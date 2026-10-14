หมอเหรียญทองกร้าว สกัดหนุ่มคลั่งยาบุก รพ.มงกุฎวัฒนะ ใช้ไม่แข็งเด็ดขาด
ตัดพ้อหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ชาวเคหะดอนเมืองผวาพฤติกรรมอนาจาร เผาคลินิก ซัดพวกโลกสวยรับไปดูแล ย้ำต้องพึ่งพาตนเองเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยคนไข้
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศใช้มาตรการรุนแรงขั้นเด็ดขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยของคนไข้ สั่งห้ามบุคคลอันตรายก้าวเท้าเข้ามาในเขตพื้นที่โรงพยาบาล หลังพบพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อกวนพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
โพสต์ระบุข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนเคหะดอนเมือง ชายที่ปรากฏในภาพชื่อ แม็ค มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดขั้นรุนแรง เคยก่อเหตุจุดไฟเผาคลินิกย่านสรงประภา มักก่อเหตุอนาจารช่วยตัวเองข้างที่พักของชาวบ้านเป็นประจำ
บางวันมีอาการคุ้มคลั่งอาละวาดทำลายข้าวของ แม้มีแม่กับญาติพี่น้องคอยดูแล ทว่าไม่มีใครสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ สร้างความหวาดผวาให้คนในพื้นที่ตลอดเวลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะระบุว่า ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงกรุงเทพมหานครหลายครั้ง กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหา ปล่อยให้เกิดเรื่องรบกวนโรงพยาบาลทุกสัปดาห์
ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองเพื่อคุ้มครองผู้ป่วย พร้อมฝากข้อความถึงกลุ่มคนมองโลกสวยให้ช่วยรับตัวไปดูแล ยืนยันนับจากนี้จะจัดการขั้นเด็ดขาดทันทีหากมีการบุกรุกพื้นที่โรงพยาบาล
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