการประเมินคุณภาพรายการที่ผลิตและจัดหาบางส่วนยังไม่รัดกุม โดยพบว่าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมยังไม่มีแนวทางในการคัดเลือกรายการและผู้ประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้การพิจารณาเป็นรายปี ไม่มีการจัดทำแนวทางที่ชัดเจน รวมถึงการสอบถาม Perception Survey ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ได้รับชมรายการนั้นก็จะจบการสัมภาษณ์ทันทีโดยไม่ได้มีการถามต่อไปว่าทำไมถึงไม่ได้รับชม เพื่อจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะสำหรับการผลิตและจัดหารายการต่อไป
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