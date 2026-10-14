ต๊ะ นารากร ฉะยับ ไทยพีบีเอส จี้ปฏิรูปตัวเอง กังขาจ้างผลิตข่าวเจาะจง ผลาญงบสะพัด
ต๊ะ นารากร เปิดข้อสงสัย ไทยพีบีเอส จี้ผู้บริหารแจงปมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ทั้งผลิตรายการข่าว ของที่ระลึก อุปกรณ์ ย้ำไม่ได้มีเจตนาโจมตี แต่อยากเห็นองค์กรโปร่งใสฝ่าด่าน สตง.
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาแสดงจุดยืนต่อกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทยพีบีเอส โดยยืนยันว่าไทยพีบีเอสต้องรักษาความเป็นสื่ออิสระ และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของงบประมาณ แต่ควรปฏิรูปองค์กรและตรวจสอบการทำงานของตัวเองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจ้างบริษัทภายนอกผลิตรายการข่าวด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งที่สถานีมีพนักงานประมาณ 1,200 คน โดยระบุว่า
“ฉันขอยืนยันในหลักการว่า ThaiPBS ต้องดำรงความเป็นสื่ออิสระ มีเสรีภาพในการทำงาน รัฐบาลไม่ควรเปลี่ยนที่มาของงบประมาณ แต่ TPBS ควรปฏิรูปทันที โดยตรวจสอบตัวเองอย่างเข้มข้น”
นารากรอธิบายว่า ที่ผ่านมาเฝ้าติดตามการโต้ตอบข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความไม่สบายใจ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ถูกเปิดเผยออกมาและเห็นว่ามีความไม่ถูกต้อง โดยแบ่งความเห็นออกเป็น 3 เรื่องหลัก
ประเด็นแรกคือ ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการคุยให้คิด และค่าผลิตรายการของกรุณา บัวคำศรี ซึ่งนารากรมองว่าไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นโจมตีอีก เพราะค่าตอบแทนควรพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และความนิยมของผู้ชม โดยเชื่อว่าผู้บริหารไทยพีบีเอสได้ประเมินความเหมาะสมก่อนอนุมัติแล้ว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่นารากรตั้งข้อสงสัยอย่างจริงจังคือ การจ้างผลิตรายการข่าวด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยยกข้อมูลการว่าจ้างบริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการข่าว 2 รายการ ได้แก่ ห้องข่าวไทยพีบีเอส News Room และข่าวเจาะย่อโลก พร้อมยกตัวเลขงบประมาณ 15,840,000 บาท และอัตราค่าจ้างผลิตตอนละ 110,000 บาท
นารากรตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการจ้างบริษัทภายนอก หลังเข้าไปชมรายการข่าวเจาะย่อโลกย้อนหลัง และพบว่ารูปแบบรายการไม่ได้แตกต่างหรือโดดเด่นกว่ารายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ทั่วไป แม้จะมีช่วงสนทนากับแขกรับเชิญในประเด็นข่าว แต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับรายการสัมภาษณ์เชิงลึกของสถานีอื่น อีกทั้งยังเข้าใจว่าผู้ประกาศหลักเป็นพนักงานประจำของไทยพีบีเอสอยู่แล้ว
จึงตั้งคำถามว่า หากไทยพีบีเอสมีพนักงานประมาณ 1,200 คน ซึ่งควรมีทั้งนักข่าว ช่างภาพ โปรดิวเซอร์ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ และกราฟิกที่สามารถผลิตรายการข่าวได้ เหตุใดจึงต้องว่าจ้างบริษัทภายนอกผลิตรายการข่าวประจำวันอย่างต่อเนื่องหลายปี
“ทำไมจึงมีการจ้างบริษัทภายนอกผลิตรายการข่าวประจำวันแบบเฉพาะเจาะจงอีก และจ้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี พนักงานของสถานีที่มีอยู่ไม่มีความสามารถผลิตรายการได้เลยหรือ?”
นอกจากรายการข่าวแล้ว นารากรยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในงานประเภทอื่นของไทยพีบีเอส ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผลิตกระเป๋าผ้า จัดกิจกรรมวันเด็ก จัดซื้ออุปกรณ์ GPS Module เครื่องมือถ่ายทำรายการและสกู๊ปข่าว ลิขสิทธิ์รายการต่างประเทศ การจ้างบุคลากรสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ รวมถึงการจัดซื้อปากกาลูกลื่นแบบทัชสกรีน
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่กฎหมายเปิดให้หน่วยงานรัฐใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ประเด็นที่ต้องพิจารณาจึงไม่ใช่เพียงการใช้วิธีจ้างประเภทนี้ แต่รวมถึงเหตุผลความจำเป็นในการจ้าง ความเหมาะสมของราคา และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อสงสัยเรื่องการจ้างผลิตรายการ ไทยพีบีเอสเคยชี้แจงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่า การคัดเลือกผู้ผลิตรายการภายนอกผ่านกระบวนการ Content Commissioning ซึ่งประกอบด้วยการเปิดรับข้อเสนอ การคัดเลือก และการพัฒนารายการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนจัดจ้าง รวม 7 ขั้นตอน โดยการประกาศผู้ชนะด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเพียงขั้นตอนปลายทาง ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานเลือกบริษัทมาจ้างโดยไม่มีการพิจารณาล่วงหน้า
ไทยพีบีเอสยืนยันด้วยว่า การจ้างผลิตรายการต้องมีเหตุผลความจำเป็นและข้อกฎหมายรองรับ พร้อมเปิดเผยข้อมูลกระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างให้ประชาชนตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงเรื่องกระบวนการโดยรวมยังไม่ได้ตอบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาของบริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ชั่น จำกัด ที่นารากรหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
ช่วงท้ายของโพสต์ นารากรยืนยันว่าไม่ได้ต้องการโจมตีไทยพีบีเอสหรือสนับสนุนฝ่ายใดในข้อขัดแย้งระหว่างสถานีกับ สตง. แต่ต้องการเห็นองค์กรใช้เงินอย่างเหมาะสม และยังคงทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เป็นอิสระต่อไป
“ฉันยืนยันว่าเขียนโพสต์นี้ด้วยความสงสัยจริง ๆ ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงตีปิงปองอะไรทั้งสิ้น เพียงอยากเห็น TPBS สามารถฝ่าด่าน สตง.ไปให้ได้ และดำรงความเป็นสถานีข่าวอิสระ สืบต่อเจตนารมณ์ของไอทีวีต่อไป”
ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนการแถลงผลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินไทยพีบีเอสของ สตง. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. ขณะที่ไทยพีบีเอสนัดแถลงชี้แจงในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีประเด็นการจัดจ้างผลิตรายการและค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงที่ประชาชนกำลังติดตาม
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