หมอเหรียญทองกร้าว สกัดหนุ่มคลั่งยาบุก รพ.มงกุฎวัฒนะ ใช้ไม่แข็งเด็ดขาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:42 น.
หมอเหรียญทองกร้าว สกัดหนุ่มคลั่งยาบุก รพ.มงกุฎวัฒนะ ใช้ไม่แข็งเด็ดขาด

ตัดพ้อหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ชาวเคหะดอนเมืองผวาพฤติกรรมอนาจาร เผาคลินิก ซัดพวกโลกสวยรับไปดูแล ย้ำต้องพึ่งพาตนเองเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยคนไข้

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศใช้มาตรการรุนแรงขั้นเด็ดขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยของคนไข้ สั่งห้ามบุคคลอันตรายก้าวเท้าเข้ามาในเขตพื้นที่โรงพยาบาล หลังพบพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อกวนพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

โพสต์ระบุข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนเคหะดอนเมือง ชายที่ปรากฏในภาพชื่อ แม็ค มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดขั้นรุนแรง เคยก่อเหตุจุดไฟเผาคลินิกย่านสรงประภา มักก่อเหตุอนาจารช่วยตัวเองข้างที่พักของชาวบ้านเป็นประจำ

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บางวันมีอาการคุ้มคลั่งอาละวาดทำลายข้าวของ แม้มีแม่กับญาติพี่น้องคอยดูแล ทว่าไม่มีใครสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ สร้างความหวาดผวาให้คนในพื้นที่ตลอดเวลา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะระบุว่า ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงกรุงเทพมหานครหลายครั้ง กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหา ปล่อยให้เกิดเรื่องรบกวนโรงพยาบาลทุกสัปดาห์

ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองเพื่อคุ้มครองผู้ป่วย พร้อมฝากข้อความถึงกลุ่มคนมองโลกสวยให้ช่วยรับตัวไปดูแล ยืนยันนับจากนี้จะจัดการขั้นเด็ดขาดทันทีหากมีการบุกรุกพื้นที่โรงพยาบาล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:42 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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