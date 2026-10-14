ทลายบาร์เบียร์เมืองคอน ค้ากามเด็ก 14-16 รวบแม่เล้าพร้อมเงินล่อซื้อคามือ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:48 น.
ทลายบาร์เบียร์เมืองคอน ค้ากามเด็ก 14-16 รวบแม่เล้าพร้อมเงินล่อซื้อคามือ

ตำรวจ ปคม. วางแผนส่งสายล่อซื้อ 3,500 บาท บุกช่วยเหยื่อวัยกระเตาะ 3 ชีวิต แฉเด็ก 14 เพิ่งมาจากกรุงเทพฯ โดนส่งรับแขกแล้ว 2 ครั้ง เจ้าของร้านปากแข็งให้การภาคเสธ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) นำกำลังเข้าตรวจค้นร้านบาร์เบียร์ ริมถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังสืบทราบพฤติการณ์ลักลอบนำเด็กหญิงมาค้าประเวณี สามารถจับกุม นางสาวธันย์ชนก อายุ 43 ปี เจ้าของร้าน พร้อมช่วยเหลือเหยื่อเด็กหญิงอายุระหว่าง 14 ถึง 16 ปี รวม 3 คน

ปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นหลังชุดสืบสวน กก.5 บก.ปคม. ได้รับเบาะแสว่าทางร้านเสนอขายบริการทางเพศเด็ก โดยใช้ห้องพักโรงแรมชั้นบนของตัวอาคารเป็นสถานที่รองรับลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงวางแผนส่งสายลับติดต่อล่อซื้อ

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ตกลงจ่ายเงินค่าบริการจำนวน 3,500 บาท เพื่อให้เด็กขึ้นไปให้บริการยังห้องพักชั้นบน เมื่อส่งมอบเงินเรียบร้อย ตำรวจส่งสัญญาณเข้าตรวจค้นทันที สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายคนแรกคือเยาวชนหญิงอายุ 15 ปีเศษ

กำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดกระจายตรวจค้นห้องพักอื่น พบเด็กหญิงอายุ 16 ปีเศษ พักอาศัยอยู่ภายในห้อง เมื่อตรวจค้นบริเวณร้าน พบเด็กหญิงอายุ 14 ปีเศษ เพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ผ่านการรับแขกไปแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังตรวจค้นตัวนางสาวธันย์ชนก พบธนบัตรล่อซื้อจำนวน 3,500 บาท กำอยู่ในมือซ้าย จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีหลายฐานความผิด ทั้งค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก, เป็นธุระจัดหา, เป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณี, พรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร, ชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร รวมถึงตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสธ ตำรวจจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมส่งตัวเด็กทั้ง 3 คนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองฟื้นฟูต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:48 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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