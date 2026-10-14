ลูกถูกจับเมาแล้วขับ ใจสลาย แม่มาประกันตัวพลัดตกบ่อน้ำดับ โวยมืด-ตำรวจไม่ช่วยหา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:25 น.
แม่มาประกันลูกข้อหาเมาขับ พลัดตกบ่อน้ำมืดทึบข้างโรงพักดับ

ลูกชายร้อง แม่พลัดตกบ่อน้ำลึกเสียชีวิตข้าง สภ.บ้านคา ขณะมาประกันตัวถูกจับเมาแล้วขับ โวยจุดเกิดเหตุมืด-ตำรวจไม่ช่วยค้นหา ผู้การฯ ราชบุรี เร่งสอบสาเหตุ พร้อมให้ความเป็นธรรม

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรม หลังแม่พลัดตกบ่อน้ำเสียชีวิตที่สถานีตำรวจ เล่าว่าตนถูกตำรวจตั้งด่านลอยจับกุมข้อหาเมาแล้วขับ แม่จึงเดินทางมาเพื่อขอประกันตัว แต่กลับพลัดตกบ่อน้ำลึกข้างโรงพักที่ไม่มีรั้วกั้นและไม่มีหลอดไฟส่องสว่าง ลูกชายอ้างด้วยว่าตำรวจไม่ให้ความร่วมมือในการค้นหา มีเพียงชาวบ้านที่เข้ามาช่วยงมร่างจนพบ

“ผมขอความยุติธรรมครับ เนื่องจากผมโดนตำรวจจับเป่าที่ด่านลอยแล้วแม่ผมจะไปประกันเลยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำและเสียชีวิตที่โรงพัก แต่ตำรวจไม่สนใจให้ความรวมมือในการค้นหาแม่ผมที่จมน้ำมีบ่อน้ำลึกอยู่ข้างสนแต่ไม่มีที่กั้น ไม่มีไฟเลยสักดวง ผมจะทำอย่างไรได้บ้าง (มีแต่ชาวบ้านที่ช่วยเหลือผม)”

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ต่อมา พล.ต.ต.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่ 11 ต.ค. 2569 ที่ สภ.บ้านคา ผู้เสียชีวิตคือ นางพัชนา อายุ 58 ปี ชาวอำเภอบ้านคา เดินทางมาติดต่อเรื่องลูกชายถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ เมื่อมาถึงด้านหน้าโรงพักได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าลูกชายอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่จึงชี้มือบอกให้ไปที่ห้องปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามบริเวณด้านข้าง นางพัชนาจึงเดินไปตามเส้นทางดังกล่าว

จากนั้นญาติเดินทางตามมาไม่พบนางพัชนาจึงช่วยกันเดินค้นหารอบบริเวณโรงพัก จนพบรองเท้าลอยอยู่ในบ่อน้ำข้างห้องปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม บ่อมีความลึกกว่า 4 เมตร และบริเวณนั้นมืดมาก ญาติจึงรีบประสานหน่วยกู้ภัยให้นำเครื่องสูบน้ำมาดูดออกและลงงมค้นหาจนพบร่างของนางพัชนา ก่อนนำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชราชบุรี

หลังจากเหตุสลดญาติผู้เสียชีวิตติดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พล.ต.ต.พัลลภ สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีรพร วิจิตรบรรณการ ผู้กำกับการ สภ.บ้านคา ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบโรงพัก และสำรวจระบบไฟส่องสว่าง เบื้องต้นยอมรับว่าจุดเกิดเหตุอาจมีแสงสว่างไม่เพียงพอจริง และเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ่อน้ำจุดเกิดเหตุด้วยตนเองในวันที่ 14 ต.ค. 2569 เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิต

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ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรียืนยันว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ลูกชายอ้างตำรวจไม่ช่วยค้นหาแม่ตกบ่อน้ำโรงพักดับ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 13:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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